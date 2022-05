De eerste modellen van het nieuwe automerk VinFast moeten dit jaar al in Nederland te koop zijn. AutoWeek reisde af naar het thuisland van VinFast: Vietnam.

Anders dan de meeste nieuwe automerken, die vooral uit China komen, maakt VinFast geen deel uit van een al bestaande, grotere autofabrikant. Het verhaal van VinFast begint in 1993, wanneer de Vietnamees Pham Nath Vuong na twintig jaar studie en werken in Europa begint met de verkoop van gedehydrateerd voedsel in Oekraïne: noedels.

De zaken hebben de wind in de rug en zeven jaar later, kort na de eeuwwisseling, besluit hij om terug te keren naar zijn vaderland, waar hij zegt zijn vergaarde vermogen en zijn handelstalenten te willen in­zetten om het leven van de Vietnamezen beter te maken.

“Vrouwen doen het beter doen aan de top” Grondlegger Pham Nath Vuong van VinFast

Vietnam is een land met een bezwaard recent verleden. Twintig jaar lang was het opgedeeld in een communistisch Noorden en een westers gezind Zuiden, met als gevolg een bittere, bloedige oorlog. Toen het stof was neergedaald, was Vietnam herenigd in een communistische eenpartijstaat, die kort daarna buurland Cambodja binnenviel. Hoewel de communistische staatsvorm tot op heden standhoudt, zijn de betrekkingen met het westen inmiddels behoorlijk versoepeld en neemt de welvaart snel toe.

Vingroup, het bedrijf van Pham Nath Vuong, claimt een aanzienlijk deel van de credits in die groei. Create a better life for people is het credo van Vingroup, maar hier zit niet alleen altruïsme achter: opmerkelijk genoeg voor een communistisch land heeft Vietnam met Vingroup het grootste particuliere bedrijf in de regio in huis, waarvan de topman 7,5 miljard dollar (ruim 7,2 miljard euro) waard is, goed voor plek 344 op de Forbes-ranglijst van miljardairs wereldwijd.

Vinfast is een nog jonge, maar zeer ambitieuze autofabrikant. Foto: AutoWeek



BMW 5-serie

De automobieltak is slechts een van de negen zuilen waaruit de Vingroup bestaat. Elke divisie wordt geleid door een CEO en dat zijn uitsluitend vrouwen, want Pham Nath Vuong is ervan overtuigd dat vrouwen het beter doen aan de top.

Dat bij een welvarend Vietnamees volk ook een eigen automerk hoort, kwam enkele jaren geleden bij Pham Nath Vuong op en - geheel volgens zijn gewoonte - voegde hij de daad bij het woord. Op de laatste autoshow van Parijs stonden een grote sedan en SUV, gebaseerd op de vorige BMW 5-serie en de X5. VinFast was realistisch genoeg om te snappen dat die in Europa geen kans maakten, maar wilde met de aanwezigheid in Parijs de komst van het merk aankondigen.

Vanaf nu zijn alle nieuwe modellen volledig elektrisch en dat begon afgelopen december, toen de eerste exemplaren van de VF e34 (een compacte cross-over, formaat Captur) naar de klanten gingen. De autofabriek van VinFast draait pas sinds juni 2019 en werd in slechts 21 maanden uit de grond gestampt. Wie nu op Google Maps de satellietbeelden bekijkt, ziet alleen de eerste hallen nog in aanbouw.

Hulp van ontwerpstudio Pininfarina

In Nederland begint VinFast met de VF8 en VF9: twee SUV's. Voor deze SUV's heeft VinFast de hulp van de van oorsprong Italiaanse ontwerpstudio Pininfarina ingeschakeld, maar dat wordt geen wet van Meden en Perzen, vertelt design director David Lyon.

"Wij halen de nodige expertise overal vandaan", zegt Lyon. "In New York hebben we onlangs de VF7 onthuld, die is getekend door Torino Design. Onze elektrische bussen worden door onze gespecialiseerde studio in Turkije ontworpen. Je hoeft niet overal expert in te zijn, je moeten weten waar je expertise kunt inkopen. Mijn taak is ervoor te zorgen dat het resultaat VinFast is en het merk-DNA heeft."

VinFast VF9. VinFast VF9. Foto: AutoWeek

Tien dealers in Nederland en ook acculease

De internationale expansieplannen van VinFast zijn op zijn zachtst gezegd ambitieus. VinFast beoogt een fabriek in Duitsland. Met de Amerikaanse staat North Carolina is onlangs een intentieverklaring getekend voor een fabriek in de Verenigde Staten.

Voor Europa begint VinFast zijn avontuur in Frankrijk, Duitsland en Nederland. In ons land bereidt VinFast tien dealers voor, allemaal in eigen hand. Voor de accu's komt er een leaseconstructie zoals we die eerder zagen bij Renault. Daar was dat geen succes, maar - zo zeggen ze bij VinFast - de tijden zijn veranderd. Na de VF8 en VF9 is het tijd voor de VF7, een model in het C-segment dat onlangs op de New York Motor Show werd gepresenteerd. Daarna wordt het gamma aan de onderkant gecomplementeerd met de VF6 in het B- en de VF5 in het A-segment. En dan staat er een hele line-up van een merk waarvan we tot voor kort nog nooit hadden gehoord. Of dat gaat lukken? De tijd zal het leren. Gauw genoeg, als VinFast dit tempo erin weet te houden. Nomen est omen.

