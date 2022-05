De duurste auto ter wereld is geen bijzondere Ferrari of exclusieve antieke Bugatti, maar een Mercedes-Benz. De geruchten gingen al even, maar afgelopen donderdag bevestigde het Duitse merk zelf het nieuws: een verzamelaar heeft eerder in mei op een veiling 135 miljoen euro neergeteld voor een zeer zeldzame 300 SLR Uhlenhaut Coupé.

Van de Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé bestaan slechts twee exemplaren, waarvan er nu dus nog maar eentje onderdeel is van de Mercedes-Benz Classic Collection. De auto is vernoemd naar de ingenieur die verantwoordelijk is voor het model: Rudolf Uhlenhaut.

Dat Mercedes een van de kostbaarste eigendommen toch naar een veiling bracht, was om geld op te halen voor een goed doel. Het merk wil met het geld namelijk wereldwijd studiebeurzen verstrekken, om zo meer jongeren te overtuigen om in de voetsporen van Uhlenhaut treden.

Voor de liefhebbers: de Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé is in feite de dichte versie van de 300 SLR raceauto. Het model werd ontwikkeld voor het raceseizoen van 1956. Doordat Mercedes in 1955 besloot te stoppen met de racerij, heeft de 300 SLR Uhlenhaut Coupé nooit daadwerkelijk geracet.

De auto is voorzien van een 8-cilinderbenzinemotor, goed voor 302 pk. Het blok gaf de 300 SLR Uhlenhaut Coupé een topsnelheid van 290 kilometer per uur, een waarde waar je je ook vandaag de dag bepaald niet voor hoeft te schamen.

Bijzonder verhaal met een zwart randje

Volgens Ronald Kooyman, directeur van het Louwman Museum, zijn de bijzondere prestaties een van de redenen wat deze auto zo gewild maakt. Maar het is allereerst het gegeven dat er maar twee van gemaakt zijn.

"Dat maakt de auto uiterst zeldzaam en zeer bijzonder, wat een prijsopdrijvend effect heeft. Daarnaast is het model altijd in bezit geweest van Mercedes zelf en daardoor nooit te koop geweest", zegt Kooyman.

Ook de ontstaansgeschiedenis en dramatische omstandigheden van destijds waren bijzonder, legt de museumdirecteur uit. "In 1955 deed Mercedes mee aan de 24 uur van Le Mans met de 300 SLR. Die auto was betrokken bij een ernstig ongeluk. De racewagen werd gelanceerd in het publiek, waarbij 84 doden vielen, onder wie de coureur. Daarnaast waren er meer dan honderd gewonden. Het was misschien niet de directe aanleiding, maar het betekende wel dat Mercedes zich terugtrok uit de autosport. Daarmee viel het doek voor de 300 SLR Uhlenhaut Coupé."

Auto was in 2018 in Nederland

Tenslotte sluit Kooyman ook niet uit dat de veiling voor een goed doel een prijsopdrijvend effect heeft gehad. Daarbij waren mensen op uitnodiging van Mercedes zelf aanwezig.

Dat gezegd hebbende, toen de auto in 2018 tentoongesteld werd in het Louman Museum ging Mercedes er stiekem zelf al van uit dat de 300 SLR Uhlenhaut Coupé de kostbaarste auto ter wereld was. In de wandelgangen werd destijds gesproken over een bedrag van 100 miljoen euro.

De koper die eerder deze maand uiteindelijk 135 miljoen euro neertelde, is onbekend. Naar verluidt blijft de auto wel in Europa.