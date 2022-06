Elektrisch rijden heeft een aantal voordelen: je hoeft geen wegenbelasting te betalen, je staat niet langer aan de pomp voor dure brandstof en tot aan het einde van 2024 is er vanuit de overheid een aanschafsubsidie beschikbaar. Toch is lang niet iedereen overtuigd van elektrisch rijden. Ook eigenaren van een elektrisch voertuig zien voldoende verbeterpunten. Kortom, wat weerhoudt mensen van de (definitieve) overstap?

Afgelopen maart schreven RAI Vereniging en BOVAG dat particulieren in 2021 goed waren voor 21 procent van de verkopen van volledig elektrische auto's. Het jaar daarvoor was dat nog 12 procent. Toen in januari de aanschafsubsidie voor een elektrische auto weer beschikbaar kwam, steeg het aantal particuliere registraties al snel naar 56 procent van het totaal.

Het is een cliché maar de reden(en) om nog niet elektrisch te gaan rijden zal voor iemand op het Zeeuwse platteland heel anders zijn dan voor iemand driehoog-achter in een van de grote steden. Toch lijken er een aantal drijfveren bovenuit te steken.

Deelnemers aan het jaarlijkse Shell Recharge Solutions EV Driver Survey wijzen ook in 2022 nog altijd naar de bekende pijnpunten: de automerken zouden er goed aan doen om meer rijbereik te leveren, de beschikbaarheid van laadpunten moet omhoog en de aanschafprijs van een elektrische auto moet omlaag.

Generaties zijn opgegroeid met gemak van tanken

Het jaarlijkse onderzoek van de laadtak van Shell telt een kleine vijftienduizend respondenten uit vijf landen. Naast Nederland en Duitsland zijn dat het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België. De genoemde bevindingen en uitkomsten gelden dus alleen voor die groep, niet voor alle bestuurders van elektrische auto's in de genoemde landen.

"De kwestie rond rijbereik blijft een bijzondere", zegt Herman Keijsers, director international sales and integration bij Shell Recharge Solutions. "Steeds meer modellen komen steeds verder op een acculading, terwijl de meeste mensen dat niet dagelijks nodig hebben. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk generaties opgegroeid met het gemak van tanken en het heel grote rijbereik van brandstofauto's. Zo twijfelt men over wat te doen met een elektrische auto tijdens de vakanties."

Joeri van Dam, specialist op het gebied van elektrisch rijden en auteur van het EV Jaarboek, herkent de lezing van Keijsers en voegt wat de laadinfrastructuur aangaat toe dat er qua aantallen weliswaar veel laadpunten zijn, maar dat het publiek dit niet zo ervaart.

"Er zijn in Nederland ongeveer vijftig laadpunten per 100 kilometer, maar doordat er op bepaalde plekken heel veel laadpunten zijn geconcentreerd, is de dekking soms niet zo goed voor elkaar."

'Er wordt niet echt naar de kosten per kilometer gekeken'

Een ander bedrijf dat jaarlijks de stemming peilt onder het publiek, is laadoplossingenbedrijf EVBox. Ook uit dat onderzoek, uitgevoerd door Ipsos onder ruim vierduizend deelnemers in Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, komt naar voren dat de aanschafprijs en de beschikbaarheid van laadpunten zorgen baren.

"Zeker particuliere kopers kijken vooral naar de aanschafprijs en rekenen minder door om te zien wat ze uiteindelijk kunnen besparen", zegt Van Dam.

Rico Luman, senior econoom bij denktank ING Think, houdt er een vergelijkbare mening op na. "Het lastige is dat een elektrische auto zich terugverdient met de kilometers die je rijdt. Ook het het vervallen van de bpm en MRB voor volledig elektrische auto's is minder zichtbaar. Het is daardoor inderdaad de vraag hoeveel er echt naar de kosten per kilometer wordt gekeken."

432 Rijimpressie: BMW iX xDrive 50

'Laadpaal aanvragen omslachtig'

Ook de zorgen rondom de laadinfrastructuur zijn Luman niet vreemd. "Er komen meer autorijders in beeld die niet een eigen oprit en laadpunt hebben. Dan ben je afhankelijk van de publieke infrastructuur en daarvan zijn de tarieven hoger. Bovendien wordt het drukker bij publieke laadpalen, omdat de toename van het aantal laadpalen het elektrische wagenpark de afgelopen tijd lastig bijhoudt."

Ook de deelnemers aan het EV Drivers Survey van Shell Recharge gaven aan bezorgd te zijn over het tempo waarin de laadinfrastructuur wordt uitgerold en of ons elektriciteitsnet het allemaal wel aankan.

"Een elektrische auto heb je nu bijna sneller voor de deur dan een laadpaal", zei Keijsers daarover. "Het aantal stappen dat je moet nemen voor een laadpunt thuis of op straat moet omlaag".

'Prijsdaling van nieuwe elektrische auto is voorlopig voorbij'

Je zou zeggen dat mensen met de huidige brandstofprijzen sneller de overstap naar elektrisch maken. Maar intussen zijn de energiekosten ook flink opgelopen, waardoor zeker de elektrische rijders die snelladen langs de snelweg per 100 kilometer bijna net zo duur uit zijn als benzinerijders.

Ook de daling van de gemiddelde aanschafprijs van elektrische auto's is gestokt, ziet Luman. "De prijsdaling van de gemiddelde nieuwe elektrische auto is voorlopig voorbij. Dit komt doordat er steeds meer duurdere elektrische SUV's op de markt zijn gekomen en consumenten daar ook interesse in hebben. Een andere factor is dat grondstofprijzen zijn gestegen. Dat geldt zeker voor batterijgrondstoffen. Er komen gelukkig wel meer goedkope modellen op de markt en de keuze daarvoor maakt het plaatje gunstiger."

De BMW iX is samen met de Mercedes-Benz EQS SUV een van die dure semi-terreinwagens die onlangs zijn gepresenteerd. De BMW iX is samen met de Mercedes-Benz EQS SUV een van die dure semi-terreinwagens die onlangs zijn gepresenteerd. Foto: BMW