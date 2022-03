Afgelopen week moesten automobilisten aan de pomp opnieuw flinke prijsstijgingen slikken. Dat kan voor sommigen misschien net het laatste zetje zijn om toch maar elektrisch te gaan rijden, temeer er nog altijd een aanschafsubsidie te krijgen is. Maar van een run op elektrische auto's is nog geen sprake.

De verkoopcijfers van februari geven in ieder geval weinig aanknooppunten wat het verband met hoge brandstofprijzen betreft. Er was weliswaar een plus van 6 procent vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder, maar de auto's die in februari geregistreerd werden, zijn al maanden geleden besteld.

Wel is het zo dat van vier van de vijf modellen in de top vijf ook elektrische versies beschikbaar zijn. Dat zijn achtereenvolgens de Kia Niro, Volvo XC40, Peugeot 208 en Peugeot 2008. De elektrische uitvoeringen daarvan leverden een belangrijke bijdrage aan het succes van die modellen.

Dat zien de merken ook terug in het aantal orders. Daar is mogelijk wel een verband te zien met de sterk gestegen brandstofprijzen, al zeggen de verschillende importeurs stuk voor stuk dat ze een toename in aantal orders niet met 100 procent zekerheid kunnen toeschrijven aan de dure benzine.

Elektrische versies nemen de leiding over

"Bij ons geldt voor de 208 dat we meer orders schrijven voor de elektrische versies dan voor de varianten met brandstofmotor. Voor de 2008 ligt dit aantal nagenoeg gelijk", zegt Ellis Blase, bij autoconcern Stellantis verantwoordelijk voor Peugeot.

Bij zustermerk Opel zien ze een vergelijkbare ontwikkeling. "Specifiek voor de modellen Corsa en Mokka zien we dat we meer orders schrijven voor de volledig elektrische versies dan voor de varianten met brandstofmotoren. Dit geldt vooral voor de Mokka-e. De elektrische versie had in februari een aandeel van zo'n 70 procent in het totale aantal bestellingen. Het merendeel via een privateleaseconstructie", laat pr-manager Jeroen Maas weten.

Hetzelfde geldt voor de Citroën ë C4, die de techniek met de elektrische modellen van Peugeot en Opel deelt. "Bij ons geldt voor de ë C4 dat we meer orders schrijven voor de elektrische versies dan voor de varianten met brandstofmotor", zegt een woordvoerder van Stellantis.

Verkoop neemt geleidelijk toe

Bij KIA en Volvo zien ze naar eigen zeggen het aandeel van stekkerauto's al een aantal jaren geleidelijk toenemen. Bij deze merken is tot op heden geen plotselinge toename geconstateerd. Wel zegt de pr-afdeling van KIA dat de sterke stijging van de brandstofprijzen laat zien waarom het zo belangrijk is om (deels) elektrische modellen in het aanbod te hebben.

Daar kunnen ze bij importeur Pon, bekend van merken als Volkswagen, Audi en SKODA over meepraten. "Afgezien van de actuele situatie zien wij het aantal particulieren dat een elektrische auto overweegt blijft groeien, ook dit jaar weer. Onze dealers merken dit, maar we zien het bijvoorbeeld ook terug in de websitebezoeken", aldus Volkswagen pr-manager Luuk Hoogezand.

"Particuliere klanten zijn zich ook steeds vaker bewust van het gunstige totale kostenplaatje van een elektrische auto. Dus niet alleen de aanschaf, maar ook de (gunstige) variabele kosten zoals brandstof en onderhoudsbehoefte. Daarnaast zijn er subsidiemogelijkheden en neemt het milieubewustzijn van mensen toe."

"Autorijden wordt duurder en dan gaan consumenten op zoek naar hoe het goedkoper kan", zegt Rico Luman, senior econoom bij de denktank ING Think. "Autokopers kijken natuurlijk ook naar de toekomst en toekomstige restwaarde. Zeker na 2030, als meerdere autofabrikanten al zijn overgegaan naar elektrisch in de verkoop, zal de markt voor benzine-auto's ver zijn teruggezakt."

Nog altijd geld in de subsidiepot

Consumenten die vanwege de dure benzine nu in de markt zijn voor een volledig elektrische auto kunnen inderdaad nog altijd profiteren van de Subsidie Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP). Op het recentste peilmoment op 3 maart zat er nog ruim 30 miljoen euro in de pot. Ook dat kan meespelen in de beslissing om vanwege de dure tankbeurten alsnog elektrisch te gaan rijden. Bovendien profiteer je dan ook nog van ontheffing van de wegenbelasting.

Maandag was de gemiddelde landelijke adviesprijs voor een liter E10-benzine (Euro95) 2,347 euro. De adviesprijs voor een liter diesel stond op 2,056 euro.

Daarmee is overigens niet gezegd dat bestuurders van elektrische auto's helemaal afgeschermd zijn van prijsstijgingen. Afgelopen november ging het standaardtarief voor snelladen bij Fastned van 0,59 per kWh naar 0,69 euro, terwijl Tesla maandag aankondigde dat de tarieven van gemiddeld 0,28 naar 0,35 euro per kWh gaan.

Maar dan nog loont een overstap volgens Luman, mits je er de financiële middelen voor hebt uiteraard. "Veel mensen laden nog altijd thuis of op het werk, wat het aanzienlijk goedkoper maakt. En veel eigenaren combineren een elektrische auto met zonnepanelen op hun woonhuizen, wat nog meer voordeel oplevert. Het verschil bij snelladen langs de snelweg is kleiner, maar ook dan zorgen de belastingvoordelen (vrijstelling MRB) ervoor dat elektrisch rijden per kilometer energieverbruik goedkoper is."

