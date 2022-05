Nu de bakfiets steeds maar populairder wordt, komen er ook meer nieuwe varianten op de markt. Hoe weet je welke bakfiets voor jou geschikt is en waar moet je op letten bij aankoop?

Hoewel de bakfiets in het buitenland vooral populair is onder fietskoeriers, wordt hij in Nederland ook vaak ingezet om kinderen in te vervoeren of om boodschappen te doen. En de keus wordt steeds groter. Fietstester Kees Bakker van de Fietsersbond: "Steeds meer fietsfabrikanten hebben inmiddels ook een bakfiets op de markt gebracht. Ik zie dat in het straatbeeld, in het winkelaanbod, maar ook op beurzen waar ik kom. De bakfiets verdringt de kinderkarretjes die mensen achter hun fiets hangen."

Stel jezelf deze drie vragen voordat je een bakfiets aanschaft





1. Waar woon ik?

De bakfiets wordt vaak gebruikt als alternatief voor de auto. In stedelijke gebieden wordt het steeds lastiger om met de auto te rijden of te parkeren en dan is een bakfiets een uitkomst. Woon je in een dorp met veel open gebied, dan is de bakfiets - alhoewel milieuvriendelijker - eerder overbodig.

2. Hoeveel kinderen wil ik meenemen?

Woordvoerder Joyce Donat van de Consumentenbond: "De meeste mensen kopen een bakfiets als ze twee of meer kinderen krijgen, omdat je die niet op een gewone fiets kan vervoeren. De bakfiets biedt bovendien mogelijkheden om speelgoed mee te nemen of om even wat boodschappen te doen."

Ook de keuze voor een tweewieler of driewieler is afhankelijk van het aantal kinderen. Fietsspecialist Hans de Looij van de ANWB raadt aan om voor een driewieler te gaan bij twee of meer kinderen. Waarom? "Dat geeft de meeste stabiliteit. Je hebt anders onvoldoende de macht over het stuur. Een tweewieler fietst als een gewone fiets en die zou ik aanraden bij één kind."



3. Hoe groot zijn de afstanden die ik ga afleggen?

De bakfiets is vooral aantrekkelijk als je niet al te lange afstanden gaat afleggen. Het fietsen gaat namelijk zwaar en dat houd je niet vol als je lange afstanden gaat rijden. Daarnaast zijn nog niet alle wegen ingericht op bakfietsen en dat kan soms gevaarlijke situaties opleveren. In Utrecht wordt de bakfiets zelfs steeds meer als gevaarlijk ervaren, blijkt uit een onderzoek van ANWB Utrecht.

“Ik zou altijd aanraden om een proefritje te maken.” Joyce Donat, Consumentenbond

Alternatief voor de auto en liefst elektrisch

De meeste bakfietsen worden tegenwoordig met elektrische aandrijving verkocht. "De elektrische variant is echt de standaard geworden. Een niet-elektrische bakfiets trapt best zwaar. De meeste consumenten begonnen het comfort pas in te zien toen de bakfiets zo'n zes jaar geleden elektrisch werd. Maar mocht je sportief zijn aangelegd, dan is de niet-elektrische bakfiets ook een prima optie, meent de Consumentenbond.



Hoewel de populariteit nog steeds toeneemt, ervaart niet iedereen de bakfiets als een geschikt alternatief, zegt fietsspecialist Hans de Looij van de ANWB. "Sommige mensen hebben hun bedenkingen bij de bakfiets omdat die een hoog eigen gewicht heeft. Daar komt dan nog het gewicht van de kinderen bij. Zo is een bakfiets een stuk lastiger te besturen dan een gewone fiets."



Maar volgens Joyce Donat van de Consumentenbond is de bakfiets juist een goed alternatief omdat het gewicht gelijk verdeeld is. Als je een gewone fiets koopt met een kinderzitje en boodschappentassen aan je stuur, is dat volgens haar niet het geval. "Goede bakfietsen zorgen juist voor een goede balans. Al zou ik wel altijd aanraden om een proefritje te maken."

Niet goedkoop

Een van de andere nadelen aan een bakfiets is dat ze allesbehalve goedkoop zijn, vooral de elektrische versies. Ze worden ook steeds vaker gestolen. Vorig jaar werden er zelfs 21 procent meer bakfietsen gestolen dan in 2020, blijkt uit onderzoek van Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal.



Volgens fietsexpert De Looij kost een goede bakfiets al gauw rond de 4000 tot 5000 euro, een prijs die menig consument in eerste instantie niet wilde betalen. "Maar de laatste jaren beseffen mensen dat het eigenlijk ook wel weer meevalt met de kosten in vergelijking met het nog duurdere autorijden."



Toch is de bakfiets volgens Kees Bakker van de Fietsersbond nog vooral een vervoersmiddel voor welgestelde ouders in Randstedelijke gebieden, vanwege de hoge prijzen. Joyce Donat van de Consumentenbond raadt daarom aan om een bakfiets tweedehands te kopen: "De meeste mensen maken maar een paar jaar gebruik van een bakfiets. Als de kinderen groter zijn, gaat ie eruit. Het aanbod op Marktplaats is prima en een gebruikt exemplaar scheelt je een hoop geld."

