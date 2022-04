Nu de diesel de paria van de automarkt is geworden, is de grote vraag wat je het beste kunt doen als je zo'n auto hebt. Doorrijden of zo snel mogelijk verkopen?

Nooit eerder stond de dieselmotor in zo'n kwaad daglicht. Volkswagen luidde de val ervan in met zijn sjoemelsoftware: de beloofde zuinigheid en lage CO2-uitstoot bleken in de praktijk niet te bestaan. En met name oude diesels zijn in steeds meer stadscentra niet meer welkom.

Vooral de NOx-uitstoot van diesel, de beruchte stikstofoxiden, worden beschouwd als een ware aanslag op de longen van de mens. Het feit dat de allernieuwste dieselmotoren eigenlijk best schoon zijn, kan het tij niet meer keren: de diesel heeft het gedaan. De verkoopcijfers van nieuwe personenauto's vorig jaar waren alleszeggend. Er werden toen bijna 147.000 benzineauto's, ruim 102.000 hybrides, bijna 64.000 elektrische auto's en slechts 6.921 diesels verkocht. Omgerekend een schamele 2 procent marktaandeel.

Nog in het bezit van een diesel? Dit kun je doen

Uiteraard heeft dit alles zijn weerslag op de restwaarde van diesels die al in gebruik zijn. Waar doe je verstandig aan als je nu in een auto met dieselmotor rijdt?

Leaserijders: geen zorgen, gewoon doorrijden

Heb je een diesel van de zaak, dan hoef je niets te vrezen. De leasemaatschappij draagt het risico van de lagere restwaarde. Tip: contract uitdienen en snel overstappen op elektrisch of hybride.

Particulier met een jonge dieselauto (pakweg drie, vier jaar oud): gauw inruilen

Misschien is jouw auto nog prima, maar hij heeft het sentiment tegen en dat drukt de restwaarde. Auto-inkopers spelen hier uiteraard op in. Als ze de auto al willen hebben, dan moet hij nog interessant voor de export zijn. Gijs Provily, verkoopleider van occasionspecialist AutoXL in Leiden: "In vrijwel alle andere Europese landen is diesel geen probleem. Wij exporteren veel naar Duitsland, Spanje en Portugal. Wil je nog een enigszins fatsoenlijke prijs voor een jonge dieselauto hebben, dan moet je 'm nu inruilen."

Particulier met een al wat oudere dieselauto (vijf jaar tot zeven jaar oud): oprijden

Jouw auto heeft relatief moderne techniek en is daardoor geen uitgesproken smeerpijp. Dat is ook de reden dat hij nog steeds welkom is in veel stadscentra. Zolang de overheid je geen extra taks oplegt en de kosten voor onderhoud en reparatie binnen de perken blijven, is het goedkoper om door te rijden.

Zeker nu de prijzen voor jonge occasions de pan uitrijzen is het gat tussen de lage waarde van jouw diesel en de hoge aanschafprijs van een jongere auto flink. Handelaar Fokke van der Veen uit Twijzelerheide: "Ik koop gebruikte auto's bij dealers in, maar de oudere personenauto's op diesel laat ik het liefste staan. Er is gewoon geen vraag naar, voor export zijn ze ook niet interessant. Alleen als ik 'm heel goedkoop kan inruilen, wil ik een diesel hebben."

Particulier met een hele oude dieselauto met hoge uitstoot: recyclen maar!

Bereken eens wat jouw auto per kilometer kost. De motorrijtuigenbelasting is zeer hoog vanwege de roettaks, de waarde is nihil en de huidige brandstofprijzen zijn bijna even hoog als die voor benzine. Waarschijnlijk is aanbieden bij een autosloperij niet alleen beter voor het milieu, maar uiteindelijk ook voor je portemonnee. Want de oud ijzer-prijs is hoog.

Klinkt tegenstrijdig, maar toch: juist nu een diesel kopen?

Aan de andere kant lijkt dit juist hét moment om een gebruikte dieselauto te kopen. Dealers en occasionspecialisten zitten in hun maag met diesels die niet voor export zijn geschikt en dat drukt de verkoopprijzen van de occasions.

Ruben Benschop, verkoopadviseur bij Autohuis Benschop in Lopik: "Het omslagpunt voor een nieuwe diesel ligt heel hoog, pas als je 60.000 kilometer per jaar rijdt, is het rendabel. Maar er zijn nog steeds veel mensen die een dieselauto gewoon heel fijn vinden om in te rijden, ook al is het financieel niet verstandig. We zien veel zelfstandig ondernemers die juist nu een jong gebruikte diesel kopen. En zeker voor diesels die tussen de vijf- en tienduizend euro kosten, zijn er nog genoeg liefhebbers. Eigenlijk is een diesel net als roken: als je er plezier van hebt, maakt het niet uit dat het duur is."

Mede door de leveringsproblemen van nieuwe auto's zijn de prijzen voor jonge tweedehands auto's met benzinemotor en/of elektrische aandrijving enorm gestegen. Benschop: "Het is daarom het overwegen waard om een jonge diesel te kopen. De aanschafprijs is ten opzichte van andere auto's relatief laag en zeker als je lang met een auto doet, is de jaarlijkse afschrijving acceptabel. Zo kun je betaalbaar in een goede gebruikte auto rijden."