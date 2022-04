Audi maakte afgelopen week bekend te stoppen met de levering van auto's met dieselmotoren in Nederland. Daarmee voegt het merk zich bij een lange rij van fabrikanten die er al eerder de brui aan gaven. Toch is de zet van Audi bijzonder, want er zijn maar weinig merken die de afgelopen twintig jaar zo vereenzelvigd waren met diesel als de Duitsers. Waar kun je nu nog terecht voor een dieselmotor?

Diesel was aan het begin van deze eeuw dé motortechnologie waar je je als merk mee bezig moest houden. Dankzij directe inspuiting was het ouderwetse tokkelen verleden tijd en konden veel dieselmotoren zich qua zogeheten loopcultuur meten met de rust en kalmte van benzinemotoren.

Op een gegeven moment kon je zelfs de eenvoudigste stadsauto met een moderne dieselmotor krijgen, terwijl er aan de bovenkant van de markt een heuse wapenwedloop op gang kwam tussen met name de Duitse merken. De ene dikke diesel was nog niet gepresenteerd of de volgende diende zich alweer aan.

In 2006 werd de strijd qua harde getallen beslecht in het voordeel van Audi, toen het merk voor zijn Q7 SUV met een V12-dieselmotor kwam. De machine was goed voor 500 pk en een boomontwortelende trekkracht van 1.000 Nm. De 2,5 ton zware Q7 denderde met die motor in het vooronder in 5,5 seconden naar 100 kilometer per uur en hield het pas bij 270 kilometer per uur voor gezien.

De dieselmotor stond zo zeer in de schijnwerpers, dat onder meer Audi en Peugeot ermee actief waren tijdens de 24 uursrace van Le Mans.

Dieselschandaal gooit roet in het eten

In 2015 kwam bij de Volkswagen Group (waar Audi onderdeel van is) het dieselschandaal aan het licht, waarbij de motoren dankzij zogenoemde sjoemelsoftware schoner konden lijken dan ze in werkelijkheid waren. Daarna ging het snel bergafwaarts met de diesel. Sterker nog, met het einde van de diesels bij Audi is het eenvoudiger om een lijstje te maken van wie er in Nederland nog wel diesels leveren dan wie niet.

Eigenlijk kun je alleen bij BMW en Mercedes-Benz nog naar hartenlust winkelen voor modellen met een dieselmotor. Bij dat laatste merk bieden ze zelfs dieselmotoren in combinatie met een plug-inhybride aandrijflijn aan.

Daarna wordt de spoeling al heel snel heel dun. Bij Volkswagen moet je met een vergrootglas naar modellen met een dieselmotor speuren, net als bij Renault. De volledige lijst, waar overigens alleen Europese spelers op staan, vind je hieronder.

Volumemerken die nog dieselmotoren aanbieden BMW

Citroën

DS

Ford

Jaguar

Land Rover

Mercedes-Benz

Opel

Peugeot

Renault

Seat

Volkswagen

Verkoopcijfers fors onderuit

Dat veel merken gestopt zijn met het leveren van dieselmotoren in hun modellen doordat de techniek uit de gratie is geraakt, zie je ook terug in de verkoopcijfers. Diesel is overvleugeld door modellen met hybridetechniek en volledig elektrische auto's.

In Nederland zijn vorig jaar 322.375 nieuwe personenwagens op kenteken gegaan. Daarvan hadden er 6.921 een dieselmotor. Ter vergelijking, het aantal benzineauto's stond eind vorig jaar op ruim 146.000 stuks, de hybride wagens op dik 102.000 exemplaren, terwijl het aantal volledig elektrische modellen uitkwam op een kleine 64.000 stuks.

Dat is overigens geen ontwikkeling die alleen in Nederland plaatsvindt. Ook elders in Europa raakt diesel in rap tempo marktaandeel kwijt. Uit cijfers van koepelorganisatie ACEA blijkt dat diesel in 2020 nog een aandeel van 27,9 procent in de Europese verkoop had. Vorig jaar was daar nog 19,6 procent van over. Het zijn met name de stekkerauto's en hybride modellen die terrein winnen.

