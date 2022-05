Het Italiaanse merk Lancia is al ruim zes jaar niet meer leverbaar in Nederland. Op de Italiaanse thuismarkt verkoopt het merk alleen nog de Ypsilon-stadauto. Toch klinken de verhalen over een wederopstanding van het merk steeds luider. Topman Luca Napolitano bevestigde afgelopen vrijdag tegenover AutoWeek dat er in inderdaad weer nieuwe Lancia's aankomen. Ook in Nederland.

Vers bloed bij Lancia is geen overbodige luxe, want de Ypsilon die het in Italië verkoopt, loopt alweer sinds 2011 mee. Dit kleine model is dankzij regelmatige updates echter nog altijd een verkoopsucces. Zozeer zelfs dat Lancia op de thuismarkt nog altijd meer verkoopt dan zustermerk Alfa Romeo in heel Europa.

Dat Lancia nu vleugels krijgt, is te danken aan de fusie tussen de autoconcerns PSA en FCA Automobiles. Deze firma's vormen sinds 2021 samen het bedrijf Stellantis. Daar vallen ook merken als Opel en Peugeot onder, dus Lancia is daarmee niet langer afhankelijk van alleen Fiat-techniek, zoals een aantal jaar geleden.

Lancia krijgt straks eigen showrooms, ook in Nederland. Dat worden er niet bijster veel, maar volgens Napolitano komen ze los van die van de overige merken van Stellantis. In heel Europa gaat het om honderd nieuwe dealers, verspreid over zestig grote steden.

Nieuwe Ypsilon bijt spits af

Terugkeren naar de zwaar bevochten Europese automarkt doe je niet met een model en zeker niet met een auto die al ruim tien jaar oud is. Napolitano zegt dat Lancia voorlopig een uit drie modellen bestaand aanbod voor zich ziet, waarmee het grofweg de helft van de segmenten zegt af te dekken.

Vanaf nu komt Lancia elke twee jaar met een nieuw model. Het eerste model is weinig verbazend de nieuwe Ypsilon. Die komt in 2024 eerst op de Italiaanse markt, omdat de auto daar de grootste populariteit geniet. Daarna is de rest van Europa aan de beurt, waaronder Nederland en Frankrijk. De nieuwe Ypsilon komt niet uitsluitend met een elektrische aandrijflijn op de markt.

Mede door deze versie met mild-hybridtechniek kan de Ypsilon nog altijd op belangstelling rekenen Foto: Lancia

Lancia's voorlopige topmodel wordt SUV

Twee jaar later komt Lancia met wat het zijn vlaggenschip noemt. Die auto gaat vooralsnog onder de projectnaam Aurelia door het leven, vernoemd naar een van de favoriete klassieke Lancia's van Napolitano en zijn team. Hoewel hij zich openlijk afvraagt of het gebruik van de modelnaam Aurelia wel de juiste is, zijn er opties genoeg. "We houden van het Griekse alfabet, dus we kunnen alle kanten op", aldus Lancia's topman, die daarmee verwijst naar namen als Gamma en Kappa (en natuurlijk Ypsilon en Delta) die Lancia in het verleden gebruikte.

De Aurelia wordt een SUV. Volgens Napolitano is dat nou eenmaal waar de markt om vraagt: mik op een zo'n 4,6 meter lange SUV, die wat formaat betreft dus vergelijkbaar is met SUV's als de Audi Q5. Lancia zegt vanaf 2026 alleen nog volledig elektrische modellen te introduceren, wat betekent dat de 'Aurelia' een elektrische auto wordt.

De Lancia Aurelia was er in meerdere versies, waarvan dit er een is De Lancia Aurelia was er in meerdere versies, waarvan dit er een is Foto: Lancia

Legendarische Lancia Delta keert terug

Zeg je Lancia, dan zeg je Delta. De Volkswagen Golf-concurrent van het merk keert dus ook terug. En wel in 2028. "Delta, dat is de auto die we willen en daar werken we naartoe. Helemaal vast staat die naam echter nog niet", legt Napolitano uit. Reken op een auto die een technisch broertje wordt van de Opel Astra, Peugeot 308 en DS 4. Vanaf 2028 verkoopt Lancia alleen nog volledig elektrische auto's.

De snelle uitvoeringen van de Delta uit de jaren tachtig zijn zeer gewilde verzamelobjecten De snelle uitvoeringen van de Delta uit de jaren tachtig zijn zeer gewilde verzamelobjecten Foto: Lancia

Italiaanse luxe is anders dan Franse luxe

Nemen we het portfolio van Stellantis onder de loep, dan vinden we daar tegenwoordig een bonte verzameling merken waarvan de individuele plaatsing misschien wat lastig is. Stellantis noemt Alfa Romeo en DS zijn premiummerken en volgens Napolitano schaart het ook Lancia onder de premiumparaplu.

Maar hoe onderscheidt Lancia zich dan van bijvoorbeeld DS? Volgens de Lancia-CEO vooral met uitstraling en merkbeleving, omdat natuurlijk ook Lancia van dezelfde technologie gebruikmaakt als de zustermerken. Er is wel degelijk nagedacht over onderscheid. "Lancia is in staat om een speciaal type klanten te trekken. We mikken op de nieuwe premiumklanten, jonge mensen die graag vooroplopen, progressief zijn en aandacht hebben voor duurzaamheid."

Maar dat is niet het enige. "Lancia heeft Italiaanse elegantie hoog in het vaandel staan. Dat is heel anders dan de Franse elegantie die je bij DS ziet. Lancia staat voor puurheid, ingetogen en simpel design waarin we details verbergen. Wij willen geen auto's vol met knoppen. DS is extravaganter." Volgens Napolitano heeft de Lancia-klant wat 'wereldbeeld' betreft overeenkomsten met de Volvo-koper.

Stap voor stap

Wordt Lancia als premiummerk dan een directe tegenspeler van merken als Volvo, BMW en Mercedes-Benz? Ja en nee. Napolitano maakt zich geen illusies. "Zo ver zijn we nog niet. Laten we eerlijk zijn, Lancia is nu geen echt premiummerk, maar we werken er wel naar toe. Prijstechnisch gezien nemen we Audi als maatstaf, daarna Mercedes-Benz. Maar we zijn niet naïef hoor, dat zijn voorlopige onze doelen. We doen alles stapje voor stapje."

De voorzichtige aanpak betekent ook dat Lancia niet direct zal terugkeren in de autosport. In zijn 115-jarige bestaan heeft het in de autosport grote successen bereikt. Denk aan de WK rally-overwinningen van de Delta en de Stratos, maar ook aan die van de Fulvia en de 037.

Volgens Napolitano heeft Lancia vooralsnog geen plannen om terug te keren in de autosport. Daarbij is het woord 'vooralsnog' belangrijk. "We moeten opnieuw een merk neerzetten en dus moeten we prioriteiten stellen. We zeggen niet dat we nooit de autosport in gaan, maar we zetten kleine stapjes. We beginnen met het neerzetten van de eerste nieuwe modellen, daarna zien we wel verder."