Land Rover heeft de klassieke Defender vervangen door een compleet nieuwe generatie. Miljonair en 4x4-liefhebber Sir Jim Ratcliffe zag het met lede ogen aan en verzon een list. In juli gaat zijn INEOS Grenadier in productie. De gloednieuwe terreinauto lijkt als twee druppels water op de iconische Defender en is een puur en onversneden eerbetoon aan het automobiele erfgoed.

Terug naar 2017. Na een middagje modderbaden in één van zijn vele 4x4's hangt Jim Ratcliffe zijn donkergroene waxcoat aan de kapstok in de lokale pub 'The Grenadier'. Samen met zijn terreinrijdende vrienden worden de avonturen van die dag besproken. Onder het genot van een slok Greene King Grenadier Best Bitter en een hap beef Wellington rijst het idee om zelf een 'old skool' terreinbeul te gaan bouwen, omdat Land Rover al een paar jaar eerder had aangekondigd dat de Defender uit productie zou gaan.

Ratcliffe is met zijn onderneming INEOS een succesvol ondernemer in de petrochemische industrie en vanuit die functie heeft hij ook contacten in de auto-industrie. Kortom, het balletje ging rollen, de plannen werden gesmeed en een paar jaar later kan Sir Jim zich de trotse eigenaar noemen van een moderne auto­fabriek in het Franse stadje Hambach.

Daar bouwde Daimler sinds 1998 de Smart ForTwo. Sterker nog, in 2019 investeerde Daimler nog 470 miljoen euro in de fabriek. Maar tegenwoordig worden de Smarts in China gebouwd. INEOS pompte er nog eens een slordige 50 miljoen euro in en vanaf juli is de fabriek klaar voor serieproductie van de INEOS Grenadier. De capaciteit is 30.000 exemplaren per jaar; inmiddels zijn er ruim vijftienduizend bestellingen geplaatst.

Het prototype oogt stoer en oersolide

Op een landgoed ergens ten zuidoosten van Brussel mag AutoWeek op de passagiersstoel van een handgebouwd prototype in de wielsporen van Ratcliffe treden. Het dashboard is volgeplakt met allerlei waarschuwingsstickers, maar geeft een goed idee hoe de productieversie eruit gaat zien. De knoppen op de middenconsole en het knoppencluster tegen het dak roepen associaties op met een oud vliegtuig, ook al komt de ontwerper ervan uit de nautische hoek. Het oogt stoer, industrieel en vooral oersolide.

Ondertussen beukt en bonkt de zware INEOS door gaten en kuilen, klautert hij tegen steile hellingen op en daalt hij ze met hetzelfde gemak weer af. De ondergrond is na twee dagen stevige regen getransformeerd tot een natte en gladde brij van klei en steen. Zoals viel te verwachten, ploetert de Grenadier er met speels gemak doorheen. Zo nu en dan lijkt een stuk rots het ladderchassis aan stukken te rijten, maar volgens de vrouw achter het stuur hoeven we ons geen zorgen te maken. De zescilinder benzinemotor heeft ruim voldoende trekkracht.

Met zijn interieur is de Grenadier helemaal een auto van deze tijd. Foto: AutoWeek

Gebouwd met inspraak van de 4x4-community

Het ontwerp is niet zo heel erg verrassend en leverde de afgelopen jaren nog enig juridisch gesteggel met Land Rover op, maar de volhardende Sir Jim trok aan het langste eind. Met de ruim honderd door Magna Steyr gebouwde prototypes zijn 1,1 miljoen testkilometers gemaakt over de hele aardbol. Ook de techniek bewijst dat INEOS goed beslagen ten ijs komt: de motoren (B57 benzine, B58 diesel) komen van BMW en zijn licht gemodificeerd, de achttrapsautomaat van ZF, de starre assen van Carraro en verder is er het nodige tot stand gekomen op inspraak van enthousiaste leden van de 4x4-community, wat zelfs geldt voor de naam.

In plaats van onderhoudsgevoelige luchtvering is er gekozen voor stalen schroefveren en in de vloer zitten uitneembare rubberen dopjes, zodat je de boel met water kunt schoonmaken. De twee kleine, glazen klapdaken staan bij de liefhebber bekend als 'safari windows', zodat je op de stoel kunt staan om op die manier veilig de omgeving te verkennen.

Volgend jaar komt er een variant met langere wielbasis (3,28 m), zodat de laadbak van de pick-up aan de vereiste lengte voldoet voor sommige markten. De dichte, verlengde uitvoering biedt zeven zitplaatsen. De prijs is nog niet helemaal bekend, want de CO2-homologatie, nodig voor de bpm, is nog niet afgerond. De prijs zonder bpm is in elk geval 60.990 euro, inclusief btw. Een koopje zal de Grenadier dus niet worden, maar zijn aantrekkingskracht zit in het exclusieve, compromisloze karakter. Daar valt de ware liefhebber voor, net als bij de oude Land Rover Defender.