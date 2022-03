Door de hoge benzineprijzen blijkt meer dan ooit hoe duur autorijden eigenlijk is. Op het onderhoud van je auto zou je wellicht kunnen besparen door zelf de handen uit de mouwen te steken. Maar hoe pak je dat aan?

Volgens cijfers van de BOVAG wordt het onderhoud van 12 procent van het Nederlandse wagenpark verricht door particulieren en niet door een garagebedrijf. Bij auto's ouder dan tien jaar is dat zelfs 61 procent. Geen wonder, want het uurtarief van een universele garage bedraagt al gauw 70 euro en bij een dealer van een exclusief merk loopt het soms op tot meer dan 100 euro. Zeker de klussen waar veel tijd in gaat zitten zijn dan een aanslag op de portemonnee.

Toch is het niet altijd nodig om die professionele hulp te zoeken. Met een goede set gereedschap, een portie durf en wat vrije tijd kom je soms zelf een heel eind. Het belangrijkste gereedschap is tegenwoordig niet een steeksleutel, maar je tablet of telefoon. Want voor werkelijk alle klussen in en aan je auto is er wel een videotutorial te vinden.

“Op online platforms als Problemcar en fora van autoliefhebbers op sociale media zijn genoeg tips and tricks van kenners te vinden.”

Onderdelenleverancier Autodoc heeft een eigen YouTube-kanaal met naar eigen zeggen meer dan tweeduizend instructievideo's. Van a tot z wordt uitgelegd wat je moet doen en welke onderdelen (uiteraard uit hun eigen webshop) je nodig hebt.

Heb je je 'boodschappenlijstje' voor de benodigde onderdelen compleet, dan is een avondje webshoppen de beste manier om aan je spullen te komen. Online groothandels als Winparts, Carpardoo en 123autoparts zijn beschikbaar voor iedereen, fysieke grossiers leveren vaak alleen aan bedrijven.

Op straat sleutelen wordt meestal niet gewaardeerd

In de tijd dat auto's nog doorgesmeerd moesten worden en zeer regelmatig behoefte hadden aan verse olie, was onderhoud door de automobilisten zelf nog vrij gebruikelijk. Menig pseudoautomonteur besteedde de zaterdagmiddag onder de motorkap, het liefst gewoon thuis voor de deur, op straat. Tegenwoordig is dat beeld zo goed als verdwenen. In de huidige tijdgeest wordt sleutelen op straat door omwonenden doorgaans niet gewaardeerd.

Omdat niet iedereen de beschikking heeft over een (droge) werkplek op eigen terrein, bestaan er onderhoudsgarages waar je welkom bent. Zo kun je bij De Heining in Amsterdam al decennialang als particulier terecht om aan je eigen auto te werken.

Volgens mede-eigenaar Henk van Klooster is de hoeveelheid klanten stabiel. "De hoge werkplaatstarieven zijn voor veel van onze klanten reden om zelf aan de slag te gaan. Wel worden de auto's die op de brug staan steeds ouder. En particulieren wagen zich doorgaans niet aan elektrische auto's."

Van Klooster ziet veel oldtimerliefhebbers bij De Heining, maar investeert ook in zijn bedrijf om eigenaren van modernere auto's te kunnen helpen. "Zo hebben we computers aangeschaft waarmee mensen hun auto kunnen uitlezen. Natuurlijk lopen we wel wat achter op de reguliere garagebedrijven, maar inmiddels komen ook hier auto's met elektronica binnen."

Auto uitlezen bij de garage, thuis sleutelen

Juist die elektronica weerhoudt menig liefhebber ervan om zelf aan de slag te gaan met de auto. Niet uit angst of onwetendheid, maar simpelweg omdat moderne auto's niet meer met een schroevendraaier en een ringsleutel te repareren zijn. In een garagebedrijf gaat de auto bij wijze van spreken al aan de uitleesapparatuur nog voordat de monteur de motorkap heeft opengedaan

De benodigde apparatuur is niet of nauwelijks beschikbaar voor de thuis-sleutelaar. De oplossing: naar de garage om de auto te laten uitlezen en defecten op te speuren en vervolgens zelf aan de slag gaan met de reparatie. Maar wil een garagebedrijf dat wel? "Ik kan niet voor mijn collega's spreken, maar ik heb daar geen problemen mee", aldus Hessel Terpstra, eigenaar van een universeel garagebedrijf in het Friese Sexbierum.

“De mensen die liever zelf hun auto onderhouden hebben vaak wel een technische achtergrond. Het is dezelfde groep die zelf thuis een cv-ketel of zonnepanelen installeert.” Hessel Terpstra, eigenaar garagebedrijf

"De klant bepaalt immers zelf wat er met de auto moet gebeuren. De mensen die liever zelf hun auto onderhouden hebben vaak wel een technische achtergrond. Het is dezelfde groep die zelf thuis een cv-ketel of zonnepanelen installeert. Uiteraard dient er wel gewoon betaald te worden voor de eventueel nog door ons uitgevoerde werkzaamheden, zoals het uitlezen. "

Uiteindelijk zijn het natuurlijk vooral de grote en daardoor dure reparaties waar je flink op kunt bezuinigen door zelf de moersleutel ter hand te nemen. Is dat niet voor jou weggelegd, dan kun je toch makkelijk een paar tientjes per jaar besparen door klein onderhoud zelf te doen. Veel tips en uitgebreid advies daarover vind je op AutoWeek.

