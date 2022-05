Overstappen op elektrisch rijden betekent voor de meesten niet alleen de aanschaf van een elektrische auto. Indien mogelijk wil je natuurlijk ook thuis of op je werkplek kunnen opladen. Dit stappenplan helpt je bij het installeren van een eigen laadpaal of wallbox.

Kijk in de meterkast

Om te beginnen moet je weten of je nu 1-fasestroom of 3-fasenstroom hebt, en of je dat nodig hebt voor je auto (anders heb je voor je volgende auto waarschijnlijk sowieso 3-fasenstroom nodig, want de ontwikkelingen gaan snel). De laatste is krachtiger en daarmee laadt de auto aanzienlijk sneller op.

Heb je 1-fasestroom? Vraag dan een upgrade naar 3-fasenstroom aan bij jouw energieleverancier. Dat kan meestal online. Hieraan zitten kosten verbonden én je moet er rekening mee houden dat er een paar maanden overheen kunnen gaan voordat deze aanpassing in de meterkast is uitgevoerd. Praktisch: er zullen in de meterkast ook extra aansluitingen worden gemaakt, is daar ruimte voor?

Bepaal waar je de laadpaal wilt plaatsen

Je moet een laadpaal in principe op eigen grond een plaats geven. Ook moet je er rekening mee houden dat de kabel niet over een trottoir mag lopen als je de auto oplaadt. Als het niet lukt om aan deze eisen te voldoen, moet je contact opnemen met de gemeente. Meestal moet je zelf een eigen oprit hebben. Er bestaan overigens tegels met een ingebouwde kabelgoot. Sommige gemeenten geven toestemming om zo de kabel over het trottoir te laten lopen.

Kijk of de locatie redelijk gemakkelijk vanuit de meterkast, bijvoorbeeld via een kruipruimte, bereikbaar is, want dat kan veel werk schelen. Immers, die kabel moet er wel komen. Bepaal dus ook vooraf de lengte die de kabel nodig zal hebben. Denk er verder aan dat vanuit de grond de kabel ongeveer 1,5 meter omhoog moet komen.

Selecteer het gewenste type laadpaal of wallbox

Er zijn verschillende leveranciers voor laadpalen. De ene ziet er misschien anders uit dan de andere, of er zijn technische verschillen. Uiteraard lopen ook de prijzen uiteen.

Er zijn laadpalen van 1-fasestroom of 3-fasenstroom. Zeker met het oog op de toekomst is een laadpaal met 3-fasenstroom aan te raden, omdat de auto dan sneller kan opladen. Je profiteert dan namelijk van drie keer 230 volt van drie aansluitingen. Ook het vermogen varieert. Als je een laadpaal hebt van 22 kilowatt dan kun je in de meeste gevallen goed vooruit.

Verder doe je er verstandig aan om te letten op de mogelijkheid van dynamic load balancing: dan zorgt de elektronica ervoor dat je auto minder sterk laadt als je in huis veel stroom gebruikt, bijvoorbeeld via de wasmachine. Daardoor slaan de stoppen weer minder snel door, zeker als je 1-fasestroom gebruikt.

Denk er tot slot van tevoren over na of je de enige bent die de laadpaal gaat gebruiken of dat je ook anderen gebruik wil laten maken van deze optie.

Het is zover: de installatie van de laadpaal

Als je deze acties in het stappenplan voor de installatie van een laadpaal hebt gehad, dan kun je aan de slag: de laadpaal of wallbox plaatsen en de kabel installeren. In de meterkast zul je een extra groep moeten maken voor het oplaadpunt dat je aansluit.

Dit is een klusje waarvoor je zeker verstand moet hebben van elektriciteit en installatie. Je werkt immers met drie keer 230 volt en als je iets verkeerd doet in de meterkast, kan dat tot levensgevaarlijke situaties leiden. Schakel daarom bij de geringste twijfel altijd een elektricien in; die kan dat veilig regelen. De kosten zijn dat zeker waard.

Je kunt natuurlijk sowieso de installatie van de laadpaal helemaal laten verzorgen. Reken erop dat dit een paar 100 euro kost, maar het verlost je van veel werk en inspanning. Een bedrijf installeert een laadpaal meestal in minder dan een dag en je weet dat het dan goed en veilig gebeurt. Je hoeft meestal alleen maar de leverancier te zoeken en de upgrade naar 3-fasenstroom als dat nodig is. En je moet wellicht regelen dat de installateur toegang krijgt tot de meterkast en de kruipruimte.

De installatie van een laadpaal kan gevolgen hebben voor de verzekering van je huis of bedrijf. Meer daarover lees je in dit artikel van AutoWeek.