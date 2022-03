De FM-radio maakt plaats voor het digitale DAB+. Maar er rijden in Nederland nog miljoenen auto’s die alleen het oude, analoge FM kunnen ontvangen. Klinkt in die auto’s binnenkort alleen nog maar ruis?

Op de kabel zijn aanbieders van tv en radio al massaal overgestapt op digitale radio-uitzendingen. Op enkele regio's na, luistert heel Nederland inmiddels via DAB+ - oftewel Digital Audio Broadcasting. Maar dan moet je wel de geschikte apparatuur in huis hebben; een oude, analoge ontvanger kan helemaal niks met digitale radiosignalen.

In de auto is het niet anders. Sinds december 2020 is elke nieuwe auto voorzien van DAB+, een verplichting die de automerken door het Europees Parlement opgelegd kregen. Op die manier wordt de luisteraar natuurlijk vanzelf gedwongen om afscheid te nemen van de traditionele FM-zenders. In Noorwegen bijvoorbeeld zijn alle radiozenders inmiddels al volledig overgestapt op DAB+. De grote vraag is wanneer de FM-radio uiteindelijk ook in Nederland uit de ether zal verdwijnen. Op 1 september van dit jaar lopen de huidige vergunningen voor de FM-frequenties af.

“We zien het gebruik van FM afnemen.” Jurre Bosman, directeur Audio van de NPO

Minder digitale luisteraars dan verwacht

Het lijkt erop dat de automobilist zich voorlopig nog geen zorgen hoeft te maken. De landelijke radiozenders zijn nog niet toe aan een definitieve transitie naar DAB+. Het aantal luisteraars via DAB+ ten opzichte van FM stijgt veel langzamer dan aanvankelijk verwacht. En hoewel de vergunningen op de FM-frequenties dit jaar aflopen, kregen vier van de best beluisterde commerciële Nederlandse radiozenders - Qmusic, Radio 538, Radio 10 en Sky Radio - begin dit jaar toestemming van de overheid om in elk geval nog tot 2025 uit te zenden op FM.

De oude, analoge autoradio hoeft de komende paar jaar dus nog niet bij het grofvuil. En daarna waarschijnlijk ook niet. Een woordvoerder van Talpa Network, Radio: "De radiozenders van Talpa Network (Radio 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica) blijven te horen via de FM. Wij zijn vooralsnog niet van plan om uitzendingen via FM-frequenties volledig te vervangen voor DAB+."

In de afgelopen tien jaar zijn nieuwe auto's steeds meer met digitale (DAB) radio uitgerust. In de afgelopen tien jaar zijn nieuwe auto's steeds meer met digitale (DAB) radio uitgerust. Foto: Volkswagen

'Geen concrete plannen om te stoppen'

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) krijgt als onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn frequentieruimte toegewezen. Jurre Bosman, directeur Audio van de NPO: "Voor vier van onze zenders, NPO Radio 1, Radio 2, 3FM en Radio 4, beschikken wij over een landelijk FM-net. Gezien het grote aantal FM-ontvangers dat nu nog in omloop is, zijn er vooralsnog geen concrete plannen om te stoppen met de distributie van deze zenders via de FM-ether. We zien het gebruik van FM weliswaar afnemen, maar verwachten dat het de komende jaren nog onmisbaar blijft om onze publieke taak goed uit te voeren."

De omroepen bepalen uiteindelijk zelf wanneer de tijd rijp is om afscheid te nemen van FM en definitief over te gaan naar DAB+. Zolang de reclame-inkomsten bij de commerciële zenders hoog genoeg zijn, hoeft geen luisteraar zich zorgen te maken. En dat is goed nieuws, voor als je in de auto graag nog ouderwets analoog naar je favoriete FM-zender luistert.

Je FM-radio ombouwen naar DAB+? Waarom zou je?

Om je voor te bereiden op een toekomst zonder FM, kun je natuurlijk wel alvast je analoge autoradio (laten) ombouwen. Door simpelweg een externe DAB+-adapter aan te sluiten op de bestaande receiver. Die zijn al vanaf een paar tientjes te koop. Bij een specialist in auto-audio ben je voor een serieuze ombouw al gauw een paar honderd euro kwijt. Een andere mogelijkheid is natuurlijk om je favoriete radiozender te streamen via je smartphone. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, is een aux-kabeltje.

Maar wat als de autoradio in jouw youngtimer of klassieker helemaal geen aux-poort heeft? Geen nood: dan is er altijd nog de ouderwetse cassette-adapter - een 'cassettebandje' dat je met een kabel kunt aansluiten op je smartphone. Verwacht van de geluidskwaliteit geen wonderen bij deze oplossing, maar de mogelijkheid om op die manier naar de radio te luisteren bestaat.

Je kunt je echter afvragen waarom je jouw autoradio nú al zou willen ombouwen voor digitale radio-ontvangst. Het ziet er immers naar uit dat het nog zomaar tot 2030 duurt voordat er helemaal geen FM-zenders meer in de lucht zijn. Over acht jaar dus - grote kans dat veel automobilisten hun huidige auto tegen die tijd allang hebben verruild voor een nieuw(er) exemplaar.