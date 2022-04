Campers worden steeds populairder in Nederland en het plafond is volgens de sector nog lang niet in zicht. Maar juist het succes van de kampeerauto's zit verdere groei in de weg. Net als autoconcerns hebben ook camperfabrikanten last van verstoorde aanvoerketens en materiaaltekorten, waardoor de aanvoer van nieuwe campers stokt. Dat geeft de tweedehandsmarkt een impuls, zeker nu kopen voor de verhuur meer dan ooit loont.

In het eerste kwartaal werden in Nederland 574 nieuwe campers verkocht, een daling van 14 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat bleek vorige week uit cijfers van BOVAG en dataprovider RDC.

Er worden weinig nieuwe campers geleverd, omdat de fabrieken omhoog zitten, zeggen ze bij verhuurder Topcamper. Dat ziet ook verhuurplatform Goboony. "Tijdens de Camper Expo van vorige maand ging het in de wandelgangen over niets anders dan de lange levertijden van nieuwe campers".

Veel mensen lijken dan ook hun heil te zoeken op de tweedehandsmarkt. De handel tussen particulieren onderling zat in de lift en de vakhandel verkocht in het eerste kwartaal voor het eerst meer dan vierduizend gebruikte kampeerauto's.

Markt naarstig op zoek naar tweedehands campers

"Het is nooit eerder in een eerste kwartaal voorgekomen dat er meer tweedehands kampeerauto's via de vakhandel werden verkocht dan dat er tussen particulieren onderling werden verhandeld", aldus BOVAG. "Er lijkt een trend richting meer zekerheid te zijn: consumenten kloppen voor een gebruikte camper vaker aan bij een bedrijf", aldus een woordvoerder.

Diezelfde bedrijven kijken vanwege het krappe aanbod tegenwoordig ook steeds vaker over de grens voor tweedehands campers. "Er wordt inmiddels volop geïmporteerd vanuit andere Europese landen", zien ze bij Topcamper.

Doordat nieuwe kampeerauto's inmiddels lange levertijden kennen, houden mensen die al een camper hadden deze langer in hun bezit. Dat betekent kansen voor de particuliere verhuur, zeggen ze bij Yoepie Camperverhuur.

Particuliere verhuur (nog) niet vanzelfsprekend

Dat fenomeen zit in de lift, beamen Topcamper en Goboony. Toch is de particuliere verhuur volgens een woordvoerder van laatstgenoemde partij (nog) niet vanzelfsprekend. Dat is met name een verzekeringskwestie.

"De traditionele camperverzekeraars dekken particuliere verhuur namelijk niet vanuit de basisverzekering, en velen ook niet vanuit een aanvullende polis", aldus Goboony, dat zegt een oplossing gevonden te hebben in de vorm van een dagverzekering waarbij alleen wordt betaald op dagen dat er daadwerkelijk verhuurd wordt.

"Het vervelende is alleen dat er alsnog verzekeraars zijn die verhuur verbieden. Wie dus de basispolis bij zo'n verzekeraar heeft ondergebracht kan onmogelijk verhuren, ook al zouden eigenaren het nog zo graag willen", aldus de Goboony-woordvoerder.

Verwachte huurinkomsten maken aanschaf van camper behapbaar

Mogelijk is de interesse in particuliere verhuur desondanks een van de redenen dat campers zo in trek zijn, zeggen alle drie de partijen. "Vooral sinds corona zien we dat mensen eerst een camper huren om er daarna een aan te schaffen voor eigen gebruik, én dan meteen beginnen met verhuren. Ze weten immers al hoe het werkt", aldus de zegspersoon van Goboony.

Volgens hem zorgt dat ook voor verjonging bij het camperpubliek. "Verhuur levert al snel 5.000 tot 10.000 euro per jaar op. Dat maakt de aanschaf ervan voor een jongere, iets minder kapitaalkrachtige doelgroep een stuk laagdrempeliger." De gemiddelde leeftijd van de verhuurders is bij Goboony inmiddels 46 jaar. Zo'n vier jaar geleden was dat nog 52 jaar.

Bij verhuurder Yoepie durven ze geen gemiddelde leeftijd op de huurders te plakken, maar ze krijgen tegenwoordig in ieder geval vaker mensen met jonge kinderen over de vloer voor camperhuur. Bij Topcamper kloppen heus weleens huurders van zo'n 35 jaar aan, maar de leeftijdsgroep van 50-70 jaar is nog altijd in de meerderheid.

Ook tweedehands campers gaan vaak snel na aanschaf door de nieuwe eigenaar in de verhuur. Ook tweedehands campers gaan vaak snel na aanschaf door de nieuwe eigenaar in de verhuur. Foto: AutoWeek Campers

Erop uit met de camper onverminderd populair

Bij verhuurders Yoepie en Topcamper is het de afgelopen weken onverminderd druk geweest, laten de bedrijven weten. Verhuurplatform Goboony draaide de afgelopen week uiteindelijk de beste week van het kalenderjaar. "Zo druk was het zelfs niet tijdens de piek van vorig jaar juni", aldus de woordvoerder.

Vooral na de accijnsverlaging op brandstof schoot het aantal reserveringen omhoog. In het eerste weekend weekend van april lag het aantal boekingen voor juli en augustus 82 procent hoger ten opzichte van dezelfde dagen een jaar eerder.