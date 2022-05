Waarom zie je soms zo weinig als je in het donker de weg opgaat en toch de koplampen aan hebt? Deze vraag houdt ook de autofabrikanten bezig. Dankzij innovaties in koplampen zie je niet alleen veel meer in het donker, maar word je ook geholpen om in het verkeer de juiste beslissingen te nemen.

Moderne koplampen zijn nu al compacte, energiezuinige en onderhoudsvriendelijke ledunits. Maar de ontwikkelingen gaan door: de eerste auto's met volledig gedigitaliseerde ledkoplampen zijn inmiddels op de weg verschenen.

Deze nieuwe technologie biedt niet alleen perfect licht (en zicht) onder de moeilijkste omstandigheden, maar voegt bovendien allerlei nieuwe functies toe. Zo krijgen de nieuwste automodellen over enkele jaren koplampen en achterlichten die zelfs onder de moeilijkste omstandigheden een bundel van scherp licht in de duisternis werpen.

Met veiliger verkeer als doel is een merk als Audi momenteel al heel ver met de ontwikkeling van digitale matrixledverlichting. De onlangs vernieuwde Audi A8 is bijvoorbeeld leverbaar met koplampen die niet alleen onder alle omstandigheden een perfect beeld van de omgeving garanderen, maar ook de bestuurder helpen bij het nemen van de juiste beslissingen.

Het lichtbeeld wordt actief aangepast op het verkeer

Stel, je rijdt 's nachts op een onverlichte weg. Het heeft geregend, andere auto's werpen een gordijn van water op en de wegbelijning is amper zichtbaar. Door de koplampen van het tegemoetkomend verkeer kost het je alle concentratie om op het asfalt te blijven. Groot licht kan tegenliggers verblinden en daarmee wordt het risico op een ongeval alleen nog maar groter.

Maar de zogenoemde matrixledkoplampen die in steeds meer nieuwe auto's te vinden zijn, projecteren hun felle lichtbundels gesegmenteerd op en naast het wegdek, zonder dat het overige verkeer er last van heeft. Terwijl je als bestuurder perfect ziet wat er in de verte in de berm gebeurt, hoe de wegbelijning loopt, wat er op verkeersborden staat en of er in de verte een scherpe bocht aan komt, passen de koplampen actief hun lichtbeeld aan om het overige verkeer niet te hinderen.

Verlichting wordt een bron van informatie

De digitale matrixledkoplampen van de Audi A8 kunnen nog meer. Op de snelweg rollen ze als een 'loper' van licht voor de auto uit om de bestuurder binnen de wegbelijning beter zicht te geven. Wanneer je van rijstrook wil wisselen, wordt het asfalt links of rechts extra verlicht.

Daarnaast kunnen in de lichtbundel op het asfalt waarschuwingen worden geprojecteerd. Dat gebeurt bijvoorbeeld als er aan de kant van de weg een auto met pech staat of als er een bocht opdoemt. In de lichtbundel geven pijltjes dan alvast de juiste stuurrichting aan om het pechgeval te ontwijken of de bocht te nemen.

Dergelijke projecties met waarschuwingen zitten trouwens nu al in de topmodellen van Mercedes-Benz. Deze koplampen waarschuwen met afbeeldingen op het wegdek voor bijvoorbeeld wegwerkzaamheden.

Projecties op het wegdek geven de bestuurder aanwijzingen. Projecties op het wegdek geven de bestuurder aanwijzingen. Foto: Audi

Ook de achterlichten kunnen steeds meer

Bij Audi worden intussen niet alleen de koplampen steeds slimmer: zowel het topmodel A8 als de grote SUV Q5 heeft hypermoderne oledachterlichten. Deze organische lichtgevende diodes zijn in verschillende segmenten opgedeeld. Elke oled straalt rood licht uit, maar kan ook afzonderlijk worden uitgeschakeld. Op die manier is de vormgeving van de A8-achterlichten geheel naar eigen smaak in te stellen.

Op dit moment zijn de configureerbare oledachterlichten nog vooral een gadget, maar in de nabije toekomst zullen tal van informatieve veiligheidsfuncties aan de technologie worden toegevoegd. Bijvoorbeeld om achteropkomend verkeer te waarschuwen voor naderend gevaar. Audi heeft op diverse autoshows al iets laten doorschemeren over de mogelijkheden van digitale matrixledverlichting en oledtechnologie met als doel de verkeersveiligheid te verbeteren.

Denk daarbij ook aan waarschuwingssignalen die voor voetgangers of fietsers op het wegdek worden geprojecteerd. Het moet raar lopen als Audi's laatste ontwikkelingen op het gebied van autoverlichting - en daarmee de verkeersveiligheid - niet razend snel worden opgepakt door andere automerken.

Met de nieuwste technologie kun je de vormgeving van de achterlichten aanpassen. Met de nieuwste technologie kun je de vormgeving van de achterlichten aanpassen. Foto: Audi