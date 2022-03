Met brandstofprijzen die naar ongekende hoogte stijgen, kun je je gaan afvragen of je nog wel met de auto op pad wil gaan. Zeker voor het woon-werkverkeer en kortere autoritten is er een eenvoudige manier om flink op de brandstofkosten te besparen: pak de motorfiets of een motorscooter, die nóg zuiniger is.

Waar motorfietsen in Nederland tegenwoordig vooral voor de lol en het spreekwoordelijke rondje om de kerk worden gereden, was het in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw heel normaal om je dagelijkse woon-werkkilometers op de motor te maken. Maar vanwege de luxe van een dak boven je hoofd, het destijds chique imago van een auto en financiële voorspoed begon de populariteit van de motorfiets onder forensen te tanen.

Maar nu we uit alle macht naar manieren zoeken om de stijgende kosten voor brandstof, gas en elektriciteit het hoofd te bieden, zou de motor weleens een revival als dagelijks vervoermiddel kunnen doormaken.

Hugo Pinksterboer, freelancemotorjournalist en woordvoerder van de Motorrijdersactiegroep (MAG), pleit er al jaren voor. "Motorrijden is een heel fijne manier van kilometers maken. Je kunt vrijwel het hele jaar rijden, mits je een goede uitrusting hebt. Bovendien neem je actief deel aan het verkeer. Je bent sneller uit de file en kunt overal parkeren. Daarbij komt dat motorrijden ook nog eens voordeliger is dan autorijden."

Dit kost het om met een nieuwe motor op pad te gaan

Pinksterboer rekent de kosten van motorrijden graag voor met een aantal concrete voorbeelden:

Aanschaf motor: 10.000 euro "Voor 10 mille koop je een meer dan uitstekende motorfiets inclusief een kofferset. Dan kun je ook nog wat bagage meenemen."

Benzine: "Reken op een verbruik van 1 op 22 voor een dikke motor en bij iets lichtere modellen kan dat zelfs dalen tot 1 op 27."

Kleding: 2.500 euro. "Een goed pak kost 1.000 euro, een helm koop je voor 650 euro. Voor laarzen betaal je 200 euro. Handschoenen kosten zo'n 100 euro, maar het is verstandig om een reservepaar bij je te hebben. Zo rijd je altijd met droge handen."

Motorrijtuigenbelasting: 120 euro per jaar.

Verzekering: vanaf 120 euro per jaar.

Onderhoud: afhankelijk van het gebruik.

Apk: bestaat voor motorfietsen niet.

Een scooter is nóg zuiniger

Rianne Klinkenberg, eigenaresse van myscootershop.nl, ziet al dat de interesse in gemotoriseerde tweewielers en zeker ook van scooters toeneemt. "In de lente is er natuurlijk altijd een stijging, maar ik hoor nu ook dat mensen een motor overwegen om goedkoper te kunnen reizen. Met een motorscooter op benzine rijd je 1 op 30 en soms wel 1 op 40."

Maar of forensen door de torenhoge brandstofprijzen ook een bromscooter (maximaal 45 kilometer per uur) of snorscooter (maximaal 25 kilometer per uur) boven de auto gaan verkiezen, valt nog te bezien. Mede door de sterke opkomst van de e-bike valt de brommerverkoop al jaren tegen en daar lijkt vooralsnog weinig verandering in te komen.

“Voor nog geen 4.000 euro koop je een nieuwe motor.” Jan Ykema, directeur van MotoMondo

Onder meer door de helmplicht zijn met name snorscooters minder geliefd. Toch valt er volgens Klinkenberg veel te zeggen voor een scooter voor het woon-werkverkeer, zeker als die elektrisch is. "Tot een afstand van 25 kilometer enkele reis is de scooter het ideale vervoermiddel. De snelheid ligt hoger dan die van een e-bike en bovendien hoef je geen enkele inspanning te leveren. Bij een e-bike moet je gewoon meetrappen en raak je bezweet. Bovendien kun je met zijn tweeën op een scooter, dan wordt de reis per persoon nog voordeliger."

Motorrijden met je autorijbewijs is niet mogelijk

Een belangrijk struikelblok om de auto te verruilen voor een motorfiets kan het aparte rijbewijs zijn dat je ervoor nodig hebt. In de meeste Europese landen mag je onder voorwaarden ook met een autorijbewijs een lichte motorfiets (motorinhoud tot 125 cc) besturen. In Nederland is dat niet toegestaan.

Branchevereniging RAI is volop aan het lobbyen om politiek Den Haag op andere gedachten te brengen. Jan Ykema, directeur van MotoMondo, is een van de grootste voorvechters van een aanpassing van de regelgeving. Hij is importeur van onder meer Mash, Rieju en Hyosung, drie merken met lichte motorfietsen in hun programma: "Een lichte motorfiets is er prima voor geschikt om van de ene naar de andere stad te komen. Je kunt zelfs op snelwegen goed met het autoverkeer meekomen", legt hij uit. "En dat tegen een brandstofverbruik van 1 op 35 tot wel 1 op 45. Het is een voordelig alternatief voor de tweede auto in het huishouden."

Een kleine motorfiets brengt heel lage kosten met zich mee, zegt Ykema. "Voor nog geen 4.000 euro koop je een nieuwe motor. Die heeft een veel kleinere CO2-voetafdruk dan een auto en is bovendien vrijwel geruisloos. Uiteraard neemt hij ook nog eens minder ruimte in dan een auto. We zien inmiddels dat elektrische aandrijving ook bij motorfietsen aanslaat. Als je op stroom rijdt, wordt een lichte motorfiets helemáál een goed alternatief voor de dure brandstofauto."

Rest nog wel een heel andere drempel die automobilisten er wellicht van weerhoudt om op de motorfiets te stappen: de veiligheid. De motorrijder is een kwetsbare verkeersdeelnemer, blijkt altijd nog uit onderzoeken. Hoe ervaren en vaardig de meeste motorrijders ook zijn: een auto biedt nu eenmaal veel meer bescherming bij een ongeval. Wie overweegt de auto te verruilen voor een motor, zal ook dat in de afwegingen moeten meenemen.