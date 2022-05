Het is inmiddels twee maanden geleden dat het thuiswerkadvies werd opgeheven. Daarmee is het tevens drukker geworden op de weg. Betekent het ook dat alles weer bij het oude is?

Als we naar de cijfers over de filezwaarte (de lengte van de files maal de duur ervan) kijken, was het aan het begin van dit jaar niet veel drukker op de weg dan in 2021. Vanaf februari werd duidelijk dat de filezwaarte omhoogging en die beweging is versterkt toen het thuiswerkadvies kwam te vervallen.

"Het is in april een stuk drukker geworden, met een filezwaarte die viermaal zo groot is als dezelfde periode vorig jaar", zegt Edwin Gerritsen van de ANWB Verkeersinformatie. Hij ziet dat het met name in Zuid-Holland en Noord-Brabant weer ouderwets druk op de weg is. Rond Rotterdam is het de afgelopen maanden eigenlijk steevast drukker geweest. De relatieve rust rond Amsterdam is wat Gerritsen betreft een opvallend gegeven.

Volgens de verkeersdienst van de ANWB zit Nederland qua filezwaarte nu op het niveau van 2018. Vergeleken met het laatste jaar voor de coronaperiode is het nog altijd zo'n 20 procent rustiger op de weg.

Uit deze grafiek van de ANWB blijkt dat de toename in filezwaarte vorige maand in een stroomversnelling kwam. Foto: ANWB

Wegenwacht hoeft niet vaker uit te rukken

De ANWB ziet dat pechgevallen en ongelukken nog altijd de belangrijkste oorzaak van vertragingen op de weg zijn. De wegenwacht heeft echter, ondanks dat mensen weer (met de auto) naar de werkplek kunnen, de afgelopen periode niet opeens meer meldingen van gestrande automobilisten gekregen.

Volgens een woordvoerder zat het aantal meldingen vorig jaar september al weer op het niveau van voor de coronacrisis. Sterker nog, vorige zomer was voor de wegenwacht de drukste periode in vijftien jaar. In de maand juni kreeg de wegenwacht zelfs het grootste aantal pechmeldingen ooit binnen.

Andersoortige reparaties nu weer meer gereden wordt

Dat er weer meer automobilisten op de weg zijn, is ook niet direct terug te zien in het aantal afspraken bij de garage voor onderhoud, zegt Vishal Durgaram van stichting Vakgarage, een formule waar ruim 350 bedrijven bij aangesloten zijn.

Volgens de voorzitter van de garagegroep is het lastig te zeggen of er überhaupt een verband is tussen al dan niet thuiswerken en onderhoud. Wel is het zo dat, nu er door meer mensen weer kilometers gereden worden, er andersoortige reparaties en onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Volgens Durgaram komen er vaker auto's binnen met slijtagegerelateerde zaken.

"Het beeld dat werkplaatsen zien is breder dan corona. Vanwege chiptekorten zijn nieuwe auto's lastig leverbaar, waardoor er langer met de huidige auto wordt gereden. Langer doorrijden betekent meer onderhoud".