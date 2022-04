De politie hoopt binnenkort met nieuwe mobiele flitspalen nog meer snelheidsovertreders te kunnen bekeuren. Als geavanceerd wapen in de strijd heeft het Openbaar Ministerie (OM) vijftig mobiele flitspalen aangeschaft, die in heel het land zullen worden ingezet. De eerste twaalf komen nog dit jaar in actie. Waar is het voor automobilisten nog meer oppassen geblazen? AutoWeek heeft alle vaste trajectcontroles op een rij gezet.

De nieuwe verplaatsbare flitspalen zijn een aanvulling op de vaste flitspalen, al dan niet in combinatie met trajectcontroles, en op de mobiele radarcontroles waarmee politieauto's dagelijks op pad zijn. De mobiele flitspalen blijven straks weken- tot maandenlang op één locatie staan. Daarna worden ze op een andere plek ingezet.

Het OM heeft het nieuwe systeem in de praktijk uitgebreid beproefd. Daaruit zou gebleken zijn dat van de mobiele flitspalen een preventieve werking uitgaat: er werden ter plekke veel minder snelheidsovertredingen geconstateerd dan daarvoor.

"Bestuurders worden zich meer bewust van hun snelheid en passen hun verkeersgedrag aan", concludeert het OM. De tests vonden plaats op enkele provinciale wegen in Noord-Brabant, in de bebouwde kom van Tilburg, Rotterdam en Breda en ook bij wegwerkzaamheden op de N7 in Groningen en op de snelweg A76 bij Nuth.

Op weg naar nul verkeersdoden in 2030

De mobiele flitspalen maken deel uit van overheidsplannen om het aantal verkeersdoden in 2030 terug te brengen tot nul. Volgens het OM hebben de mobiele flitsers veel voordelen. De hardrijder wordt er door verrast, in tegenstelling tot de in de grond verankerde flitspalen die jarenlang op dezelfde plek blijven staan.

De huidige mobiele controles, bediend met radarapparatuur vanuit een bemand busje, duren slechts een paar uur. De nieuwe mobiele palen blijven echter dagenlang 24 uur per dag actief. Daarnaast zijn ze ideaal om in te zetten bij tijdelijke gevaarlijke situaties, zoals evenementen of wegwerkzaamheden. Nadelen hebben de nieuwe flitspalen ook: ze zijn relatief duur en bevinden zich op een zware voet of een aanhanger. Dat kan dan weer leiden tot gevaarlijke situaties in de middenberm.

Dit zijn alle technieken die de Nederlandse politie op dit moment al inzet voor snelheidscontroles:

Trajectcontroles

Bij trajectcontroles wordt jouw gemiddelde snelheid op een stuk weg gemeten. Dus er is een meting aan het begin en aan het einde van het traject. De gemiddelde rijsnelheid wordt berekend en de bekeuring valt automatisch bij de overtreder in de bus. Trajectcontroles worden door borden aangegeven.

Als je een navigatieapp gebruikt of in je auto navigatiesoftware hebt, dan staan deze trajectcontroles er meestal ook in vermeld en word je er dus voor gewaarschuwd. Maar vaak vind je alleen een waarschuwing dat de controle begint of dat je erin zit.

Wil je weten waar alle trajectcontroles in Nederland zich bevinden? Kijk dan in dit overzicht dat AutoWeek heeft gemaakt.

Vaste flitsers

De vaste flitspalen staan meestal aangegeven in navigatieapps en ook in de ingebouwde navigatie in de auto. Soms heb je er een apart abonnement voor nodig om ze realtime te kunnen zien. Dat gaat dan via een internetverbinding en zo krijg je ook de actuele verkeersinformatie. Ook moet je er bij de zogenoemde roodlichtcamera's voor oppassen dat deze steeds vaker meteen de snelheid kunnen meten als je erlangs rijdt.

Mobiele flitsers

Elke dag zijn er politiebusjes op pad met apparatuur om ergens langs de weg een snelheidscontrole uit te voeren. Bij deze mobiele flitsers wordt de controle soms van tevoren aangekondigd. Je hoort ze op de radiozenders. De handigste manier om onderweg op de hoogte te blijven van deze flitsers zijn apps als Flitsmeister, ANWB Onderweg, Waze, TomTom Go, TomTom AmiGO en Sygic. Deze laten automobilisten soms ook zelf de flitsers melden en op de kaart zetten. Daardoor kunnen ze zeer actueel zijn, maar zijn ze ook niet altijd betrouwbaar.

Laserguns

Politiekorpsen gebruiken ook nog steeds laserguns waarmee ze met zo'n ding in de hand heel eenvoudig de rijsnelheid kunnen meten. Een lasergun meet de snelheid waarmee een auto op het apparaat afrijdt. Hij doet dat met de snelheid van het licht en tot op drie cijfers achter de komma nauwkeurig. Een lasergun laat alleen zien hoe hard iemand rijdt, maar slaat geen informatie van de automobilist op. Daarom wordt de bestuurder vaak aan de kant gezet: de zogenoemde staandehouding.

Wie een bekeuring van het CJIB thuisgestuurd krijgt, maar graag een foto als bewijs van de geflitste snelheidsovertreding wil zien, kan die eenvoudig inzien. Hoe dat in zijn werk gaat, lees je in dit artikel van AutoWeek.