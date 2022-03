De restauratie van de langste personenauto ter wereld is voltooid, meldt Guiness World Records. De ruim 30 meter lange auto staat erbij als nieuw. Niet alleen de lengte is opmerkelijk. The American Dream, zoals deze Cadillac wordt genoemd, heeft ook een aantal opties die de auto uniek maken.

Het extreem lange voertuig werd in 1986 gecreëerd op basis van een Cadillac Eldorado, die als bouwjaar 1976 heeft. Dat het een Eldorado is, maakt het nog extremer. Dat Cadillac-model is namelijk een coupé, dus auto met aflopende daklijn. En dat lijkt nou juist extra onhandig bij het bouwen van zo'n lange limousine.

De Eldorado is in de basis 5,69 meter lang en alleen daarmee al een een forse verschijning als je het vergelijkt met de doorsnee Nederlandse personenauto. De Amerikaanse carrosseriebouwer Jay Ohrberg rekte de Cadillac in eerste instantie op tot 18,28 meter. Later werd de auto nogmaals verlengd, tot 30,5 meter.

Onlangs kwam daar tijdens de restauratie nog 4 centimeter bij, waardoor de totale lengte nu 30,54 meter bedraagt. Ter vergelijking: de superlange vrachtwagens die je nu soms op de snelweg ziet rijden, de zogenaamde LZV's of Eco-combi's, mogen maximaal 25,25 meter lang zijn.

Jarenlang stond The American Dream stil

De opvallende super-Cadillac werd in de beginjaren vooral gebruikt voor films en videoclips, maar stond na die carrière jarenlang eenzaam buiten geparkeerd, omdat niemand ermee wilde rijden. In die tijd raakte de auto ernstig in verval. Een praktisch doel of een markt lijkt er buiten de filmindustrie dan ook niet te zijn voor dit monsterlijke apparaat.

Toch werd in 2019 een koper gevonden. Michael Dezer is eigenaar van het Dezerland Park Car Museum in Orlando en is daarmee vermoedelijk de enige persoon op aarde die deze auto kan en wil gebruiken. Zelfs in de VS is deze 'auto' namelijk te groot om op de openbare weg te worden ingezet. De restauratie werd verzorgd door Michael Manning, die het ding aan Dezer verkocht. Het project nam zo'n drie jaar in beslag en kostte uiteindelijk meer dan 250.000 dollar (zo'n 228.000 euro).

Zelfs in Amerika, waar ze best grote auto's gewend zijn, kan je onmogelijk de weg op met een dergelijk lange auto. Foto: Autoweek

Er kan zelfs een helikopter op landen

De immense lengte is niet het enige opmerkelijke aan deze superlimo. De auto heeft maar liefst twaalf assen, waarvan er vier halverwege zijn gemonteerd om het ongetwijfeld immense gewicht te dragen. De voorruit begint pas na drie assen, terwijl de gigantische neus één van de twee aanwezige V8-motoren herbergt. De tweede motor zit juist helemaal achterin.

Het klapstuk van deze ultieme limousine bevindt zich aan de achterzijde. Na de ogenschijnlijk eindeloze 'passagierscabine' prijken daar achtereenvolgens een zwembad en en een heus helikopterplatform. En ja, daar kan écht een helikopter op landen.

