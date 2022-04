Zodra de voorjaarszon zich laat zien, lonken de cabriolets met het plezier van open rijden. De wind door je haren, terwijl de geluiden en geuren van de omgeving je niet ontgaan: vooral op mooie autoroutes is het volop genieten. Goed nieuws: zo'n cabrio hoeft echt geen peperdure aanschaf te zijn.

Cabriolets zijn er in allerlei soorten en maten: van een eenvoudige boodschappenauto met vouwdak tot een dakloze limousine. Maar het aanbod van betaalbare nieuwe cabrio's is de afgelopen jaren helaas fiks gekrompen: die vind je haast niet meer. Ze worden in te kleine aantallen verkocht, dus zien veel fabrikanten er geen heil meer in.

Exotische merken als Porsche, BMW, Audi, Mercedes-Benz en Ferrari buitelen nog wel over elkaar heen om de mooiste cabrio te leveren, maar de prijs is daar een heel ander verhaal.

Gelukkig bestaat er nog wel een flinke occasionmarkt voor betaalbare dakloze auto's. Een bezoekje aan Gaspedaal.nl of AutoTrack.nl levert genoeg hits op om je een uurtje te verlekkeren, ook voor bedragen onder de magische grens van 10.000 euro.

Om een miskoop te voorkomen is het belangrijk goed voorbereid op zoek te gaan naar een gebruikte cabriolet. Het vooruitzicht dat je straks met je blote bol in de zon over een dijkweggetje zoeft moet het niet winnen van een kritische blik naar de aangeboden waar.

Zo vind je een betaalbare cabrio die niet teleurstelt

Dit stappenplan, op basis van tips van AutoWeek, helpt je bij het vinden van een fijne cabrio onder de 10.000 euro.

Maak een eerste selectie

Wil je af en toe rijden of is de cabrio bedoeld voor dagelijks vervoer? Ga je alleen of met het gezin op stap? Met de antwoorden op dat soort vragen kun je alvast een aantal modellen op je lijstje zetten.

Welk type dak?

Cabriolets hebben over het algemeen een kap van stof of pvc, de achterruit kan van kunststof of glas zijn. Een kap van stof vraagt om wat meer onderhoud, pvc veroudert, met kans op scheuren in het dak.

Ook kun je voor de coupé-cabriolet kiezen, een model waarbij een hard dak in opgevouwen toestand achter de stoelen verdwijnt. Die lijken heel vriendelijk in het gebruik, helaas is de complexe techniek vaak een bron van storingen in het vouwsysteem. Ook roest kan voorkomen bij deze carrosserievorm.

Is de kap goed waterdicht?

Omdat de zon niet het hele jaar schijnt, moet de auto tegen een regenbui kunnen. Een slecht passende kap is een garantie voor een waterballet in het interieur. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een kap niet meer waterdicht is. Het kan liggen aan beschadiging of slijtage van de stof of pvc, maar ook aan een slecht passend frame. Met name bij elektrisch openende kappen, ook die van coupé-cabrio's kunnen de scharnieren, elektromotoren en vergrendelingen tot problemen leiden.

Ga je een cabriolet kopen en het is droog weer? Bezoek tijdens de proefrit een wasbox en spuit van ruime afstand water over de kap. Komt er water in het interieur, check dan de oorzaak. Soms is het op te lossen door het vervangen van een aansluitrubber, ook kan de kap zelf lek zijn. Reparatie of zelfs vervangen van de kap is mogelijk, maar houd de kosten in de gaten.

Controleer de werking van het frame

In het zachte vouwdak zit een stalen framewerk, met veel scharnierpunten om de kap tot een zo klein mogelijk pakketje op te vouwen. Door veroudering of verkeerd gebruik kan het frame ontwricht raken, waardoor de kap slecht opent en sluit. Heeft de auto een elektrisch openende kap, dan kan een kapot elektromotortje tot dure reparaties leiden.

Bonustip: weinig kilometers op de teller

Omdat een cabrio vaak voor de hobby wordt aangeschaft vind je ze tweedehands ook met opmerkelijk lage kilometerstanden. Dat zegt meestal wel iets over een goede conditie. Auto's van tien jaar oud met slechts 70.000 geverifieerde kilometers zijn zeker te vinden.

Maar let op: zelfs de meest onderhoudsarme autotechniek kan dan toch om aandacht vragen. Een distributieriem, een vitaal onderdeel dat periodiek vervangen moet worden, slijt niet alleen door kilometers, maar ook door veroudering.

Ook nauwelijks versleten, maar stokoude banden kun je treffen. Let ook op de rubberafdichtingen rondom de cabriokap. Deze kunnen na verloop van tijd gaan scheuren, onder meer onder invloed van uv-licht.

Liefde maakt blind: neem de tijd om te kiezen

Wil je niet te veel betalen, ga dan tijdig op zoek naar een cabrio. De vraagprijzen gaan vaak op en neer met de weersomstandigheden: hoe meer zonnige dagen, des te duurder worden ze.

Ook andere situaties kunnen zorgen voor een grotere vraag. Zo was er aan het begin van de lockdown in 2020 een enorme piek in de zoekopdrachten naar cabrio's te zien in de statistieken van AutoTrack. Het was niet toen alleen een erg zonnige periode, ook schaften veel autoliefhebbers een 'hobbyauto' aan om zich daar tijdens de lockdowns mee te vermaken. Deze hype is inmiddels alweer wat aan het afzwakken, maar de vraag en daarmee de prijsstelling blijft aanzienlijk.

De hitlijst van de cabrio's

Dit zijn momenteel de meest gezochte cabrio's op Autotrack.nl: