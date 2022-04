Koop je een tweedehands auto die recentelijk is goedgekeurd bij de apk, dan lijkt dat een garantie voor een goed onderhouden auto. Maar ook al rolt een occasion fluitend door de keuring, dan nog kunnen er allerlei verborgen gebreken zijn.

Dat een aangeboden occasion een langdurig geldende apk-goedkeuring heeft, zegt wel iets maar beslist niet alles over de werkelijke staat van onderhoud. De auto voldeed op de dag van de keuring slechts aan de wettelijk gestelde minimumeisen ten behoeve van de verkeersveiligheid.

Naar andere essentiële aandachtspunten, de staat van onderhoud en verborgen gebreken, is door de apk-keurmeester in het geheel niet gekeken. Je kunt dus wel degelijk voor dure verrassingen komen te staan als achteraf blijkt dat je een verwaarloosde auto hebt gekocht.

De meeste Nederlanders zijn erg zuinig op hun auto

Niet dat het nou zo beroerd gesteld is met de conditie van het Nederlandse wagenpark. "Over het algemeen worden auto's in Nederland keurig onderhouden", zegt een woordvoerder van de ANWB. "De Wegenwacht hoeft maar zelden uit te rukken voor pech die direct gerelateerd is aan achterstallig onderhoud."

Veruit de meeste Nederlanders springen erg zuinig met hun auto om en houden zich strikt aan de onderhoudsintervallen die de fabrikant of de garage voorschrijft. "Bij de ANWB zien we bijvoorbeeld ook dat veel auto's voor de wintersport of de zomervakantie nog even naar de garage worden gebracht voor een technische inspectie." En dat is een geruststellende gedachte wanneer je op zoek gaat naar een betrouwbare tweedehands auto.

“Een kritische testrit maakt geen deel uit van de keuring.” ANWB-expert Jos van der Drift

Veel dure onderdelen worden bij de apk niet gecontroleerd

Desondanks liggen bij de aanschaf van een occasion allerlei gevaren op de loer. Voor een leek blijkt het in de praktijk onmogelijk om te beoordelen hoe de werkelijke technische conditie van een oudere auto is. In de verkoopadvertentie klinkt een nieuwe apk als een vertrouwenwekkende graadmeter, maar in feite is het goedkeuringsrapport niets anders dan een momentopname: op de ochtend of middag van de keuring voldeed de occasion aan de minimumeisen om de openbare weg op te kunnen.

"De apk is in Nederland behoorlijk streng", meent Vishal Durgaram, voorzitter van Stichting Vakgarage. "Maar naar de conditie of de werking van kostbare onderdelen, zoals de airco, het navigatiesysteem, de koeling van de motor of het schuif- of kanteldak, wordt tijdens de keuring niet gekeken." Als na aanschaf van een tweedehands auto blijkt dat bepaalde onderdelen niet deugen, kan het herstel bij een garagebedrijf al snel fors in de papieren lopen.

Hoe voorkom je dat je een kat in de zak koopt? Het kan verstandig zijn om bij de bezichtiging iemand met kennis van zaken en een objectieve blik mee te nemen. "Tijdens een proefrit kan een autokenner algauw vaststellen dat de motor of de versnellingsbak vreemde bijgeluiden maakt", zegt ANWB-expert Jos van der Drift. "Een apk-keurmeester hoeft een auto slechts visueel te beoordelen en voert slechts beperkte tests uit: doet alle verlichting het, is de remwerking in orde is, vertoont de uitlaat geen lekkage? Dat soort zaken. Maar een kritische testrit maakt geen deel uit van de keuring."

Later in 2022: een volledig jaar BOVAG-garantie

Om teleurstellingen te voorkomen, biedt de grote occasionsite Autotrack.nl tegenwoordig tegen betaling een autocoach aan. Zo'n autocoach checkt de geschiedenis van de auto, maakt een proefrit en controleert de auto uitgebreid op de brug. Je ontvangt vervolgens een uitgebreid rapport met de bevindingen.

Een aankoopkeuring is vooral aan te raden wanneer je een auto wil kopen van een particuliere aanbieder of een bedrijf dat geen garantie biedt. Zo'n aankoopkeuring kost bijvoorbeeld bij Vakgarage 149 euro. Er dan wordt niet alleen naar alle apk-controlepunten gekeken, maar ook naar 120 andere aandachtspunten.

Van der Drift en Durgaram zijn het erover eens dat een autokoper het minste financiële risico loopt als die een auto aanschaft bij een bedrijf dat is aangesloten bij de BOVAG. Durgaram: "Op dit moment krijg je bij aanschaf van een gebruikte auto zes maanden BOVAG-garantie, later in 2022 wordt deze garantietermijn zelfs wettelijk verlengd naar een volledig jaar." Mocht er na aanschaf van een tweedehands auto bij een BOVAG-bedrijf toch een defect de kop opsteken, dan kun je je altijd beroepen op de garantie.