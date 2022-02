De oorlog in Oekraïne maakt duidelijk dat tanken langs de snelweg langzaam verleden tijd wordt, stelt het Friese bedrijf MoveYou, een technologieleverancier voor de brandstofsector. Gegevens van het bedrijf laten zien dat er daags na de Russische inval in Oekraïne brandstof gehamsterd is, vooral bij onbemande tankstations.

Directeur Jan Harmen Akkerman van MoveYou zegt in gesprek met NU.nl dat het afgelopen donderdag "een gekkenhuis" was bij de eigen TanQyou-tankstations en bij de aangesloten partnerlocaties. Er werd ongeveer 40 tot 45 procent meer getankt dan op een normale doordeweekse dag.

Bij het netwerk zijn ongeveer 750 tankstations verspreid over Nederland aangesloten, waaronder de formules Argos, Berkman, Kuster Energy en SuperTank. De meerderheid daarvan is onbemand.

"Afgelopen woensdag was het ook al drukker aan de pomp, want toen werd er een paar procent meer getankt. Het echte hamsteren vond echter donderdag plaats, de dag van de inval", zegt Akkerman. Dat laat volgens hem allereerst zien dat mensen de verwachte prijsstijging voor wilden zijn.

Op het moment van schrijven staat de gemiddelde landelijke adviesprijs voor een liter E10 (Euro95) op 2,227 euro, terwijl die voor diesel de 1,905 heeft bereikt. Vorige week betaalde je gemiddeld nog respectievelijk 2,185 en 1,872 euro.

Tankgedrag wordt anders

Volgens Akkerman blijkt uit de data van tank- en betaalapps tevens dat de hoge prijzen niet zozeer het reisgedrag van automobilisten hebben doen veranderen, maar het tankgedrag.

"Meer dan ooit tevoren wordt er gekozen voor onbemande tankstations en voor pompen op het onderliggende wegennet. De particuliere automobilist liet de snelwegstations sowieso al links liggen - en nu nog meer - en ook steeds meer werkgevers manen hun personeel met de leaseauto ergens anders dan langs de snelweg te tanken."

Het hamsteren van brandstof bij onbemande tankstations langs het onderliggende wegennet was het landelijke beeld, maar wel met een belangrijke uitzondering: het gebeurde niet in de grensstreken. "De mensen daar gaan gewoon over de grens tanken", ziet Akkerman. "Zelfs als dat bij het in naam Russische Lukoil is".

In België hebben de brandstofprijzen weliswaar ook recordniveaus bereikt, maar toch is een liter benzine of diesel er nog altijd flink goedkoper dan in Nederland. Op XXXX lag de gemiddelde landelijke adviesprijs in het buurland op 1,869 euro voor een liter E10 (euro95) en op 1,927 voor een liter diesel, aldus cijfers van sectororganisatie Energia.

Tanken in buurgemeente loont

Maar ook in Nederland zelf loont het volgens Independer om even om te rijden in de zoektocht naar iets goedkopere brandstof. Uit onderzoek naar de gemiddelde benzineprijzen per gemeente, blijkt volgens de vergelijkingssite dat een tripje naar een buurgemeente op jaarbasis zomaar 100 euro kan schelen.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat op lokaal niveau, dus niet langs de grote snelwegen, de brandstof het duurst is op de Waddeneilanden. Ook in enkele grensgemeenten en rond Amsterdam betalen consumenten in de bebouwde kom relatief meer.