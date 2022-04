De Nederlandse fietsfabrikant VanMoof heeft dinsdag zijn nieuwe modellen onthuld: de S5 en A5. Laatgenoemde heeft een lager frame voor een gemakkelijkere opstap.

De S5 is vanwege de plaatsing van de fietsverlichting en de vormgeving van het frame direct als VanMoof-fiets te herkennen. Dat geldt ook voor de A5, die met zijn lagere frame anders is dan we van het merk gewend zijn. Zeker als er opties voor bagagedragers voor en achter bijbesteld worden.

Toch is er een grondige vernieuwingsslag gemaakt, zegt medeoprichter Ties Carlier. "Slechts een handvol onderdelen is overgebleven van onze vorige modellen, de S3 en X3."

Ook de S5 is weer direct herkenbaar als een VanMoof. Foto: VanMoof

Fiets ontgrendeld zich automatisch als je aan komt lopen

Dankzij de nieuwe zogeheten Halo Ring Interface op de stuurstang krijg je voortaan informatie over snelheid, het accuniveau en de connectiviteit. Daarnaast is er plek voor een optionele telefoonhouder en USB-C-poort, zodat je je telefoon kan gebruiken als tripcomputer. Daarvoor heeft de VanMoof-app een update gekregen.

Ook de antidiefstaftechnologie van de fiets is tegen het licht gehouden. Het systeem vergrendeld zich nog steeds door als het ware tegen de knop achter op het frame te schoppen - het zogenoemde Kick Lock-systeem - maar de vergrendelingspin is nu groter en trekt zich voortaan automatisch terug als de eigenaar van die fiets weer in de buurt komt.

De stuurstang is voortaan voorzien van een zogeheten Halo Ring Interface. Foto: VanMoof

Levering via wachtlijst

Op de website van VanMoof kun je je aanmelden voor de wachtlijst voor de S5 en A5. De eerste leveringen staan voor juli geland. De extra's, waaronder de bagagedragers en een extra accupakket voor een langere elektrische ondersteuning, komen later deze zomer beschikbaar.

De nieuwe modellen zijn te bestellen voor 2.498 euro, wat een meerprijs van 150 euro betekent ten opzichte van de bestaande S3 en X3.

Later dit jaar moet ook de eveneens nieuwe VanMoof V op de weg verschijnen. Die fiets is het snelste exemplaar van het merk tot nu toe en haalt snelheden van zo'n 50 kilometer per uur.