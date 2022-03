Met een basisprijs van 18.750 euro kun je stellen dat er met de komst van de Dacia Spring nu echt een voordelige elektrische auto op de markt is. Moet je voor dat bedrag concessies doen of kan de auto positief verrassen? We gingen er een week lang mee op pad om dat uit te zoeken.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: we zullen hier niet beweren dat 18.750 euro een schijntje is, maar de tijden dat een elektrisch model zomaar 10.000 euro duurder was dan een vergelijkbare brandstofauto ligt met de komst van de Dacia Spring wel achter ons. Hetzelfde geldt voor de tijd dat stadsauto's nog echt goedkoop waren. De nieuwe Toyota Aygo X met benzinemotor is met vergelijkbare uitrusting minstens zo duur als de Dacia.

Bedenk je wel dat je bij de Spring te allen tijde nog 495 euro extra kwijt bent voor de snellaadfunctie. Stel je van de laadsnelheid overigens niet al te veel voor; die is maximaal 30 kilowatt.

De Dacia Spring in het kort Basisprijs: 18.750 euro

Prijs testauto: 20.845 euro

Opgegeven actieradius: 230 kilometer

Behaald rijbereik: 191-221 kilometer

Opgegeven verbruik: 13,9 kWh/100 kilometer

Gerealiseerd testverbruik: 14,1 kWh/100 kilometer

Vermogen: 33 kW/45 pk

Accucapaciteit: 27,4 kWh

Leeggewicht: 912 kilo

Acceleratietijd: 19,1 seconden

Topsnelheid: 125 kilometer per uur

Opgewarmd ontwerp

Als je de Dacia Spring voor het eerst in het echt ziet, valt op dat de auto veel kleiner is dan de foto's doen vermoeden. Al met al is het best een kek wagentje. Dat komt vooral doordat de Spring geheel volgens de laatste mode wat hoger op zijn poten staat. Voor een relatief gunstig bedrag krijg je dus niet alleen een volledig elektrische auto, maar eigenlijk ook een kleine cross-over met hoge instap.

Dat valt blijkbaar in de smaak bij veel Europeanen, want Dacia heeft al zeker 46.000 orders voor de Spring ontvangen. In Nederland kwamen de registraties pas in juni 2021 op gang, waardoor er 'pas' zo'n 319 exemplaren in ons land verkocht zijn.

Dat de Dacia Spring voordelig is, komt onder meer doordat er maar een klein accupakket van 27,4 kilowattuur in ligt. De andere reden is dat moederbedrijf Renault de ontwikkelingskosten van de auto vermoedelijk al lang en breed heeft terugverdiend. De Spring is namelijk gebaseerd op de Renault Kwid, die elders in de wereld in 2015 op de markt kwam en in 2019 een facelift kreeg.

Daarmee hebben we ook het eerste nadeel van de Dacia te pakken: het is in feite een oude auto en dat zie je vooral in het interieur. De ergonomie is matig, het stuur is niet verstelbaar waardoor de zitpositie niet ideaal is, en ook het meubilair is niet geweldig. Ook hoor je flink wat windgeruis. Dat is in andere stadsauto's beter geregeld en ook bij Dacia zelf ligt de lat getuige de nieuwe modellen inmiddels een heel stuk hoger.

Instappen is tijdreizen: het binnenste van de Spring brengt je terug naar 2015. Instappen is tijdreizen: het binnenste van de Spring brengt je terug naar 2015. Foto: Dacia

Laag gewicht, laag stroomverbruik

Als elektrische auto overtuigt de Spring daarentegen wel. Het vermogen vermogen houdt met 33 kilowatt per 45 pk weliswaar niet over, maar doordat het wagentje minder dan 1.000 kilo weegt, heb je ook niet meer nodig. De auto gaat lekker zuinig met zijn stroom om, ook met de ecostand uitgeschakeld. Daardoor kun je er redelijke afstanden mee afleggen.

Ondanks de koude ochtenden en frisse avonden zat 180 kilometer aan rijbereik er altijd wel in. We twijfelen er niet aan dat je bij zomerse temperaturen de 200 kilometer ruim haalt. Dat lijkt misschien een krappe actieradius, maar de Spring nodigt dan ook totaal niet uit om lange afstanden mee te rijden. Je ervaart het dus niet als nadeel.

Wat je ook niet als nadeel ervaart, is het beperkte vermogen. Zeker op de eerste meters is de de auto voor je gevoel vlot zat. Vaar dan ook niet blind op de acceleratietijd naar 100 kilometer per uur van bijna 20 seconden. Tot aan de 80 kilometer per uur doet de Spring het prima. Daarnaast is hij door zijn formaat en kleine draaicirkel lekker wendbaar. Het sturen zelf gaat wel licht en zonder veel gevoel.

Ook de bagageruimte, die met 300 liter voor een auto van dit formaat zelfs riant is te noemen, is prima. Dat kan niet worden gezegd van de ruimte op de achterbank.

De Dacia Spring is met z'n oranje accenten een frisse verschijning De Dacia Spring is met z'n oranje accenten een frisse verschijning Foto: NU.nl

Concurrentie van de tweedehandsmarkt

De Dacia Spring doet weliswaar veel zaken goed, maar het gevoel dat overheerst is dat de prijs van minimaal 18.750 euro niet in verhouding staat tot wat je krijgt. Dat ligt met name aan het kwaliteitsgevoel en het gebrek aan comfort. Daarbij knaagt ook dat je voor hetzelfde bedrag een tweedehands Volkswagen e-Golf, Hyundai IONIQ of jonge Nissan Leaf op de oprit hebt staan. Dan hoef je echt geen hoge kilometerstand voor lief te nemen. Bovendien krijg je er oneindig meer comfort en extra snufjes voor terug.

Kortom, je moet wel heel graag in een nieuwe auto willen rijden om over de minpinten van de Spring heen te stappen. Gelukkig voor Dacia zijn er nog altijd hele volksstammen die met regelmaat van de klok om de twee à drie jaar een nieuwe auto kopen.