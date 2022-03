In de afgelopen twee coronajaren hebben Nederlandse consumenten fors meer tweedehands auto's gekocht. Vooral als deze voertuigen uit het buitenland komen of wanneer je een auto van een andere consument koopt, doe je er verstandig aan om voor aanschaf een zogeheten aankoopkeuring te laten uitvoeren. Wat dat is en wat je eraan hebt, leggen enkele experts hieronder uit.

Vorig jaar wisselden ruim twee miljoen gebruikte auto's van eigenaar in Nederland, terwijl dat in de periode voor de coronacrisis vaak net iets meer dan een miljoen auto's per jaar waren.

Vishal Durgaram, voorzitter van stichting Vakgarage, en Joep Schuurman, bedrijfsleider bij Carrec Technocenter, hebben gemerkt dat er ook vaker aankoopkeuringen zijn uitgevoerd, al wil Schuurman dat niet direct ophangen aan het feit dat er meer tweedehands auto's zijn verkocht.

Volgens Durgaram zijn het vooral mensen die van plan zijn een auto van een andere particulier over te nemen die een aankoopkeuring laten uitvoeren.

"Dat is ook wel logisch, want bij een garagebedrijf of handelaar heeft de consument via een BOVAG-garantie of een ander garantiepakket juridisch gezien altijd recht op een vorm van garantie", zegt Durgaram.

Bij verkoop door een autobedrijf is de aankoopkeuring in feite al uitgevoerd door de betreffende garage, licht BOVAG toe. "Dit omdat ze zelf uiteraard ook zekerheid moeten hebben en hun risico op toekomstige kostenposten moeten minimaliseren", aldus een woordvoerder, die toevoegt dat een aankoopkeuring altijd een goed idee is "om zekerheid te krijgen over de staat van het voertuig".

'Een huis koop je ook niet zonder bouwtechnische keuring'

Schuurman krijgt vooral klanten voor een aankoopkeuring over de vloer die goed over de aanschaf van een auto hebben nagedacht.

"Je staat op het punt een heleboel geld uit te geven. Het bedrag dat je kwijt bent aan een keuring valt in het niet bij de kosten van de reparaties van de gebreken die we vrijwel zonder uitzondering tegenkomen bij een aankoopkeuring."

Nare ervaringen met onbetrouwbaarheid en hoge reparatierekeningen brengen een andere grote groep naar de garage voor een aankoopkeuring, aldus Schuurman. Dat wil volgens de bedrijfsleider niet zeggen dat zo'n keuring de regel is. Integendeel: het gros van de consumenten lijkt, om wat voor reden dan ook, de moeite niet te willen nemen.

Dat is volgens Schuurman best gek. Wat hem betreft moet je zo'n aankoopkeuring zien als een vorm van verzekering. "Laten we eerlijk zijn: veel mensen die 15.000 à 20.000 euro uitgeven aan een gebruikte auto hebben doorgaans niet de middelen om daarbovenop nog eens duizenden euro's uit te geven aan achterstallig onderhoud. Een huis koop je ook niet zonder bouwtechnische keuring."

Aankoopkeuring kan helpen om valkuilen te omzeilen

Bij een aankoopkeuring draait het om de algehele staat van de auto. Bovendien krijg je met zo'n keuring een beeld van wat er qua onderhoud zoal aan zit te komen. Dat kan volgens Durgaram handig zijn, omdat er nu eenmaal veel zaken zijn waar de gemiddelde consument niet op let.

"Veel koplampunits zijn inmiddels technologische hoogstandjes. Als leek kijk je dan misschien niet op van vocht in deze units, maar voor je het weet loop je tegen een reparatie van honderden euro's aan. Zoiets als de staat van de 12 voltaccu wordt ook nog weleens over het hoofd gezien. Als zo'n accu bijvoorbeeld voor nog maar 30 procent goed is, dan start de auto misschien wel, maar met de accu doe je dan hooguit nog enkele maanden."

Durgaram benadrukt dat de aankoopkeuring nooit een taxatie is maar altijd een momentopname van de technische staat.

Een aankoopkeuring kan voor de consument tevens handig zijn om bepaalde valkuilen omzeilen, voegt Schuurman toe. "In advertenties staat nog weleens dat een auto 'dealeronderhouden' is, maar als de laatste beurt 30.000 kilometer geleden is, dan heeft dat label niet zoveel waarde."

Ten slotte wijst Schuurman erop dat de ene aankoopkeuring de andere niet is. "Als het een bedrijf is dat een aankoopkeuring van 75 euro aanbiedt, dan moet je twee keer nadenken. Het uurtarief van een ervaren monteur overstijgt dat bedrag vaak al. Je bent al snel 1,5 uur kwijt als je een gedegen beeld wilt krijgen van een auto. Je moet van alles uitlezen, controleren en uiteraard goed proefrijden. Bij rijk uitgeruste, technisch ingewikkelde modellen moet je echt rekenen op drie uur voordat daar een goed oordeel over te vellen is".

Volgens Joep Schuurman van Carrec Technocenter heb je soms wel drie uur nodig om een goed beeld van de staat van een auto te krijgen. Volgens Joep Schuurman van Carrec Technocenter heb je soms wel drie uur nodig om een goed beeld van de staat van een auto te krijgen. Foto: AutoWeek

Meeste ellende bij geïmporteerde auto's

Het soort auto's dat aangeboden wordt voor een aankoopkeuring is divers. Bij de 345 vestigingen die bij de garageformule van Durgaram zijn aangesloten, zijn het vooral auto's van 5.000 euro of meer. Schuurman ziet dat het qua prijs en formaat allereerst de middenklassers zijn die worden gekeurd. Ook auto's uit de hogere middenklasse worden langsgebracht.

"In het hogere prijssegment of bij anderzijds exclusieve auto's is een aankoopkeuring vaak geen overbodige luxe, omdat je dan optimale zekerheid wil over de grote aankoop en het risico op onverwachte hoge kosten wil minimaliseren", zegt BOVAG daarover.

De meeste ellende treft Schuurman tijdens de aankoopkeuring aan bij geïmporteerde auto's. Daar mankeert volgens hem vaak van alles aan, van teruggedraaide kilometerstanden tot achterstallig onderhoud. Misschien wel het grootste probleem is slecht herstelde schade.

"Bij het importeren van schadeauto's betaal je veel minder bpm. Om zo veel mogelijk geld te verdienen, wordt er zo min mogelijk aan schadeherstel uitgegeven. Op die manier kan een verkopende partij extra geld verdienen, maar wel over de rug van de koper."