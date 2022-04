De Japanse autofabrikant Lexus riep vorige maand op om van tien jaar fabrieksgarantie de norm te maken. Verdient dat voorbeeld navolging of zijn consumenten ook met andere, op papier mindere garantievoorwaarden goed af?

Lexus, het luxemerk van Toyota, is wereldwijd steevast terug te vinden in de bovenste regionen van kwaliteitsonderzoeken en betrouwbaarheidstests. Lexus voelt zich daarom gesterkt in zijn streven om van tien jaar fabrieksgarantie de norm te maken.

"We vragen ons af sinds wanneer we het normaal zijn gaan vinden dat je bij de aanschaf van een auto evenveel garantie krijgt als op een setje oordopjes. Van een auto mag je toch echt wel wat meer verwachten", aldus Guido Roozekrans, pr-manager bij Lexus-importeur Louwman & Parqui.

Let op de kleine lettertjes

De BOVAG zegt bij monde van een woordvoerder het een prima ontwikkeling te vinden als fabrikanten zo in hun producten geloven dat ze zo'n lange garantie geven. Wel is het volgens de brancheorganisatie goed om op de kleine lettertjes te letten om erachter te komen wat de garantiebepalingen precies zijn.

Die van Lexus kun je hier teruglezen, maar het komt er in hoofdlijnen op neer dat garantie tot tien jaar mogelijk is. De garantie wordt na het verlopen van de standaard fabrieksgarantie na elke onderhoudsbeurt (bij een Lexus-dealer) steeds met een jaar (of 15.000 kilometer verlengd), mits de auto jonger dan tien jaar is en nog geen 200.000 kilometer op de klok heeft.

"Dit geldt niet alleen voor nieuwe, maar ook gebruikte auto's, voor zowel nieuwe als bestaande klanten", zo valt te lezen.

'Consument onderschat belang van restwaarde'

Volgens Roozekrans heeft dit een gunstige uitwerking op de restwaarde van Lexus-modellen. "Consumenten staren zich vaak blind op wat ze kwijt zijn aan wegenbelasting als het op kosten aankomt. De invloed van de restwaarde op de kilometerprijs wordt onderschat, maar heeft eigenlijk de meeste impact."

Vishal Durgaram, voorzitter van stichting Vakgarage, vindt de verlengde garantie van Lexus voor de particuliere autobezitter een geweldige deal. "De gemiddelde automobilist rijdt op jaarbasis vaak lang niet genoeg kilometers om met een kilometerbeperking te maken te krijgen."

Volgens Durgaram loont het voor consumenten om een rekensommetje te maken om te zien of en zo ja, welke fabrieksgarantie bij hen past.

Dat er zoiets als een kilometerbeperking is, vind Durgaram overigens niet zo vreemd. "Een fabrikant wil zich in feite afschermen van heel intensieve gebruikers. Dat kan het geval zijn als een merk relatief veel taxi's levert, om maar een voorbeeld te noemen."

Concurrentie roert zich niet

Kia is een ander merk dat al jaren goede sier maakt met zijn garantiebepalingen. De Koreaanse fabrikant hanteert zeven jaar fabrieksgarantie. Daarbij geldt een beperking van 150.000 kilometer, behalve in de eerste drie jaar. Het merk ziet vooralsnog geen reden om het voorbeeld van Lexus te volgen: "Wij houden vast aan zeven jaar, want daar zijn we tevreden over en blij mee."

Hyundai, het zustermerk van Kia, schermt intussen met vijf jaar fabrieksgarantie, maar dan zonder kilometerbeperking.

De merken van de Volkswagen Group - denk daarbij niet alleen aan Volkswagen zelf, maar ook aan SKODA en Audi - bieden vier jaar garantie. Die is opgesplitst in twee jaar fabrieksgarantie en twee jaar extra garantie zolang het voorgeschreven onderhoud op de juiste manier en bij het juiste adres wordt uitgevoerd.

Weer andere spelers, waaronder Volvo en Stellantis-merken Citroën, Fiat, Opel en Peugeot, bieden twee jaar fabrieksgarantie ongeacht de kilometerstand. Ook daar zegt een woordvoerder geen noodzaak voor een aanpassing te zien.

Voor elektrische auto's liggen de zaken vaak weer anders, al lijkt de stelregel bij de verschillende concerns acht jaar op het accupakket of 160.000 kilometer.

