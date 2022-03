De KIA EV6 is door een internationale vakjury van Europese autojournalisten uitgeroepen tot Auto van het Jaar 2022. Het is de eerste keer dat een Zuid-Koreaanse autofabrikant er met de titel vandoor gaat. De elektrische KIA lost met zijn uitverkiezing de Toyota Yaris af.

Op de shortlist van de vakjury stonden dit jaar zeven nieuwe modellen. Zes daarvan waren volledig elektrisch, waaronder de Renault Mégane E-Tech Electric en de Hyundai IONIQ 5. Die auto's eindigden respectievelijk als tweede en als derde. De Peugeot 308, tevens de enige deelnemer die met brandstofmotoren verkrijgbaar is, werd vierde.

Elektrische auto's gooien steeds vaker hoge ogen tijdens de Auto van het Jaar-verkiezing, die al sinds 1964 gehouden wordt. De Nissan Leaf was in 2011 de winnaar, de eveneens elektrische Jaguar I-Pace kreeg de titel in 2019. Auto's als de Tesla Model 3, Porsche Taycan en de elektrische Fiat 500 grepen de afgelopen edities net naast de winst.

De Auto van het Jaar-verkiezing wordt sinds jaar en dag gedomineerd door modellen van Europese makelij. Het duurde tot 1993 voordat de eerste Japanse auto tot winnaar uitgeroepen werd. KIA, de winnaar van dit jaar, is zoals gezegd de eerste Zuid-Koreaanse Auto van het Jaar.

