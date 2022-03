Een trend van de laatste jaren is dat ook elektronicagiganten en techbedrijven aan auto's werken. Google-dochteronderneming Waymo slijpt technologie voor zelfrijdende auto's bij, terwijl Sony eigenhandig twee modellen ontwikkelde. Achter de schermen werkt Apple naar verluidt ook aan een auto. Samsung was er echter zo vroeg bij dat zijn model direct naar het museum kon. Dit is het verhaal van de vergeten Samsung SSC-1.

Een van de redenen dat allerhande bedrijven zich tegenwoordig op auto's storten, is dat die door de opkomst van de volledig elektrische aandrijflijn in theorie een stuk eenvoudiger te ontwikkelen en produceren zijn. Zo kon het gebeuren dat Sony eerder dit jaar doodleuk al zijn tweede studiemodel presenteerde: de Vision-S 02.

Samsung deed zijn poging tot de bouw van een auto echter al in de jaren negentig van de vorige eeuw. Op dat moment was Zuid-Korea een van de zogeheten Aziatische tijgers oftewel een land dat in de jaren tachtig en vroege jaren negentig een stormachtige economische en industriële ontwikkeling had doorgemaakt.

Hoe kun je je verdiensten nou beter in de schijnwerpers zetten dan met een kekke sportwagen? Dat was althans de gedachte van de toenmalige Samsung-topman Lee Kun-hee. Het eerste wapenfeit van het in 1994 oprichtte Samsung Motors was de Samsung Sports Car-1, kortweg SSC-1.

De Samsung SSC-1 heeft het productiestadium nooit gehaald. Foto: Wikimedia Commons

Crisis strooit zand in de motor

Met het Koreaanse gehalte van de SSC-1 viel het overigens wel mee. De ontwikkelaars hadden gretig in de magazijnen van Nissan gegraaid voor onderdelen. Ook de motor was van het Japanse merk afkomstig. Ingewijden vermoeden dat het platform van de auto stiekem dat van de Franse Venturi Atlantique was, al is dat nooit officieel bevestigd.

Waar sommige showauto's, studiemodellen of prototypes slechts voor de sier zijn, was de SSC-1 op de beursvloer van de Seoul Motor Show in 1997 volledig rijklaar. Dat was echter tevens het jaar van de Aziatische valutacrisis, die ook de Zuid-Koreaanse auto-industrie raakte. Het leidde er onder meer toe dat Hyundai en Kia samengingen en dat Daewoo in handen kwam van het Amerikaanse General Motors.

Voor Samsung Motors betekende dat het feestje als zelfstandige fabrikant al na vier jaar op losse schroeven kwam te staan en er onderhandelingen met Renault op gang kwamen. In 2000 nam het Franse merk een meerderheidsbelang en was Renault Samsung Motors geboren. De SSC-1 lag toen al lang en breed in de mottenballen.

Succes is niet gegarandeerd

Ook vandaag de dag is het ontwikkelen van een auto en deze ook daadwerkelijk op een rendabele manier produceren en op de markt krijgen geen uitgemaakte zaak. Zo beet uitvinder James Dyson, bekend van de baanbrekende stofzuigers, zijn tanden stuk op een elektrische SUV.

Het gebrek aan financiële slagkracht deed het project volgens Dyson de das om. Bijvoorbeeld BMW en Mercedes-Benz maken nog flink wat winst op prijzige brandstofmodellen en kunnen daardoor een eventueel verlies op elektrische auto's voor lief nemen.

Ieder zijn sterke punten

Dat verklaart mogelijk ook waarom Sony eerder deze maand bekendmaakte met Honda in zee te willen gaan voor de ontwikkeling en productie van elektrische auto's. Sony zal zich toeleggen op de softwarematige kant, terwijl Honda zich zal concentreren op de ontwikkeling en bouw van de auto. In 2025 moeten de eerste exemplaren bij Honda van de band komen.

Doordat de Sony Vision-S 01 en Vision-S 02 ogenschijnlijk al in vergevorderde staat van ontwikkeling zijn, is het niet ondenkbaar dat de door Honda te bouwen modellen overeenkomsten met de gepresenteerde Sony-auto's zullen vertonen. De Sony Vision-S 01 is in 2021 al uitvoerig getest in Europa, zowel op testbanen als op de openbare weg.

De Sony Vision-S 01 ziet eruit alsof hij zo de weg op kan. Foto: Sony