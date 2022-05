Elektrische auto's waren tot nu toe vooral SUV's, sedans en hatchbacks. Maar nu heeft het Chinese MG de primeur van de allereerste elektrische stationwagon voor het grote publiek. Ook andere autofabrikanten gaan ermee komen.

Het laat zich raden waarom het zo lang heeft geduurd voordat autofabrikanten ook elektrische stationwagons wilden uitbrengen. Dit type auto is weliswaar in Europa heel populair, maar niet in de rest van de wereld. En fabrikanten denken nu eenmaal het liefst groot. Aan de andere kant is daardoor nu een gat in de markt ontstaan, vooral als het gaat om betaalbare stationwagons. Het Chinese MG is het eerste merk dat in dit gat wil springen: de nieuwe MG 5 Electric is nu leverbaar in Nederland.

Ondanks de populariteit van de SUV blijft de stationwagon een auto met enkele voordelen. Regelmatig blijkt uit tests van bijvoorbeeld AutoWeek dat een stationwagon ruimer en voordeliger is dan een SUV-alternatief van dezelfde fabrikant, terwijl zo'n lager model in negen van de tien gevallen ook nog eens beter rijdt. Het zwaartepunt ligt immers lager, dus de auto ligt steviger op de weg. Bovendien is de luchtweerstand kleiner: de auto is beter gestroomlijnd, wat hem juist in een elektrische uitvoering een grote rijbereik moet kunnen bezorgen.

De eerste autobouwer die zich aan een elektrische stationwagon waagde, was gek genoeg het exclusieve Porsche. Het bedrijf begon wat schoorvoetend met de Taycan Cross Turismo, maar inmiddels staat er ook een Sport Turismo-versie van de Taycan in de showroom. Dat is leuk, maar de wagen is slechts voor zeer weinigen betaalbaar en echt praktisch is hij ook al niet. Hoog tijd dus voor een elektrische stationwagon voor het grote publiek.

MG 5 Electric

MG 5 Electric. MG 5 Electric. Foto: MG

De MG 5 Electric is niet al te groot, maar evengoed handig in het gebruik en bovendien relatief goedkoop. De prijslijst begint bij 33.985 euro. De Long Range-versie is verkrijgbaar vanaf 36.985 euro. De MG 5 Electric Standard Range heeft een 177 pk sterke elektromotor en een 50,3kWh-accupakket. De Standard Range komt 320 kilometer ver op een volle accu. De MG 5 Electric Long Range heeft een groter accupakket en een minder potente elektromotor dan de Standard Range. Deze Long Range is 156 pk sterk en heeft een 61,1kWh-accu die de MG 5 Electric een actieradius van 400 kilometer oplevert.

De MG 5 Electric is een 4,6 meter lange stationwagon met een wielbasis van 2,66 meter. De bagageruimte heeft een inhoud van 479 liter (en 1.367 liter als je de achterbank omklapt). De auto is zo'n 3 centimeter korter dan een Golf Variant en zo'n 4 centimeter korter dan de nieuwe Opel Astra Sports Tourer: modellen die stuk voor stuk door het ontbreken van een accupakket minimaal zo'n 600 liter aan bagageruimte bieden.

Een 3 fasenboordlader is in zowel de Standard Range als Long Range standaard. Daarmee kun je aan een AC-lader tot 11 kW laden. Aan een DC-snellader bedraagt het maximum laadvermogen 87 kW. Net als de vernieuwde MG ZS EV en de Marvel R Electric heeft de MG 5 Electric een vehicle-to-loadsysteem waarmee je buiten de auto apparaten kunt opladen, zoals een e-bike.

Een uitgebreide test met de MG 5 Electric-stationwagon zie je in deze video van AutoWeek.

Opel Astra-e Sports Tourer

Opel Astra Sports Tourer. Opel Astra Sports Tourer. Foto: AutoWeek

Het is geen geheim dat Opel werkt aan een volledig elektrische variant van de nieuwe Opel Astra. Die auto verschijnt niet als hatchback, maar ook 'gewoon' als Sports Tourer. Technische specificaties zijn nog niet bekend, al is het niet ondenkbaar dat dit model qua aandrijflijn sterk lijkt op de elektrische Corsa-e en Mokka-e. De elektrische Astra moet volgend jaar verschijnen, de stationwagon-versie volgt wellicht iets later.

Peugeot e-308 SW

Peugeot 308 SW. Peugeot 308 SW. Foto: AutoWeek

Wat voor de Astra geldt, geldt natuurlijk ook voor de Peugeot 308. De auto's zijn technisch identiek. Net als Opel heeft Peugeot de komst van de Peugeot e-308 SW al bevestigd. Mogelijk staat hij volgend jaar al in de showrooms.

Volkswagen 'Aero B Variant'- Space Vizzion

Volkswagen ID Vizzion. Volkswagen ID Vizzion. Foto: AutoWeek

De productieversie van de Volkswagen ID Vizzion zal zich waarschijnlijk in een hogere prijsklasse bevinden dan de ID.3. Dit is de luxe stationwagon-variant van een andere conceptauto, ID Aero, die op zijn beurt wellicht Aero B gaat heten. Hoe dan ook: een zeer vloeiend gelijnde en goed gestroomlijnde stationwagon, die de sterke kanten van een Arteon Shooting Brake en een ID.4 in zich moet verenigen. De 'Aero B' moet, als vierdeurs althans, in 2023 verschijnen.

Audi A6 Avant E-Tron

Audi A6 Avant E-Tron. Audi A6 Avant E-Tron. Foto: AutoWeek

In een wellicht nog hogere prijsklasse volgt waarschijnlijk de Audi A6 Avant E-Tron. In conceptvorm is die auto al gepresenteerd, dus reken er maar op dat de extra ruime en praktische versie van de volledig elektrische A6 er gewoon komt. Audi belooft ondanks de lage, gestroomlijnde koets een bagageruimte die weinig afwijkt van wat de huidige A6 Avant biedt: 565 liter. De elektrische A6 stationwagon volgt overigens pas na de Q6. Die SUV krijgt voorrang, dus we hoeven niet voor 2024 op deze stationwagon te rekenen.