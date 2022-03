Soms zit een fabrikant in zulk zwaar weer dat een nieuw model het merk bijna letterlijk voor de poorten van de hel moet wegslepen. Het Italiaanse Alfa Romeo is zo'n merk. Op de schouders van de nieuwe SUV Tonale rust de verantwoordelijkheid om de legendarische fabrikant weer aan het broodnodige succes te helpen.

Dat kan overigens heel goed uitpakken. Beroemd is het voorbeeld van de Peugeot 205. In de tweede helft van de jaren zeventig werd Peugeot volledig eigenaar van Citroën en nam het bovendien de Europese tak van Chrysler over. Dat bleken zware dobbers, waardoor het merk in 1980 in de rode cijfers terechtkwam en er tienduizenden ontslagen vielen. Met de in 1983 geïntroduceerde 205 waren de problemen niet in één klap verdwenen, maar werd wel de weg naar boven ingeslagen. Datzelfde wil Alfa Romeo doen met de Tonale.

De afgelopen twintig jaar heeft Alfa Romeo zijn Europese verkoop flink zien inzakken. Waar het merk in 2001 nog kon vieren dat het voor het eerst sinds 1990 weer meer dan 200.000 auto's op jaarbasis had verkocht, waren dat er in 2021 nog zo'n 25.000.

Het beeld in Nederland is niet veel anders. Aan het eind van de jaren negentig naderde Alfa Romeo de 10.000 auto's op jaarbasis, maar in 2021 was de verkoop gekrompen tot 173 stuks.

Ook de eerste maanden van dit jaar zagen er voor Alfa Romeo niet fraai uit. In januari en februari werden slechts 38 nieuwe Alfa Romeo's in Nederland geregistreerd. Zelfs Bentley zette in die maanden met 41 stuks meer auto's op Nederlands kenteken.

Foto: Alfa Romeo

Eindelijk aan de stekker

Het probleem dat Alfa Romeo steevast parten speelt, is het gebrek aan modellen. Dat is de laatste jaren met het wegvallen van compacte auto's als de MiTo en Giulietta alleen maar versterkt. En hoe goed de Stelvio in 2016 ook werd ontvangen door de schrijvende pers, het segment van de hogere middenklasse sedans was toen al tanende.

Bovendien ontbrak enige vorm van elektrificatie, waardoor zakelijk succes ook aan de neus van Alfa Romeo voorbijging. Datzelfde probleem speelde de Stelvio SUV uiteindelijk parten.

Met de Tonale, het eerste volledig nieuwe model in zes jaar, moeten die zaken rechtgezet worden. Allereerst is het een compacte SUV, precies van het formaat dat zo succesvol is in Nederland en in Europa. Kijk maar naar de resultaten die bijvoorbeeld Volvo met zijn XC40 behaalt. Daarnaast zijn er nu eindelijk hybride en stekkerhybride aandrijflijnen beschikbaar voor de Alfa, waardoor de Tonale in Nederland concurrerend geprijsd kan worden.

Volledig elektrische toekomst onder Stellantis-vleugels

Alfa Romeo is tegenwoordig een merk van megafabrikant Stellantis, waardoor het toegang krijgt tot een nog breder scala aan platformen een aandrijflijnen. Dat moet in 2024 al resulteren in de eerste volledig elektrische Alfa Romeo. Die auto gaat mogelijk Brennero heten, en het is niet ondenkbaar dat dat model zijn techniek zal delen met auto's als de Peugeot e-2008 en Opel Mokka-e.

De elektrische Alfa Romeo is tevens de opmaat naar de volledig elektrische toekomst van het Italiaanse merk. Vanaf 2025 wil het alleen nog maar elektrische auto's verkopen.

Een daarvan zal een grote SUV zijn, die moet gaan concurreren met auto's als de BMW X5. Ook is het niet uitgesloten dat Giulia een geheel elektrische opvolger krijgt. Dat model zou dan een segment hoger moeten gaan opereren, als concurrent van de toekomstige (en eveneens elektrische) BMW i5.

Foto: Alfa Romeo

