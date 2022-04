Door aanpassing van de motor-software kun je jouw auto krachtiger of zuiniger laten rijden. Hoewel dit zogenaamde chiptuning populair is, komen consumenten er soms door in de problemen. AutoWeek geeft advies.

Autofabrikanten proberen met de software die de motor bestuurt zelf al een zo goed mogelijk compromis te vinden tussen prestaties, zuinigheid, uitstoot, rij- en geluidscomfort. Maar een compromis blijft het en dus is het voor sommige automobilisten verleidelijk om het karakter van de motor naar eigen voorkeur te laten aanpassen.

Er zijn tientallen bedrijven die voor relatief weinig geld extra pk's beloven. Het gaat dan niet alleen om snellere acceleratietijden en hogere topsnelheden, maar ook om extra trekkracht, wat bijvoorbeeld voor caravanliefhebbers interessant is. Bovendien lijkt het er soms op dat automotoren door de fabrikanten bewust zijn 'geknepen' ten behoeve van een lagere uitstoot.

De meest eenvoudige vorm van chiptuning behelst weinig meer dan het aanpassen van de bestaande ­motorsoftware (ECU) om het vermogen en de trekkracht te vergroten. Hoewel deze vorm van tuning in de bestaande motortechniek redelijk eenvoudig kan worden uitgevoerd, is dit geen klusje om zelf te doen. Een tuningspecialist is er al snel twee uur tot een halve dag mee bezig. Reken in dit geval op een paar honderd euro.

De auto kan meer vervuilend uitlaatgas uitstoten

Tegenstanders wijzen vaak op een te rooskleurige voorstelling van zaken. De betere prestatie­s en het lagere brandstofverbruik lokken misschien, maar de auto zal er mogelijk ook meer vervuilend uitlaatgas door uitstoten. Jurist Sjaak Drinkenburg van rechtsbijstandsverzekeraar DAS wijst op een aantal zaken die je vooraf goed moet bedenken. Zo heeft de RDW restricties aangegeven als het gaat om motortuning. "Als het motorvermogen als gevolg van chiptuning 20 procent of meer afwijkt van het motorvermogen zoals dat in het kentekenregister staat vermeld, dan moet de RDW de auto individueel opnieuw keuren", vertelt hij.

"Het nieuwe vermogen wordt dan na goedkeuring aangepast in het kentekenregister. Een auto die standaard 100 pk ­levert, kan tot 119 pk worden getuned zonder dat er bepaalde eisen tegenover staan. Is die auto echter getuned naar 121 pk, dan is een ritje naar de RDW verplicht."

Een ander belangrijk aandachtspunt is de autoverzekering, want veruit de meeste verzekeraars kijken naar het motorvermogen van de auto in ­relatie tot de leeftijd van de verzekering­nemer. Kort gezegd: hoe meer vermogen en hoe lager de leeftijd van de bestuurder, des te groter de risico's.

"Dit verschilt overigens wel per verzekeraar", zegt Drinkenburg. "Ik ­adviseer daarom om eerst ­advies bij je verzekeraar in te winnen voordat de tuningwerkzaamheden beginnen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan of opgezadeld wordt met een fors hogere premie. Of je blijft gewoon binnen die 20 procent marge, want dan is er niets aan de hand."

En als je wél het vermogen met meer dan 20 procent ­verhoogt en de auto niet door de RDW laat keuren? Drinkenburg: "Wanneer dit naar voren komt, bijvoorbeeld na onderzoek na een ongeval, mag de verzekeraar dekking weigeren of zelfs de verzekering opzeggen. Dit geldt ook als je bij het afsluiten of wijzigen van de verzekering onjuiste informatie hebt doorgegeven. Eventuele schade wordt dan niet uitgekeerd en kan zelfs op jou worden verhaald."

Tuning kan ook gevolgen voor de garantie hebben

Nog een belangrijk aspect is de fabrieks­garantie, uiteraard mits deze nog niet is verlopen. "De meeste fabrikanten en dealers beperken de garantie of sluiten ­garantie uit als de auto buiten hen om wordt getuned", weet ­Drinkenburg. "Vaak staat dit ook in de garantievoorwaarden. Overleg dit dus eerst met je dealer voordat de tuningwerkzaamheden beginnen. Er zijn overigens onafhankelijke tuners die beweren de garantieverplichtingen over te nemen. Laat je hierover op voorhand goed informeren en ga altijd na wat de verschillen met de oorspronkelijke garantie zijn."

Ook voor de eventuele wettelijke garantie kan tuning belemmerend werken. "Bij een koopovereenkomst is bijvoorbeeld artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek interessant", lzegt Drinkenburg. "Daaruit vloeit voort dat de auto moet beantwoorden aan wat jij er op basis van de koopovereenkomst van mag verwachten."

"Ga je de auto tunen, waardoor deze in feite in een andere staat komt te verkeren dan hoe deze auto aan jou is verkocht, dan kun je de verkoper niet zonder meer aanspreken als de auto daardoor sneller aan slijtage onderhevig is of defect raakt. Als koper moet je in zo'n geval aantonen dat het defect géén verband houdt met de tuning." Kortom: het is verstandig om van tevoren goed te informeren bij het tuning­bedrijf, je dealer en je verzekeraar.

Meer informatie over het (chip-)tunen van je auto vind je in dit artikel van AutoWeek. Meer tips over de gevolgen voor je verzekering vind je hier bij vergelijkingssite Independer.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken. Wijzig cookie-instellingen