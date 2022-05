Een allrisk-autoverzekering geeft een beschermd gevoel. De naam van de polis zegt het al: elk risico is gedekt. Bij bepaalde schadegevallen is het echter slim om eerst uit te zoeken of je het herstel niet beter uit eigen zak kunt betalen. Een claim bij de verzekering kan je namelijk al gauw veel meer geld kosten dan de hoogte van het schadebedrag.

Als je auto allrisk verzekerd is, kun je een deuk in het plaatwerk of een kras op je bumper gemakkelijk laten herstellen. Maar als die schade relatief klein is én je eigen schuld, dan kan het in de praktijk heel duur uitpakken.

Menno Dijcks, expert autoverzekeringen bij vergelijkingswebsite Independer.nl, waarschuwt: "Als je het herstel van schade door eigen schuld claimt bij je verzekeringsmaatschappij, raak je vijf schadevrije jaren kwijt. Hierdoor val je terug op de bonus-malusladder, die bepalend is voor de premiekorting op jouw polis. Een claim van een klein schadebedrag kan zo heel nadelige gevolgen hebben voor de premie die je voor jouw allriskverzekering betaalt."

“Als je auto jonger is dan vijf jaar, is het zinvol om een allriskverzekering af te sluiten.” Menno Dijcks, expert autoverzekeringen van Independer.nl

Ook bij vandalisme ben je zelf de pineut

Maar ook op schade door vandalisme - waar de eigenaar van de auto zelf geen schuld aan heeft - dekt de verzekeringsmaatschappij zichzelf in door de claim in mindering te brengen op jouw schadevrije jaren. Er is immers geen tegenpartij bekend waar de kosten van schadeherstel op verhaald kunnen worden.

Een voorbeeld uit de praktijk: de eigenaar van een allriskverzekerde youngtimer komt er op een ochtend achter dat een onverlaat 's nachts heeft geprobeerd om zijn keurig onderhouden klassieker te gebruiken als klimtoestel. Resultaat: een deuk in de motorkap. Onder de ruitenwisser zit geen excuusbriefje met het telefoonnummer van de dader. Maar geen nood, denkt de eigenaar van de auto: zijn 'heilige koe' is allrisk verzekerd, dus het herstel van de motorkap kan bij de verzekeringsmaatschappij worden geclaimd.

De eigenaar doet aangifte bij de politie en een schade-expert raamt de herstelkosten op zo'n 1000 euro. Het telefoontje met de verzekeringsmaatschappij om het geschatte schadebedrag door te geven, wordt echter een ontnuchterend gesprek.

Het is binnen de allriskpolis zeker mogelijk om de reparatie te verhalen, maar dan valt de eigenaar van de toegetakelde auto wél een aantal treden terug op de bonus-malusladder. En zou hij de komende vijf jaar moeten rekenen op een totale premieverhoging van zo'n 4000 euro. De boodschap die de medewerkster van de verzekeringsmaatschappij aan de andere kant van de lijn voor de benadeelde eigenaar heeft: "Het is veel verstandiger om het herstel van deze schade uit eigen zak te betalen."

Het Waarborgfonds heeft ook zo z'n beperkingen

In geval van bovenstaand voorbeeld zou de eigenaar van de youngtimer nog kunnen proberen de schade vergoed te krijgen via het Waarborgfonds. Dit fonds is in het leven geroepen om slachtoffers van door anderen veroorzaakte schades tegemoet te komen. Je kunt bij het Waarborgfonds aankloppen wanneer onbekend is wie de schade heeft veroorzaakt, als de schuldige niet verzekerd is of in een gestolen voertuig rijdt. Ook wanneer de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij failliet is gegaan, of als de schuldige is vrijgesteld van verzekering, neemt het Waarborgfonds jouw schadeclaim in behandeling.

Maar er worden wel enkele voorwaarden gesteld aan deze claim. Wanneer de dader onbekend is, moet je kunnen aantonen dat je je best hebt gedaan deze persoon te achterhalen, bijvoorbeeld door in de buurt te zoeken naar getuigen of het benaderen van mensen die mogelijk video-opnamen hebben van het voorval. Een politierapport is eveneens verplicht. Bovendien moet je snel in actie komen: wanneer je langer dan 14 dagen na de schadedatum een verzoek tot vergoeding indient, wordt dit niet meer in behandeling genomen. Op de website SchadeZonderDader.nl kan aan de hand van enkele vragen worden bepaald of het zinvol is de schade bij het Waarborgfonds in te dienen.

Een echte oldtimer wel allrisk verzekeren

In geval van het hierboven genoemde praktijkvoorbeeld kun je je afvragen hoeveel zin een allriskverzekering voor een oudere auto heeft. Menno Dijcks van Independer.nl: "Tot een leeftijd van ongeveer vijf jaar is het zinvol om een allriskverzekering op je auto af te sluiten. Dan heeft de auto immers nog een relatief hoge dagwaarde. Bij schade door eigen schuld is het aan de verzekerde om af te wegen of de claim voor de herstelkosten in verhouding staat tot de mindering op de premiekorting. Deze korting kan namelijk oplopen tot wel 80 procent, wanneer je veel schadevrije jaren hebt opgebouwd."

Dijcks vervolgt: "Als je de maximale korting krijgt en vijf schadevrije jaren terugvalt, heeft dit relatief weinig effect op de maandelijkse verzekeringspremie. Maar voor iedere verzekerde is deze situatie weer anders. Tenzij het om een oldtimer gaat waarvan de waarde door een erkend taxateur is vastgesteld, heeft het heeft eigenlijk geen enkele zin om een oudere auto allrisk te verzekeren."