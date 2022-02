De Nissan Leaf was een van de allereerste volwaardige elektrische auto's op de markt. De vroege exemplaren hebben anno 2021 echter nog maar een heel beperkt rijbereik. Bovendien maken de modellen - ook die van de huidige generatie - nog gebruik van de zogeheten CHAdeMO-laadaansluiting, terwijl CCS de standaard is in Europa. Moet jouw oude Leaf daarom bij het grofvuil?

Niet als het aan het Delftse Muxsan ligt, want dat biedt extra accupakketten en een ombouw naar CCS aan. De oude Nissan Leaf van Emile Nijssen van Muxsan had in de winter nog maar een rijbereik van 60 kilometer over. Nijssen ontdekte op internet dat de Leaf in feite niet zo'n heel ingewikkelde auto is. Al snel was het idee geboren om er een extra accupakket in te stoppen. Dat is in een notendop het verhaal van Muxsan.

Het bedrijf heeft al 120 Leafs voorzien van een extra accupakket. Voor dit jaar staan 150 ombouwsessies op het programma. Dat hadden er meer kunnen zijn, maar net zoals de gehele auto-industrie heeft ook Muxsan last van de wereldwijde tekorten aan chips, onderdelen en materialen.

Volgens Nijssen zijn die tekorten, die tot lange levertijden leiden, juist een van de redenen waarom mensen bij Muxsan aankloppen. "Stel: je wil overstappen naar een modernere elektrische auto met een groter rijbereik, een CCS-aansluiting en driefasenladen, dan moet je achteraan aansluiten. Dan kan het aantrekkelijk zijn je Leaf op te waarderen", aldus Nijssen. Weer andere klanten zijn simpelweg verknocht aan hun auto en willen er geen afstand van doen.

Omgebouwd exemplaar kan zich meten met concurrentie

Een snel rekensommetje leert dat je al snel een voertuig kan samenstellen dat zich qua rijbereik en laadsnelheid prima kan meten met wat er nu te koop is, zowel nieuw als tweedehands. Een bijkomend voordeel is dat je met de Nissan Leaf een relatief grote auto krijgt.

Muxsan monteert het extra accupakket onder de vloer van de bagageruimte. Je kunt kiezen voor een exemplaar met 11 kWh, 22 kWh of 33 kWh. De prijzen daarvoor zijn respectievelijk 4.990 euro, 7.990 euro en 11.390 euro. Omdat het grootste accupakket ongeveer 160 kilo weegt, verstevigt Muxsan bovendien de achtervering.

De CHAdeMO-laders in Nederland waar je als Leaf-rijder van afhankelijk bent, leveren vaak niet meer dan 50 kW, terwijl je inmiddels al CCS-laders hebt die zes keer zo snel zijn. Zo veel ga je er met je oude Leaf na ombouw naar CCS niet op vooruit; in sommige configuraties wordt de laadtijd tweemaal zo snel. De ombouw kost je 2.990 euro.

Het extra accupakket wordt in een speciaal daarvoor vervaardigde behuizing geplaatst. Foto: AutoWeek

Ombouw nooit serieuze optie geweest bij merken

De Nissan Leaf is niet de enige elektrische auto die er al lang is. Andere pioniers zoals de BMW i3 en de Renault ZOE zijn ook lang ongewijzigd in productie geweest, waarbij zo nu en dan het accupakket werd verbeterd. Toch is door de merken niet vol ingezet op het aanbieden van dergelijke accupakketten met extra capaciteit voor klanten met een ouder model.

"Technisch gezien zou het mogelijk zijn om een 22kWh-versie te upgraden naar een 42kWh-versie", zegt BMW Nederland in een reactie. "Het wijzigen van de batterijcapaciteit vereist echter een nieuwe (kostbare) typegoedkeuring. Bovendien zijn de kosten relatief hoog voor het vervangen van alle accucellen en dit weegt niet op tegen de restwaarde van de auto. Meestal is het dus economisch geen verstandige optie voor de autobezitter."

Ook een oude Renault ZOE zou je in theorie kunnen laten voorzien van een ander accupakket. "Er is een optie geweest voor het vervangen van een 22kWh-batterij door een 40kWh-batterij. Het is technisch dus mogelijk. Sinds we de huidige Zoe met 52 kWh hebben, is deze switch niet meer beschikbaar", laat Renault weten.

Fabrieksgarantie heet hangijzer

Ook Nissan zelf heeft nooit officieel werk gemaakt van het monteren van verbeterde accupakketten in oudere modellen. Dat maakt van de fabrieksgarantie een heet hangijzer bij Muxsan. Nijssen loopt daar niet voor weg en laat weten dat je door het vooralsnog ontbreken van alle goedkeuringen, als eigenaar van een aangepaste Leaf in feite bent overgeleverd aan de goodwill van Nissan.

"We hebben nog geen signalen ontvangen van klanten die in de problemen zijn gekomen met hun garantie. Sterker nog: we weten van zeker tien klanten dat ze gewoon garantie hadden op de onderdelen die niet met de aandrijflijn te maken hadden. Dat gezegd hebbende: het is een grijs gebied."