Elektrische auto's bestaan uit veel minder onderdelen dan brandstofauto's. Zo ontbreekt de complete verbrandingsmotor en schittert ook de traditionele versnellingsbak door afwezigheid. Maar we zetten nog zeven onderdelen op een rij die hard op weg zijn naar de status van museumstuk.

De grille

De grille is nog vaak het pronkstuk van de auto. Eén Duits merk gaat daarin misschien zelfs wel wat te ver, waarbij we natuurlijk BMW bedoelen. De modellen van dat merk zijn sinds jaar en dag uit duizenden te herkennen dankzij wat ook wel de 'nieren' genoemd worden. Met een elektromotor wordt het allemaal anders. Die heeft weliswaar ook koeling nodig, maar een open raster om zoveel mogelijk lucht aan te zuigen wordt overbodig.

De zogeheten 'nieren' van moderne BMW's zijn de laatste jaren steeds groter geworden. De zogeheten 'nieren' van moderne BMW's zijn de laatste jaren steeds groter geworden. Foto: BMW

Luchthapper

Net als de grille had ook de luchthapper vaak wel degelijk een functie. In de jaren tachtig en negentig werden ze steeds groter en domineerden ze ook wel de hele zijkant van een Ferrari Testarossa of 348. Vooral die op de motorkap, bedoeld om een dikke turbomotor aan lekker veel lucht te helpen, zullen we gaan missen.

De uitlaat

De uitlaat is al jaren aan inflatie onderhevig. Dat komt niet alleen door de komst van elektrische of geëlektrificeerde modellen, want fabrikanten werken ze ook bij benzine- en dieselversies achter de bumper weg. Inkepingen en sierlijstjes in achterbumpers moeten de illusie van dubbele hoekige pijpen wekken. Weet je nog hoe het vroeger was? Dat je ook op een BMW 3-serie zonder typeaanduiding aan de enkele of dubbele uitlaat kon zien wat voor vlees je in de kuip had?

Vier uitlaten? Dan is het een Volkswagen Golf R. Zulke herkenningspunten verdwijnen. Vier uitlaten? Dan is het een Volkswagen Golf R. Zulke herkenningspunten verdwijnen. Foto: Volkswagen

De versnellingspook

De handgeschakelde versnellingsbak sterft langzaam uit en ook de pook van de automaat wordt steeds vaker vervangen door een kleine keuzehendel. Elektrisch rijden gaat doorgaans niet eens gepaard met een versnellingsbak. Bij plug-inhybrides is de elektromotor altijd gekoppeld aan de automatische transmissie. Bij negen van de tien volledig elektrische auto's ontbreekt een versnellingsbak sowieso. Die auto's hebben alleen een voor- en achteruit, een neutraalstand en eentje voor parkeren.

Toerenteller

Zelf kijken hoe het er in de machinekamer aan toegaat via een toerenteller: het heeft iets moois. Natuurlijk, er zijn in moderne auto's bijzonder gave weergaves van hoe de energiestroom gaat en hoeveel kilowatts en newtonmeters er in actie komen, maar verlekkerd kijken naar een toeren­teller zal er steeds minder bij zijn. In een elektrische auto heeft zo'n ding al helemaal geen zin meer.

Cardanas

Voor autoliefhebbers is het droomrecept nog altijd een dikke motor voorin en aandrijving op de achterwielen. Daarvoor moeten de aandrijfkrachten naar achteren via een ruimtevretende cardantunnel. Dat zorgt met name op de middelste zitplek achterin voor problemen. Ook vierwielaangedreven modellen hebben vaak zo'n tunnel. Elektrische auto's hebben de elektromotor vaak al op de achteras. Modellen met vierwielaandrijving hebben simpelweg een motor op de voor- en achteras. Daardoor kan alle ruimte in het interieur ten goede komen aan de inzittenden.

Sommige elektrische auto's hebben een vlakke vloer voor meer interieurruimte. Sommige elektrische auto's hebben een vlakke vloer voor meer interieurruimte. Foto: Hyundai

De tankdop

Ten slotte het onderdeel dat we misschien wel het minst gaan missen: de tankdop. Die is in de meeste gevallen al weggewerkt achter een afdekklep, maar op dure sportwagens en bij retro­modellen kun je hem nog wel eens als ­glimmend sieronderdeel zien. Denk aan klassieke mini's.

Zijn er onderdelen of zaken die jij erg zal missen? Laat het ons hieronder weten in de reacties.

