Critici vinden elektrisch rijden helemaal niet beter voor milieu. Bij het productieproces van accupakketten komt relatief veel CO2 vrij en rijden op stroom die afkomstig is van kolencentrales zorgt ook voor vervuiling. Toch is elektrisch rijden vaak schoner, blijkt onderzoek.

Het onderzoek in kwestie is een zogeheten life cycle assessment (LCA). De onderzoekers kijken dan naar naar de milieu-impact van een voertuig van productiestart tot aan het einde van de levensduur en niet alleen naar het het gebruik van de auto.

Het onderzoek komt uit de koker van Green NCAP, een organisatie die zich inzet voor het bevorderen van schone auto's en het verbeteren van de luchtkwaliteit. De onderzoeksmethode is van het Oostenrijkse onderzoeksinstituut Joanneum Research en gevalideerd door het Zwitserse Paul Scherrer Institute.

Green NCAP is voor zijn berekeningen voor de geschatte uitstoot van broeikasgassen gedurende de levensduur van een voertuig uitgegaan van een periode van zestien jaar en een uiteindelijke tellerstand van 240.000 kilometer. In totaal zijn gedurende twee jaar 61 recente modellen onder de loep genomen, variërend van stadsauto tot aan personenbus. Wat niet is meegewogen, zijn milieueffecten als stikstofoxide en fijnstof.

Energiemix kan milieuwinst van elektrisch auto tenietdoen

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat bij elektrische auto's de productiefase voor de meeste uitstoot zorgt, terwijl dat bij auto's met verbrandingsmotor de gebruiksfase is.

Daarnaast wijzen de onderzoekers erop dat de energiemix van grote invloed is. In een land als Polen, waar nog veel steenkool wordt verstookt, resulteert de gebruiksperiode van een elektrische auto in meer uitstoot dan de productiefase ervan.

In Zweden is de uitstoot verwaarloosbaar gedurende de gebruiksperiode dankzij een schone energiemix. Als er van de gemiddelde Europese energiemix wordt uit gegaan, slaat de wijzer in het voordeel van de elektrische auto uit.

In een land als Polen kun je dankzij kolencentrales zoals die Belchatów nog maar beter even wachten met een volledig elektrische auto In een land als Polen kun je dankzij kolencentrales zoals die Belchatów nog maar beter even wachten met een volledig elektrische auto Foto: Flickr

Stekkerhybride kan groene optie zijn

Een andere factor van belang is hoe een auto wordt gebruikt. Of beter gezegd, hoe deze wordt ingezet en wordt bereden. Zo zijn er volgens de onderzoekers scenario's denkbaar waarin de totale uitstoot van broeikasgassen van een plug-inhybride auto lager zijn dan die van een volledig elektrische auto.

Dat heeft de stekkerhybride vooral te danken aan zijn kleinere accupakket. De productie daarvan is minder belastend voor het milieu. Daarnaast kun je door braaf te stekkeren een gunstig verbruik en een lage uitstoot realiseren. Maar juist doordat een plug-inhybride zo afhankelijk is van zijn bestuurder, is het in potentie tevens de meest vervuilende vorm van aandrijving, waarschuwen de onderzoekers.

Ook op het punt van het primair energieverbruik is er voor volledig elektrische auto's nog een en ander te winnen. Dat geldt met name voor de relatief grote en zware elektrische modellen. Het primair energieverbruik houdt rekening met de verliezen die langs de keten kunnen optreden. Naast de compacte elektrische auto's zijn het vooral de diesels en middelgrote plug-inhybride modellen die op dit punt goed scoren.

358 Waarom hebben plug-inauto's op papier zo'n laag verbruik?

Geen waardeoordeel

Green NCAP zegt met zijn onderzoek vooral consumenten te willen informeren. Het wil geen waardeoordeel uitspreken over bepaalde vormen van aandrijving. Voor de lange termijn wil de organisatie toe naar een scoresysteem op basis van de LCA. Als tussenoplossing werkt Green NCAP aan een online tool waarbij bestuurders op basis van hun eigen gebruiksgegevens tot een LCA kunnen komen.