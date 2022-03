De elektrische auto wint het van de verbrandingsmotor als het gaat om de gemiddelde onderhoudskosten. Een elektrische auto staat doorgaans wel iets vaker bij de garage, maar de rekeningen zijn een stuk minder gepeperd.

Dat concluderen BOVAG en RAI Vereniging in het consumentenonderzoek Aftersales Monitor, dat is uitgevoerd in samenwerking met Multiscope. Uit het onderzoek komt naar voren dat eigenaren van een auto met verbrandingsmotor in 2021 gemiddeld in totaal 548 euro kwijt waren aan onderhoudskosten. Bij een elektrische auto (EV) pakte dit bedrag met een gemiddelde van 340 euro een stuk lager uit.

Per onderhoudsmoment geeft een eigenaar van een EV doorgaans 193 euro uit, de gemiddelde onderhoudsbeurt voor een auto met verbrandingsmotor leidt tot een bedrag van 317 euro op de factuur. Daar staat tegenover dat het aantal gemiddelde onderhoudsmomenten bij een EV net wat hoger ligt dan bij een brandstofauto. Een EV stond gemiddeld genomen 1,76 keer bij de garage, een auto met verbrandingsmotor 1,73 keer.

De reden dat EV's iets vaker bij de garage staan, zit hem volgens BOVAG in het feit dat EV's relatief jong zijn en veelal zakelijk gereden worden, waardoor ze bijvoorbeeld vaker dan gemiddeld naar de garage gaan voor een zomer-winterbandenwissel. Dat is bij auto's tot vier jaar oud in 10 procent van de gevallen de reden voor een garagebezoek, vanaf vier jaar halveert dat percentage ongeveer.

De belangrijkste reden voor een garagebezoek is een APK-beurt (28 procent), gevolgd door alleen een onderhoudsbeurt (19 procent) en tussentijdse reparatie (17 procent). De meeste elektrische auto's zijn nog best jong, wat natuurlijk meespeelt in de onderhoudsbehoefte. Het is de vraag hoe het gemiddelde kostenplaatje er over een paar jaar uit gaat zien.

Batterijpakket is het duurste onderdeel

Verreweg het duurste onderdeel van een elektrische auto is en blijft het batterijpakket. Met de volgende tips van AutoWeek zorg je ervoor dat de accu langer in goede conditie blijft.

Vermijd snelladers

Elke batterij heeft een geprogrammeerde levensduur van een bepaald aantal oplaadcycli. Ook al is de verleiding groot om vaak naar snellaadstations te gaan, toch is het interessant om te weten dat dit impact heeft op de levensduur van de cellen. Het is dus beter om even geduld te hebben en je auto aan te sluiten op bijvoorbeeld een wallbox of openbare laadpaal.

Binnen laden, zeker in de winter

De capaciteit van de accu is afhankelijk van de buitentemperatuur. Een auto die buiten geparkeerd staat als het vriest, kan tot 20-30 procent van zijn vermogen verliezen. Het is daarom beter om je auto in een garage te parkeren. Als dit niet mogelijk is, kun je een uur voordat je op pad gaat een nieuwe laadsessie plannen, om te profiteren van de voordelen van het verwarmingssysteem van je batterij. Ook kan je dan energie besparen door alvast het interieur op temperatuur te brengen.

Laad niet te vol

In het dagelijks gebruik is het raadzaam om niet onder de 20 procent te gaan en niet hoger dan 80 procent, om de batterij niet te veel te belasten. Op die manier houd je de conditie van de batterij zo lang mogelijk op peil. Om dit te bereiken kun je simpelweg de computer van de auto instellen om tussen deze percentages te blijven.

Laat de accu afkoelen

Het opladen van een hete batterij, bijvoorbeeld in de zomerse hitte, raadt AutoWeek af omdat het risico op schade reëel is. Dat komt door de hoge temperaturen van de cellen bij het laden. Steeds meer auto's hebben echter een besturingssysteem dat dit soort situaties vermijdt. Dan wordt de accu bij koud weer verwarmd en bij warmer weer juist gekoeld.

Gebruik de auto regelmatig

Algemeen wordt aangenomen dat de accu van een elektrische auto schade oploopt vanaf een maand stilstand. Daarom is het raadzaam om de auto minimaal twee tot drie keer per maand te gebruiken om de batterij niet te beschadigen en geen rijbereik te verliezen. Ook dit helpt levensduur van de accu te verlengen.

