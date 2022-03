Met zuinig rijden valt in deze tijd van torenhoge benzineprijzen veel geld te besparen. Slimme navigatiesoftware kan daarbij een ideaal hulpmiddel zijn. Helaas lopen de populaire navigatieapps en losse navigatieapparaatjes op dit punt achter bij de geïntegreerde systemen in auto's.

Steeds meer nieuwe auto's worden geleverd met een geïntegreerd navigatiesysteem dat niet alleen de snelste en kortste, maar ook de milieuvriendelijkste en voordeligste route kan berekenen. Dat gebeurt simpelweg door een route uit te stippelen waarop je zoveel mogelijk brandstof bespaart.

Een rondje langs de tien bestverkopende automerken van Nederland leert dat de navigatiesoftware op een enkele uitzondering na zo'n ecoroute kan samenstellen. De enige uitzondering is nu nog de allergoedkoopste versie van de Volvo XC40 T2, maar ook daar komt in mei verandering in met een update (tegen bijbetaling). Zelfs een van de goedkoopste auto's op de Nederlandse markt, de Dacia Sandero, kan nu al tegen een meerprijs worden voorzien van een navigatiesysteem dat meedenkt hoe kostbare benzine bespaard kan worden.

Apps lopen achter bij geïntegreerde systemen

Het is slechter gesteld met de navigatieapps die automobilisten via hun smartphone in de auto gebruiken. Bij de populaire navigatieapps die je gratis via de Apple App Store of Google Play kunt downloaden - zoals Google Maps, Apple Kaarten, Waze, ANWB Onderweg en Flitsmeister - kun je hooguit kiezen voor de snelste route (hoofdzakelijk snelwegen) of de kortste route (secundaire wegen, snelwegen staan 'uit').

Bij de 'kortste route' leg je natuurlijk wel minder kilometers af om je bestemming te bereiken en is de snelheid ook lager. Maar zo'n korte route met wellicht veel verkeerslichten, drukte en rotondes is niet vanzelfsprekend de zuinigste route.

Alleen Google Maps schijnt binnenkort verandering te willen brengen in deze tekortkoming in de navigatieapps. Eind oktober 2021 kondigde Google aan dat er nog dit jaar een optie aan Google Maps wordt toegevoegd die de voordeligste route uitstippelt. In de Verenigde Staten wordt deze functie inmiddels in de praktijk getest. Navraag van NU.nl bij Google brengt helaas nog geen duidelijkheid over de precieze introductiedatum in Nederland.

Kortste route is lang niet altijd de zuinigste

Ook de losse navigatieapparaten lopen achter bij de ontwikkelingen rond 'ecoroutes', blijkt uit onderzoek van NU.nl. Op dit moment zijn TomTom en Garmin de belangrijkste aanbieders van dat soort mobiele navigatiesystemen, niet alleen voor de auto (al dan niet met caravan) maar ook voor de motorfiets, camper of vrachtwagen. Uit navraag blijkt dat de huidige navigatiesystemen van beide merken geen specifieke ecofunctie hebben.

Wanneer een model is voorzien van TMC (Traffic Message Channel, verkeersinformatie via de radio), kan het hooguit een route om verkeersdrukte en files heen uitstippelen. Dat is uiteindelijk vaak gunstiger om het brandstofverbruik binnen de perken te houden. Maar ook hier geldt: de 'kortste route' kost je vaak meer tijd om je bestemming te bereiken, en de mate waarin je brandstof bespaart, is tevens afhankelijk van de drukte en het aantal verkeerslichten en rotondes op je route.

Andere manieren om brandstof te besparen

Wie zuiniger wil rijden, is natuurlijk niet alleen op de navigatie aangewezen. Je kunt er ook zelf veel aan doen om brandstof te besparen. Op tal van websites zijn tips te vinden waarmee je het verbruik van je auto omlaag brengt, bijvoorbeeld deze zeventien tips op de site van AutoWeek.nl.

Om een voorbeeld te noemen: check regelmatig de bandenspanning om die goed op peil te houden. Bij een te lage bandenspanning ondervindt de auto meer rolweerstand van de banden en moet de motor harder werken. Maar pomp je banden ook weer niet harder op dan het instructieboekje van je auto voorschrijft, want dat kan weer zeer nadelig zijn voor de grip van je banden en het slijtagepatroon van het loopvlak.

Let ook op een zo constant mogelijke rijsnelheid: als je op de cruisecontrol rijdt (als de verkeerssituatie dit toelaat), krijgt de motor een constante aanvoer van brandstof, precies de hoeveelheid die nodig is om de ingestelde snelheid te behouden. Daarnaast is snelheid per definitie van grote invloed op het benzineverbruik, als gevolg van de luchtweerstand: bij 100 kilometer per uur verbruik je zomaar 30 tot 40 procent minder benzine dan bij 130 kilometer per uur.