Ze kunnen een dagelijkse bron van ergernis zijn: luidruchtige auto's die de rust ernstig verstoren. Hoeveel herrie mag een auto eigenlijk maken? AutoWeek zocht het uit.

Voor wie zich aan lawaai stoort zal de komst van de elektrische auto een zegen zijn. Maar zolang die de Nederlandse wegen nog niet massaal heeft veroverd, blijft er kans op overlast door brullende automotoren.

Er bestaat Europese wetgeving als het gaat om normen voor het uitlaatgeluid van auto's. Autofabrikanten stemmen daar hun specificaties op af, waardoor je ervan uit mag gaan dat elke nieuwe auto de normen niet overschrijdt. Wie echter zijn motor laat opvoeren of voor een ander uitlaatsysteem kiest, begeeft zich op glad ijs.

Extra ingewikkeld is het dat voor de ene auto heel andere normen gelden dan voor de andere. Er geldt namelijk geen algemene geluidsnorm voor de Europese typegoedkeuring: de toestemming die nodig is om een nieuw automodel op de weg toe te laten.

Sportauto's mogen meer lawaai maken

Voor auto's met minder dan negen zitplaatsen (categorie M1) is de pk-gewichtsverhouding leidend voor de maximale geluidsoverlast. Maar auto's mogen meer herrie maken als het aantal zitplaatsen vier of minder is óf als het R-punt van de bestuurder, het punt waar de heup van de inzittenden zich bevindt, op 45 centimeter of minder van de vloer zit. In de praktijk heb je het dan over sportauto's.

In een tabel van de Europese verordening 540/2014 staat dat auto's die na 1 juli 2020 een typegoedkeuring hebben gekregen maximaal 74 decibel mogen produceren. Vanaf 1 juli 2024 wordt die norm overigens aanzienlijk strenger.

Zo wordt er gemeten

Voor het meten van de geluidsproductie van een auto zijn allerlei richtlijnen opgesteld. Het geluid wordt in principe gemeten bij het toerental waarop de auto zijn maximum vermogen afgeeft, zowel stationair als rijdend. Het uiteindelijke resultaat komt in de specificaties van de Europese typegoedkeuring te staan, die voor de RDW ook leidend is bij de apk.

Artikel 5.2.11 van de Regeling Voertuigen schrijft hierover: "Personenauto's mogen in de nabijheid van de uitmonding van het uitlaatsysteem geen hoger geluidsniveau produceren dan de waarde die voor het voertuig is vermeld in het kentekenregister, vermeerderd met 2 dB(A)."

Een achteraf gemonteerde sportuitlaat mag dus niet meer dan 2 decibel boven het standaard geluidsniveau van de auto zitten. Dat lijkt misschien niet veel, maar de waarde in decibel kent geen lineaire opbouw. Rond de 70 decibel vertegenwoordigt een toename van 2 decibel een behoorlijk verschil in het gehoor, terwijl hetzelfde verschil bij rond de 30 decibel aanmerkelijk minder goed hoorbaar is.

Check eenvoudig de normen voor jouw auto met een kentekencheck

Om te kunnen bepalen hoeveel geluid jouw auto maximaal mag maken, moet je de waarde uit het kentekenregister checken. Die komt namelijk overeen met die van de Europese typegoedkeuring. Dit is voor iedereen eenvoudig na te gaan. Tik bijvoorbeeld jouw kenteken in in de gratis kentekencheck van AutoWeek. Onder het kopje 'Motor' zie je meteen hoeveel decibel bij jouw auto is toegestaan, stationair én rijdend.

Staat in de typegoedkeuring niet vermeld hoeveel geluid de auto mag maken? Dan hanteert de RDW de volgende basisregel voor personenauto's met elektrische ontsteking en een gewicht van maximaal 3.500 kilo: bij de monding van het uitlaatsysteem mag de auto geen hoger geluidsniveau produceren dan 95 dB(A) bij 3.500 toeren per minuut.

“Voor een hybride of elektrische auto gelden de regels ook andersom. Zij móéten juist bij lage snelheid een geluid maken dat lijkt op dat van een soortgelijke auto met een verbrandingsmotor.”

Voor auto's met compressieontsteking, in de regel diesels, geldt dezelfde geluidsnorm, maar dan bij 2.000 toeren per minuut. Weegt de auto in kwestie meer dan 3.500 kilo? Dan ligt het toerental waarbij het geluid wordt gemeten met 1.500 toeren per minuut nog lager.

De bovengrens van de geluidsnorm bedraagt dus 95 decibel, maar voor de meeste moderne auto's geldt dat de geluidsnorm vastligt in de typegoedkeuring. Bovendien meet de RDW in dat geval niet bij 3.500 toeren per minuut, maar op het toerental waarop de auto zijn maximum vermogen afgeeft.

Elektrische auto's moeten juist van zich laten horen

Voor een hybride of elektrische auto gelden de regels ook andersom. Zij móéten juist bij lage snelheid een geluid maken dat lijkt op dat van een soortgelijke auto met een verbrandingsmotor. Daarvoor is het Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) ontwikkeld. Dit kunstmatige geluid moet voorkomen dat voetgangers elektrische auto's niet of te laat horen aankomen. Sommige automerken maken dankbaar gebruik van deze verplichting, door zich met een bijzonder geluid van de concurrentie te onderscheiden. Of zij bieden de automobilist zelfs keuze uit een menu van verschillende geluiden.

Het geluid moet in elk geval tot 20 kilometer per uur te horen zijn. Ook mag het niet harder klinken dan dat van soortgelijke voertuigen. Het geluid kan overigens ook worden uitgeschakeld door de bestuurder. Maar bij de volgende keer dat de auto start, wordt het automatisch weer geactiveerd.

Veelgestelde vragen en antwoorden over de apk vind je op AutoWeek.