Autobanden kunnen lang meegaan, maar uiteindelijk zijn er nieuwe nodig. Hoe zie je dat jouw autobanden aan vervanging toe zijn? En hoe voorkom je dat ze te snel slijten?

Een zomerband moet volgens de wet minimaal 1,6 mm profiel hebben. Weliswaar is 1,6 millimeter het wettelijke minimum, maar veel deskundigen, zoals AutoWeek en de ANWB, adviseren om bij 2,0 of zelfs 3,0 millimeter al afscheid te nemen van de banden.

Voor een winterband gelden andere normen. Die moet volgens de wet minimaal 4 millimeter profiel hebben om goed te kunnen functioneren. Maar een winterband mag je nog wel als zomerband gebruiken totdat hij een profiel van 1,6 millimeter heeft.

“Een regelmatige rijstijl helpt al om de slijtage van een band te verminderen.”

Kan ik het profiel zelf ook eenvoudig meten?

Soms is het profiel duidelijk te zien met behulp van een zogenoemde slijtage-indicator in het loopvlak. Dit kleine element, dat zich tussen de groeven van de band bevindt, laat je weten wanneer het tijd is om de band te verwisselen.

Je kunt met het blote oog al zien in hoeverre het opstaande randje in het profiel gelijkstaat met het loopvlak. Dat is een goede indicatie. Maar je kunt ook zelf een precieze meting verrichten en daarvoor bestaan handige apparaatjes. Ze zijn te koop in fysieke winkels voor auto-onderdelen en ook in webshops.

Als je een bandenprofielmeter in de auto hebt liggen, kun je met enige regelmaat de diepte van het profiel controleren. Dat kan bijvoorbeeld een keer in de maand of een keer in de zes weken, al naar gelang het aantal kilometers dat je aflegt. Het is een kleine moeite en deze routine zou je kunnen combineren met het controleren van de bandenspanning. Een juiste bandenspanning is namelijk niet alleen goed om de conditie van de band op peil te houden, maar deze kan ook bijdragen aan de wegligging én een zuiniger brandstofverbruik.

Als de aanschaf van zo'n bandenprofielmeter voor jou te ver gaat, dan bestaat er ook nog een simpel trucje om te zien of jouw banden nog voldoende profiel hebben. Je parkeert de auto en draait de wielen naar uiterst links of uiterst rechts om het loopvlak beter te kunnen zien. Dan steek je een munt van 1 euro in het hoofdprofiel. Zie je de gouden buitenrand al, dan moet je aan vervanging denken. Bij winterbanden gebruik je hiervoor een munt van 2 euro.

Hoe kunnen mijn banden het langer volhouden?

Wil je langer met je banden doen? Een regelmatige rijstijl helpt al om de slijtage van een band te verminderen. Sterke aandrijf- en remkrachten zorgen er immers voor dat het rubber snel van de band afgaat. Anticiperen dus in het verkeer, en dat is met het oog op de verkeersveiligheid sowieso verstandig. Wees verder extra voorzichtig bij stoepranden; als je voorkomt dat het rubber deze raakt, zal de structuur van de band langer meegaan.

Ook kan het soms helpen om de banden te wisselen tussen de voor- en achteras (als ze dezelfde maat hebben). Hierdoor slijten ze gelijkmatiger doordat de banden op de aangedreven wielen (meestal de voorwielen) sneller slijten dan de niet aangedreven wielen.

Hoe kun je zien hoe oud je banden zijn? Hoe oud je banden zijn wordt aangegeven met een code van vier cijfers die het weeknummer en jaartal van de productie van een band aangeeft. Die staat aan de zijkant van de band, dicht bij de velg. Bijvoorbeeld: als je het getal 2121 ziet, dan is de band gemaakt in de 21e week van 2021.

Wat als je te lang met dezelfde banden doorrijdt?

Autobanden zijn de enige schakel tussen jou en de weg. Ze zijn dus van groot belang voor een prettig weggedrag en om veilig te kunnen rijden. De kwaliteit van de banden kan vooral de wegligging in bochten en de remweg beïnvloeden. Controleer de banden daarom regelmatig, niet alleen op profiel, maar ook op eventuele scheurtjes veroorzaakt door uitdroging, en vervang ze op tijd.

Doorgaans wordt het na een jaar of zes wel tijd om de banden te vervangen. Maar uiteraard spelen ook heel veel andere factoren een rol als het gaat om de veroudering: het kilometrage, het klimaat en niet te vergeten de rijstijl van de bestuurder. Wie vaak hard remt en graag snel optrekt, veroorzaakt snellere slijtage.

Is de profieldiepte van een band onder de wettelijke limiet, dan kun je een boete krijgen als je door de politie wordt gecontroleerd. Je riskeert een boete van 150 euro voor één band, 220 euro als twee banden onvoldoende profiel hebben en bij drie of meer banden bedraagt de boete 330 euro.

Maar dat is niet het enige risico. Als je bij een ongeval betrokken raakt en blijkt dat je met gladde banden hebt gereden, dan kan dat gevolgen hebben voor de aansprakelijkheid waar de verzekeringsmaatschappij je mee confronteert. Afgezien daarvan wil je op een natte weg natuurlijk beslist niet met aquaplaning te maken krijgen: het bandenprofiel kan de hoeveelheid water dan niet meer verwerken, met als gevolg dat de auto onbestuurbaar wordt.

Zijn jouw banden aan vervanging toe? Check dan de AutoWeek bandentest voor een kritische vergelijking van een groot aantal populaire banden. De AutoWeek Bandenprijsvergelijker helpt je vervolgens om de beste prijs te vinden.