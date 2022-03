Zodra de lente in aantocht is, komen ze weer in groten getale de weg op: caravans, boottrailers, paardentrailers of gewoon een aanhangwagentje met tuinafval. Er zitten soms zulke gammele exemplaren tussen, dat je je afvraagt waarom er geen verplichte apk voor aanhangers bestaat.

In Duitsland en België is een periodieke keuring voor aanhangers (en daarmee caravans) verplicht. Een Duitse aanhanger moet afhankelijk van de massa en leeftijd om het jaar naar keuringsinstantie TÜV, bij de zuiderburen moet een aanhanger met een maximaal toegelaten massa van meer dan 750 kilogram jaarlijks voor de keuring.

Navraag bij het verantwoordelijke Vlaamse departement levert op dat 5 procent van de aanhangers bij een keuring zo veel gebreken vertoont, dat ze de weg niet meer op mogen. 10 procent krijgt een rode kaart, wat betekent dat er ernstige, maar eenvoudig te herstellen gebreken geconstateerd zijn. Kapotte remlichten en slechte remmen zijn de meest voorkomende mankementen. Het informatieverzoek aan de TÜV over de Duitse cijfers bleef helaas onbeantwoord.

“Er zijn eigenaren die nooit iets aan hun kar doen, er is immers geen noodzaak.” Avinash Ramdin, aanhangwagenspecialist Kass

Door de apk verdween het Wrak van de Weg

Hoewel in Nederland een keuring niet verplicht is, bestaat er voor met name caravanbezitters een tweejaarlijkse BOVAG-keuring. Deze is vrijwillig maar populair. Volgens BOVAG-woordvoerder Paul de Waal komt dat vooral doordat het Nederlandse publiek het belang van goed onderhoud erkent.

"We richten ons liever op de bewustwording bij het publiek dan op het lobbyen bij de politiek om een aanhangerkeuring te verplichten. Maar in principe zijn we voor élke regeling die de verkeersveiligheid verbetert. Kijk eens naar de apk voor auto's. Toen die werd ingevoerd (in 1985, red.), kon het tv-programma Wrak van de Weg gelijk van de buis."

Ook de ANWB, die een flinke groep eigenaren van vouwwagens en caravans vertegenwoordigt, is tegen een verplichte keuring. "De statistieken op het gebied van verkeersveiligheid geven geen aanleiding om een verplichting te overwegen. Anders gezegd: we hebben niet het idee dat dit idee of plan gaat bijdragen aan minder ongevallen of verkeersonveilige situaties", aldus woordvoerder Markus van Tol.

De cijfers van het Vlaamse verkeersdepartement lijken het ANWB-standpunt te onderschrijven. Per jaar zijn er hooguit vijftien verkeersongevallen waarbij slachtoffers door een aanhanger of caravan letsel oplopen. De Nederlandse evenknie, SWOV, heeft geen specifieke cijfers voorhanden.

Bij de FOCWA zitten ze op een ander spoor. Het liefste zou deze belangenorganisatie van schadeherstelbedrijven de Periodieke Aanhangwagen en Caravan Keuring (PACK) verplicht zien worden. Woordvoerder Brecht Grieten: "De complexiteit van de techniek van caravans en aanhangers is flink toegenomen. In onze belangenbehartiging pleiten we voor een verplichte keuring om de bewustwording bij de eigenaren te vergroten."

Ondernemers regelen hun zaakjes, particulieren laten het waaien

Dat ons aanhangwagenpark niet erg fris is, blijkt wel uit een steekproef die de BOVAG in 2019 uitvoerde na afloop van de Sneekweek. Een vrijwillige controle van boottrailers met veelal particuliere eigenaren bracht aan het licht dat 82 procent van de aanhangers één of meerdere mankementen vertoonde. Was dat anders geweest als de proef in België was uitgevoerd? Is een Belgische aanhanger beter dan een Nederlandse?

Avinash Ramdin van aanhangwagenspecialist Kass vindt van wel. Hij kan het weten, want het bedrijf heeft zowel in Vlaanderen als Nederland vestigingen. Zien de monteurs verschillen tussen een Belgische en een Hollandse kar?

"Als het gaat om het technisch deel zijn Belgische aanhangers zeker in betere staat dan Nederlandse", zegt Ramdin. "En dan zien wij hier alleen de aanhangers die voor regelmatig onderhoud gebracht worden."

"Ondernemers willen met goed spul op stap. Een nette aanhanger is nodig om het werk goed uit te voeren. Maar er zijn ook eigenaren die nooit iets aan hun kar doen. Er is immers geen noodzaak. Ik weet zeker dat je daaraan veel gebreken constateert."

Paard op de snelweg door trailervloer gezakt

Ineke Vollebregt van de gelijknamige aanhangerspecialist in Berkel en Rodenrijs kan daarover meepraten. "We schrikken weleens van de staat van de aanhangers die we inruilen", zegt ze. "Zonder dure reparaties waren die niet door de keuring gekomen."

"Je wil niet weten hoe bijvoorbeeld sommige paardentrailers eruitzien. Van hun laatste centen kopen mensen de goedkoopste trailer die ze kunnen vinden. Maar de bodem is vaak helemaal verrot."

Er zijn gevallen bekend dat paarden tijdens een rit op de snelweg door de bodem van de trailer zakten. De gevolgen laten zich raden. Vollebregt: "Er is te weinig zicht op de technische staat, zeker bij lichte wagens tot 750 kilogram zonder eigen kenteken. We krijgen ze regelmatig met een versleten koppeling binnen. Als zo'n wagen van de trekhaak schiet, is het een ongeleid projectiel."

