Nog niet zo heel lang geleden waren auto's als de Ford Mondeo en Volkswagen Passat de leaselievelingen van Nederland, waardoor hele volksstammen een auto uit het zogeheten D-segment voor de deur hadden staan. Anno 2022 heeft dat deel van de markt het zwaar, vooral door de opkomst van SUV's. Worden de traditionele sedans het volgende slachtoffer?

De opkomst van de SUV's en cross-overs lijkt niet te stuiten. Komt er een nieuwe auto op de markt, dan lijkt deze steevast wat hoger op zijn poten te staan. Waar dat eerst tot een stille dood van ruimtewagens als de Renault Scénic leidde, lijken nu ook de modellen uit het traditionele D-segment aan de beurt. Dat wil zeggen de klassieke sedans, grote hatchbacks en stationwagens uit de hogere middenklasse.

Vorige week ging de stekker uit de productie van de Europese Ford Mondeo, terwijl vorige maand het doek viel voor de Volkswagen Passat-sedan. De Renault Talisman is al niet meer te krijgen en Opel biedt de Insignia in zijn laatste levensfase alleen nog maar met dieselmotoren aan. Japanse merken als Mitsubishi, Honda en Nissan zijn in Europa jaren geleden al gestopt met hun modellen in het D-segment. De Koreaanse merken Kia en Hyundai, die het tegenwoordig goed doen met hun modellen, wisten hier nooit te imponeren met hun sedans.

De enige klassieke modellen in het D-segment die in Nederland het afgelopen jaar nog hoge ogen gooiden, waren de BMW 3 Serie en de Volvo V60. In de rest van Europa is het beeld vergelijkbaar. Het zijn vooral de stationwagens die nog relatief goed scoren, gevolgd door andere modellen met een grote vijfde deur, de zogeheten liftbacks. Daaronder auto's als de Audi A5, SKODA Superb en Peugeot 508.

Spoeling wordt dunner

"SUV's en cross-overs: als autofabrikant kun je er tegenwoordig niet genoeg van in het aanbod hebben. Daar kun je als liefhebber van lagere modellen natuurlijk een mening over hebben. Autofabrikanten zijn echter niet gek en baseren hun keuze om zich op hoge modellen te storten natuurlijk op uitgebreid marktonderzoek", aldus Lars Krijgsman, coördinator nieuws bij AutoWeek.

Overigens is het volgens Krijgsman niet zo dat het nu helemaal gedaan is met auto's die geen SUV of cross-over zijn. "In Duitsland, de belangrijkste Europese automarkt, stonden 'gewone' auto's als de Volkswagen Golf, BMW 3 Serie, Volkswagen Passat en SKODA Octavia het afgelopen jaar in de top tien. Hoewel cross-overs als de Kia Niro en Volvo XC40 vorig jaar de populairste auto's van Nederland waren, staan ook traditionelere modellen als de Volkswagen Polo, Toyota Yaris, Opel Corsa en Peugeot 208 in de top tien."

Maar de spoeling in het D-segment wordt hoe dan ook dunner. Eigenlijk houdt op dit moment alleen het aanbod in de zogeheten premiumhoek zich staande, ziet ook Krijgsman. "Auto's als de 3 Serie van BMW en de C-klasse van Mercedes-Benz lijken wat vorm betreft een zekerder toekomst tegemoet te gaan."

De Mercedes C-Klasse is misschien wel een van de laatste traditionele nieuwkomers. De Mercedes C-Klasse is misschien wel een van de laatste traditionele nieuwkomers. Foto: Mercedes

Redding van elektrische hoek

De niet-premiumspelers gooien het over een andere boeg om hun modellen in het D-segment in de schijnwerpers te houden. Een merk dat daarbij een bijzondere aanpak kiest, is Citroën. Het Franse merk komt met een opvolger van de in 2017 uitgezwaaide C5 in de vorm van de C5 X. "Citroën heeft die auto geïnjecteerd met een stevige dosis SUV-DNA. Je zit hoger, hebt de SUV-achtige uitstraling, maar toch een enigszins laag model. Een interessant experiment", aldus Krijgsman.

De redding van de lage modellen in het D-segment moeten we volgens Krijgsman waarschijnlijk zoeken in - hoe kan het ook anders - de elektrische hoek. "Er zitten flink wat lage elektrische modellen in de pijplijn, waaronder een elektrisch equivalent van de Volkswagen Passat en de Hyundai IONIQ 6. Of dat sedans of liftbacks worden? Reken op dat laatste, maar de lage middenklasser lijkt als elektrische auto het hoofd boven water te kunnen houden."

Het beste voorbeeld daarvan is misschien wel de Tesla Model 3. Een elektrische sedan met het uiterlijk van een liftback, die vorig jaar in Europa beter verkocht dan alle traditionele sedans bij elkaar opgeteld.

