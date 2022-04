Het is alweer bijna drie jaar geleden dat de Lightyear One aan het grote publiek werd getoond: een elektrische auto die dankzij 5 vierkante meter aan zonnepanelen zonder bijladen tientallen kilometers per dag extra kan rijden. De Nederlandse autofabrikant Lightyear kan nu eindelijk de eerste exemplaren aan klanten gaan leveren. Met de prijzen van 150.000 tot 250.000 euro kan dat nog wel een uitdaging zijn.

Lightyear was de afgelopen drie jaar veelvuldig in het nieuws. Vaak ging het dan over nieuwe partners en samenwerkingen of over investeringen die werden binnengehaald. De zonneauto van het bedrijf schitterde ondertussen door afwezigheid, op de openbare weg althans. Achter de schermen is er druk doorontwikkeld, zegt businessdeveloper Tom Selten.

De lange aanlooptijd naar de eerste leveringen heeft allereerst te maken met het gegeven dat Lightyear de ontwikkeling vanaf een wit vel papier is begonnen. Daarnaast heeft de coronacrisis natuurlijk niet meegeholpen.

"In tegenstelling tot bijvoorbeeld Tesla is ons eerste model niet gebaseerd op een bestaand model", aldus Selten. "Onze basis is geheel nieuw. Daarnaast zitten onze elektromotoren in de wielen. Ook dat is unieke techniek die grotendeels binnenshuis ontwikkeld is."

"Ten slotte hebben we veel testkilometers gemaakt en de zonnepanelen verder geperfectioneerd. Ook die maken we zelf; we nemen alleen de zonnecellen af. In die zin zijn we naast autofabrikant ook producent van zonnepanelen."

Eerste leveringen komende zomer

Die zonnepanelen moeten de elektrische Lightyear One aan extra kilometers rijbereik helpen zonder dat hij daarvoor aan de laadpaal hoeft. Op een mooie zomerse dag in Nederland kan dat oplopen tot gemiddeld zo'n 70 kilometer, zegt de fabrikant. Daarvoor hoeft de auto niet stil te staan. In de winter is dat waarschijnlijk zo'n 35 kilometer. Uiteraard hoef je niet op de zon te wachten, want de Lightyear One kan net als reguliere elektrische auto's aan de laadpaal.

Mede dankzij het in 2021 opgehaald bedrag van 93 miljoen euro zijn ze bij Lightyear inmiddels zover dat de eerste klanten hun auto nog aanstaande zomer kunnen verwachten. Het gaat daarbij om een eerste serie. Dit zijn voertuigen die momenteel in Helmond in elkaar worden gezet.

Na de zomer gaat de serieproductie van start bij Valmet Automotive in Finland. "Daarmee is het grootste deel van het ingenieurswerk klaar, maar aan de softwarematige kant blijven we doorontwikkelen en updaten. Daar profiteren ook de auto's die al bij de klanten zijn straks van", belooft Selten.

Geschat rijbereik na een uur laden Met zonne-energie: 12 kilometer

Met 3,4 kW: 35 kilometer

Met 22 kW: 209 kilometer

Met 60 kW: 570 kilometer

Prijs van tweede serie 100.000 euro hoger

Het gaat in eerste instantie om 150 exemplaren van de zogeheten Pioneer Edition, die 150.000 euro per stuk kosten. Aan dat bedrag is de afgelopen jaren niet getornd, ook al zijn de prijzen van grondstoffen en de materiaalkosten vanwege de wereldwijd verstoorde aanvoerketens fors gestegen.

"De prijs van elk onderdeel of van elk denkbaar materiaal is inmiddels al een keer over de kop gegaan en dat merken we als klein bedrijf. De wereldwijde tekorten zijn inmiddels zo groot dat bepaalde componenten gewoon niet meer verkrijgbaar zijn. Soms moet je iets opnieuw ontwerpen om eraan te kunnen komen."

Omdat de eerste serie al is uitverkocht, komt Lightyear met een tweede lichting: de Limited Edition. Die zal gezien de nieuwe realiteit een prijskaartje van 250.000 euro meekrijgen. "Bittere noodzaak, maar ook een kans: in ons deel van de markt is de prijs minder van invloed op de vraag", legt Selten uit. Lightyear verwacht niet meer dan 946 exemplaren van de Lightyear One (Pioneer en Limited Edition) te zullen bouwen.

De eerste exemplaren worden op dit moment in Helmond in elkaar gezet. De eerste exemplaren worden op dit moment in Helmond in elkaar gezet. Foto: Lightyear

LeasePlan en MyWheels storten zich op nog onbekende auto

De argumenten van Selten snijden hout, maar een plotselinge prijsverhoging van 150.000 naar 250.000 euro lijkt wel degelijk iets wat potentiële kopers kan doen afschrikken. Die kopers zijn waarschijnlijk toch al dun gezaaid, want de markt voor auto's van 250.000 euro is relatief klein, al helemaal voor een beginnend merk dat zich nog moet bewijzen.

Hoewel de Lightyear One zich nog niet op de weg bevindt, blikt het merk daarom nu al vooruit naar een veel goedkoper model: de Lightyear Two. Dat zou het grote publiek kunnen bereiken. "Doordat we nu het hele proces van ontwerp, ontwikkeling en bouw van een auto al een keer doorlopen hebben, kunnen we relatief snel de stap naar een tweede model maken", zegt Selten. De Two moet in 2024 of 2025 op de markt komen voor een bedrag van ongeveer 30.000 euro.

Leasemaatschappij LeasePlan en autodeelplatform MyWheels zijn blijkbaar overtuigd genoeg van de auto en het concept om met Lightyear in zee te gaan. LeasePlan kondigde afgelopen december een overeenkomst voor vijfduizend exemplaren van de Lightyear Two aan en MyWheels deed vorige week hetzelfde.

"Deze bedrijven hebben veel ervaring met elektrisch rijden en kennen daarom de voor- en nadelen van deze auto's. De nadelen zijn vooralsnog de relatief hoge aanschafprijs, het relatief beperkte rijbereik en de laadinfrastructuur. Op dat laatste vlak wordt minder vooruitgang geboekt dan op de andere punten. Voor LeasePlan en MyWheels is het dus belangrijk dat er een auto komt die het probleem van laden minder maakt. Een zonneauto is is zo'n product."

Naast de Lightyear Two komen er ook enkele exemplaren van de Lightyear One in de MyWheels-vloot. Naast de Lightyear Two komen er ook enkele exemplaren van de Lightyear One in de MyWheels-vloot. Foto: Lightyear

Mercedes lijkt voorbeeld Lightyear te volgen

Voor het zover is, is de Lightyear One het paradepaardje. Het grootste compliment voor die auto kwam onlangs misschien wel van Mercedes-Benz, dat eerder dit jaar met het studiemodel EQXX een auto toonde die verdacht veel op de Lightyear One lijkt. Ook Mercedes wil blijkbaar inzetten op een zo goed mogelijke stroomlijn en dito efficiëntie. De EQXX heeft zelfs een zonnepaneel op het dak.

"We kennen Mercedes goed en we wisten ook van hun plannen. Voor ons is het een supermooie bevestiging dat de ingeslagen weg de juiste is. Als een speler van dat formaat ook voorzichtig die richting op gaat, betekent het dat de hele markt moet. Daar plukken wij de vruchten van", besluit Selten.

De definitieve specificaties van de Lightyear One worden in de zomer bekendgemaakt. Hieronder alvast de informatie die al wel naar buiten is gebracht.

Voorlopige specificaties Lightyear One Accupakket: 60 kWh

Geschat WLTP-bereik: 725 kilometer

Behaald rijbereik bij gemiddeld 85 km/u: 710 kilometer

Energieverbruik bij gemiddeld 85 km/u: 85 Wh/km

Behaald rijbereik bij gemiddeld 130 km/u: ruim 400 kilometer

Lengte: 5,057 meter

Breedte: 1,898 meter

Hoogte: 1,426 meter

Wat Lightyear betreft is de vergelijkbare vorm van de Mercedes-Benz EQXX en de toepassing van een zonnepaneel een compliment. Wat Lightyear betreft is de vergelijkbare vorm van de Mercedes-Benz EQXX en de toepassing van een zonnepaneel een compliment. Foto: Mercedes-Benz