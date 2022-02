Autoliefhebbers zullen het er waarschijnlijk nooit over eens worden: is een wasstraat verwennerij of juist een marteling voor je auto? Afgelopen week kregen de tegenstanders een extra argument aangereikt. Na incidenten met spontaan opengaande achterkleppen zijn Tesla's niet meer welkom in wasstraten in de Duitse stad Oldenburg.

Het klonk als alarmerend nieuws in het Duitse magazine Stern: bij Tesla's in een carwash kan onbedoeld de achterklep opengaan. Het probleem doet zich voor bij oudere exemplaren van de Model S en de Model X.

De elektronica maakt abusievelijk geen onderscheid tussen de voet van de bestuurder die de kofferbak via een bewegingssensor opent en de wasborstel. Gevolg: een noodstop voor de wasstraat en een kletsnatte kofferbak, plus de (hopelijk ongegronde) angst dat het binnen sijpelende water de elektronica van de auto sloopt.

De genoemde modellen hebben niet de zogenaamde carwashmodus die de Model 3 en Model Y na een recente update wél hebben. Of er in Nederland problemen zijn opgetreden met Tesla-achterkleppen is niet bekend.

Binnendringend water is funest voor techniek oudere auto's

Vorig jaar leidde een ander onderzoeksrapport van de ADAC (de Duitse zusterorganisatie van de ANWB) ook al tot ophef in Duitsland. De bodemwasfunctie in de duurdere programma's van wasstraten zou met name bij oudere auto's tot allerlei problemen leiden. Het water dringt via de onbeschermde onderkant het interieur en holle delen binnen en veroorzaakt daar allerlei problemen, zo was de conclusie.

Wasstraatondernemer Junior Strous, eigenaar van Mr. Glow in Wassenaar en importeur van wasstraatinstallaties, weet dat veel wasstraatexploitanten de bodemwasfunctie inmiddels uit het programma hebben gehaald. Niet omdat die funest zou zijn voor de auto's, maar om een heel andere reden: "Bij het wassen van de bodem komt een hoop vuil en zand los dat in de afvoer van de wasstraat terechtkomt. Omdat het licht verontreinigd is door olie, plastic en stukjes rubber van bandenslijtage, is het officieel chemisch afval. Door het bodemwassen krijg je enorm veel slib, dat heel duur is om af te voeren."

“Hoe mooi en modern de borstels en lappen ook mogen zijn, ze werken als schuurpapier.” Angelique Merkx van poetsspecialist Pavone Carcleaning

Het argument van de ADAC om af te zien van bodemwassen wuift hij gedeeltelijk weg. "Bij ieder programma dat je kiest, wordt het water door de hoge druk overal in en tussen geblazen. Dat beperkt zich niet tot de bodem. Indringend vocht heeft inderdaad weleens tot problemen geleid. Vaak is dat echter het gevolg van slecht schoongehouden afwateringsgaten. Maar ook de blower van de droogfunctie blaast het water overal tussen. En bovendien: als je in de stromende regen rijdt, komt het water toch ook tegen de bodem aan?"

Verzacht voorwassen het leed, of mishandel je je lak dan nog steeds?

In hetzelfde ADAC-rapport wordt ook benoemd dat een voorwasfunctie in het wasprogramma een must is voor de conditie van de autolak. Een flinke hoeveelheid water en schuim weekt het zand en ander grover vuil al los van de auto voordat de daadwerkelijke wasbeurt begint. Hierdoor verminder je de kans op krassen in de lak. Strous raadt zo'n programmaonderdeel ook zeker aan: "Bij een goede wasstraat weekt je auto een minuutje voor met water en actief schuim. Dat is goed voor het behoud van je lak."

Voorweken of niet, Angelique Merkx van poetsspecialist Pavone Carcleaning in Venlo is een uitgesproken tegenstander van geautomatiseerde wasstraten: "Wanneer een auto hier voor een uitgebreide poetsbehandeling komt, zien we gelijk of deze in een wasstraat is gewassen of met de hand."

"Hoe mooi en modern de borstels en lappen ook mogen zijn, ze werken als schuurpapier. Ook de agressieve chemische producten zijn slecht voor je lak: ze laten een lelijke laag achter. We hadden hier laatst een BMW. Die zou zwart zijn, maar de lak was door wasstraatgebruik zó verweerd dat de auto gewoon grijs leek. We hebben flink moeten poetsen om de hem in oude glorie te herstellen."

'Geen krassen meer met een condoom om je wasborstel'

Uit het oogpunt van milieu én lakbehoud is de doe-het-zelfwasbox in principe de beste manier om je auto te wassen, vindt wasstraatondernemer Strous. "Bij veel wasstraten staan wasboxen waardoor je zelf aan de slag kunt met een hogedrukspuit en borstel. Je ziet dat die vooral gebruikt worden door autobezitters die extra voorzichtig met de autolak omspringen."

"Maar ja, als de vorige gebruiker de borstel vies achterlaat, kun je alsnog krassen in je lak trekken. Daarom leveren wij de wascondoom. Dat is een microvezeldoek die je om de borstel heen trekt. Het is je eigendom en je neemt 'm elke wasbeurt mee. Ideaal toch?"

Nog meer tips voor het wassen van je auto staan in dit artikel van AutoWeek.