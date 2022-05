De populariteit van kampeerauto's is momenteel ongekend. Het gevolg is een steeds schraler aanbod van tweedehands campers en steeds langere levertijd voor nieuwe modellen. Maar je kunt er natuurlijk ook zelf een bouwen.

Wil je een camper bouwen, beantwoord dan eerst voor jezelf deze vragen:

Wat is mijn budget?

Hoeveel tijd kan ik aan de bouw besteden?

Ga ik alleen in de zomermaanden op reis of ook in de winter?

Hoeveel mensen gaan er meerijden en slapen?

Welke bus mag ik met mijn rijbewijs besturen?

Kies de bus die bij je past

Je kunt ervoor kiezen om een personenauto om te bouwen, maar de meeste zelfbouwcampers zijn gebaseerd op basis van een gebruikte bestelbus. Dan heb je immers de meeste leef- en bergruimte.

Het is vanwege de aanschafprijs verleidelijk om een oudere bus met dieselmotor te kopen, maar pas op dat je je daarmee niet in de vingers snijdt. Bij het omkeuren naar een kampeerauto betaal je bpm over het voertuig, je wordt dan voor het 'dure' dieseltarief aangeslagen en betaalt roettaks op de wegenbelasting. Bovendien ben je met een oudere diesel in steeds meer stedelijke milieuzones niet meer welkom.

De afmetingen van de bus zijn afhankelijk van je persoonlijke kampeer- en vervoerswensen. Wil je graag de fietsen in het voertuig meenemen, neem dan een extra lange bus. Ga je graag de stad in, dan is een lage korte bus waar je een hefdak in monteert handiger voor de parkeergarages.

Formaliteiten regelen hoort er ook bij

Ben je geslaagd met de aanschaf van de bus, dan kun je aan de slag. Maar ga er eerst mee langs de RDW. Die zorgt voor de noodzakelijke keuring en het aanvragen van een camperkenteken. Je inrichting hoeft dan nog niet definitief te zijn, zorg dat deze voldoet aan de minimale eisen die de Belastingdienst er aan stelt.

In het kort komt erop neer dat er volgens de fiscus vast ingebouwde voorzieningen voor slapen, koken en opbergen moeten zijn. In de leefruimte, dus het deel achter de stoelen in de cabine, moet bovendien een denkbeeldig blok van 200 centimeter lang 90 centimeter breed passen. Heeft de bus een vast dak, dan is een stahoogte van 170 centimeter het minimum, bij montage van een hef- of klapdak is een stahoogte bij gesloten dak van 130 centimeter voldoende.

Is dit alles in orde, dan val je onder het lagere campertarief voor kampeerauto's. Tip: reis je met zijn tweeën? Overweeg dan een zogenoemde 'stealth camper'. Dit is een bus die wel een camperinrichting heeft, zonder dat dit aan de buitenkant te zien is. Deze wordt niet omgekeurd naar kampeerauto. Het voordeel is dat je (mits zakelijk gekocht) geen bpm en btw betaalt, en je bent niet gehouden aan de maximale parkeerperiode voor kampeermiddelen die binnen veel gemeenten geldt. Nadeel: tijdens het rijden mogen er geen mensen in het camperdeel aanwezig zijn.

Doe inspiratie op, maar maak je eigen keuzes en heb geduld

Welke camper je ook kiest, voor de inbouw kun je je fantasie de vrije loop laten. Het is natuurlijk altijd leuk om te leren van anderen en inspiratie op te doen. Nuttige websites zijn bijvoorbeeld Bynomads.nl en Engineerathome.com. Op YouTube en Instagram laten talloze camperbewoners zien hoe zij te werk zijn gegaan. Het is niet handig om ze blindelings te volgen. "Je ziet veel MDF en spaanplaat in de filmpjes", zegt Jeroen Scheffer, eigenaar van camperbouwer JWG Campers. "In het eerste kun je nog geen schroef draaien en spaanplaat is niet waterbestendig. Het is beter om licht berken-multiplex te gebruiken. Kies je voor een te zware inrichting, dan houd je geen laadvermogen meer over."

Het bouwen van het interieur bestaat uit meer dan meubelmaken alleen. Er moet ook een installatie voor gas, water en elektriciteit (eventueel met zonnecellen) komen. Voor de ramen en het eventuele hefdak zal de zaag in carrosserie moeten. Dat kun je maar één keer fout doen. "Voor dat soort klussen kloppen veel zelfbouwers bij ons aan", vertelt Janny Neef van onderdelenleverancier Jasicamp. "Er is bijna niemand die zelf een hefdak plaatst. Het bouwen van een camper is sowieso een flinke klus, dat doe je niet 'even'. Je bent er zo een half jaar mee bezig. Zeker nu."

Neef doelt daarmee op de lange levertijden voor onderdelen. "Vooral modelgebonden onderdelen voor populaire bussen zijn nu lastig te verkrijgen." Haar collega Joyce Koning van camperspecialist Buko beaamt dat. "Wil je nu nog voor de zomervakantie een camper bouwen, dan vis je echt achter het net."

Reken op minstens 10.000 euro

De hamvraag is natuurlijk: wat kost het nou, zo'n zelfbouwcamper? Reken op een bedrag van zo'n 10.000 euro voor een gemiddelde zelfbouwcamper met basisluxe, zoals een koelkast en kachel.

De aanschaf van de bus is hierbij uiteraard niet meegerekend. Voor een bestelbus van een paar jaar oud met veel kilometers, betaal je minimaal een paar 1.000 euro. Ga voor een wat minder afgeleefd exemplaar uit van minimaal 10.000 euro. Waar je op moet letten bij aanschaf van een bestelbus, lees je op deze informatiepagina van occasionsite AutoTrack. Alles over de eisen voor het bouwen van een camper lees je in dit artikel van AutoWeek.