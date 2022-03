Tesla-topman Elon Musk kondigde bij de presentatie van de jaarcijfers aan dat we dit jaar niet op nieuwe modellen van het merk hoeven rekenen. Met slechts vier modellen, waarvan er bovendien maar twee in groten getale worden geproduceerd, zou je zeggen dat Tesla het zwaar gaat krijgen. Toch zou 2022 wel eens een positief sleuteljaar kunnen worden. Hoe dat zit, leggen we hieronder uit.

Dat er een streep door nieuwe modellen is gegaan, betekent opnieuw uitstel voor de in november 2019 gepresenteerde Cybertruck. Ook op de Semi-vrachtwagen en de Tesla Roadster, beide voor het eerst getoond in 2017, is het nog altijd wachten. Ten slotte blijft ook de komst van de langverwachte betaalbare Tesla uit, een model waar Musk in 2020 voor het eerst over sprak.

Doordat oudgedienden Tesla Model S en Model X na een grondige opfrisbeurt en dito wijzigingen aan de productielijnen mondjesmaat worden uitgeleverd, vormen de overbekende Model 3 en de voor Europa nieuwe Model Y de kurk waar Tesla op drijft. Gelukkig voor het merk gaan die auto's als warme broodjes over de toonbank, wat het afgelopen jaar voor een recordverkoop zorgde. Sterker nog, 29 procent van alle wereldwijd verkochte elektrische auto's waren in 2021 Tesla's.

Voor Tesla is het dus zaak om zoveel mogelijk exemplaren van de Model 3 en Model Y te bouwen. Daar gaat het merk dit jaar dan ook stappen in zetten. De komende weken worden namelijk twee geheel nieuwe fabrieken in gebruik genomen: eentje nabij Berlijn, de andere in de Amerikaanse staat Texas. Op dinsdag vindt in Duitsland de overdracht plaats van de eerste aldaar gebouwde exemplaren van de Model Y. Een grote barbecue bij de fabriek in Texas vormt op 7 april de aftrap voor de activiteiten van het merk daar.

'Makkelijker en sneller Tesla's leveren'

Hoewel de nieuwe fabrieken niet direct op volle toeren gaan draaien, zal de productiecapaciteit van Tesla in één klap verdubbelen naar ruim twee miljoen exemplaren op jaarbasis. Daar kan de consument profijt van hebben, zeggen ingewijden.

"Tesla gaat hoe dan ook profiteren van zijn nieuwe fabrieken. Het geeft het merk lucht met betrekking tot de soms wat onoverzichtelijke levertijden", zegt Roy Kleijwegt, journalist bij AutoWeek.

Rico Luman, senior econoom bij denktank ING Think is het daarmee eens. "De nieuwe productielocaties zijn niet alleen nodig om te groeien, maar ook om makkelijker en sneller te kunnen leveren aan consumenten. Op dit moment ligt de uitdaging voor de autosector namelijk nog steeds bij kunnen bouwen, niet bij het kunnen verkopen. Dat geldt niet alleen voor Tesla, maar ook voor andere autobouwers."

'Tesla geeft nog lang niet vol gas'

Bovendien kan Tesla nu gaan kijken naar markten die nog niet echt ontgonnen zijn, zeggen Luman en Kleijwegt. "Met de snelle route naar volledig elektrisch in de periode 2030-2035 is er in Europa nog heel veel potentieel", aldus Luman. "Tesla geeft geeft nog lang niet overal vol gas", vult Kleijwegt aan.

Inderdaad, waar Nederland op Tesla uitgekeken lijkt, verkoopt Tesla buiten onze landgrenzen beter dan ooit. Lagere prijzen kunnen de Nederlandse consument wellicht over de streep trekken.

"Voor Nederland zullen de levertijden minder lang worden als de fabriek in Duitsland operationeel is. Dat kan ook weer een gunstige invloed hebben op de prijs. Afgelopen jaren bleek ook dat Tesla niet bang is (relatief) forse prijsverlagingen door te voeren als ze zien dat de vraag wat afneemt of als men meer auto's kan leveren", aldus Kleijwegt.

Veel zal afhangen van toeleveranciers

Voor klanten die de afwerking van Tesla's ondermaats vonden, is er eveneens goed nieuws. "De kwaliteit van de in Duitsland te bouwen Model Y zal volgens Tesla zelf veel hoger liggen dan de 'Chinese' versies die nu worden uitgeleverd. Met de toenemende concurrentie kan dat geen kwaad", besluit Kleijwegt.

"Met een productievestiging in Europa verbetert de bediening van Europese klanten in algemene zin, wat zonder uitgebreid servicenetwerk belangrijk is", zegt Luman, die toevoegt dat de nieuwe fabrieken niet direct betekenen dat Tesla nu wonderen kan verrichten.

"De orderportefeuilles zijn goed gevuld. De vraag is dus hoe hard de productie van Tesla kan groeien. Dat is dit jaar opnieuw een uitdaging vanwege de aanhoudende tekorten in de productieketen. Naast chips is er door de oorlog in Oekraïne nu ook een tekort aan kabels. Veel zal afhangen van het netwerk van leveranciers dat Tesla voor de nieuwe vesting opbouwt."