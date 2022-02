De e-bike is razend populair: niet alleen bij kopers, maar ook bij dieven. Vorig jaar werden er maar liefst 22.593 elektrische fietsen gestolen. Dat was ruim vier keer zoveel als het aantal gestolen auto's. Wat kun je doen om het fietsendieven lastig te maken?

Diefstal onmogelijk maken blijkt een utopie. Een slot werkt slechts vertragend, maar is met de juiste ervaring van de dief altijd open te krijgen, weet Roger Flucken, fietsspecialist in het Limburgse Voerendaal.

"Er staan filmpjes op TikTok waarop fietsendieven laten zien hoe makkelijk het is om een slot open te krijgen", zegt Flucken. "Ze hebben een loper voor het slot en hoeven dus niets te forceren."

Minimale eisen, ondanks schadelast van 58 miljoen

Ga je ervan uit dat een e-bike gemiddeld 2.500 euro kost, dan leert een simpele rekensom dat de verzekeraars vorig jaar een schadelast van 58 miljoen euro te verhapstukken hadden. Des te opvallender is het dat de meeste verzekeringsmaatschappijen het gebruik van slechts één slot verplicht stellen op een e-bike. Een ringslot dat aan het frame vastzit is voldoende.

Maar ENRA, een van de grootste fietsverzekeraars van Nederland, stelt vanaf 1 april bij nieuwe polissen voor dure e-bikes een tweede slot verplicht. Volgens Rodney Noordhout van ENRA is daar bewust mee gewacht.

"Bij het nemen van maatregelen maken we altijd een afweging welke invloed het heeft op onze concurrentiepositie", aldus Noordhout. "Tot nu toe was er nog geen noodzaak. Wel hebben we actief ingezet op advisering rondom een tweede slot, maar de huidige situatie maakt de verplichting van een tweede slot onvermijdelijk."

“De meeste fietsen gaan hier in Limburg meteen de grens over.” Roger Flucken, fietsspecialist in Voerendaal

Zo kies je het juiste slot

Slotenleverancier AXA bedient veel fietsfabrikanten met goedgekeurde ringsloten en heeft ook een assortiment van zogenaamde 'tweede sloten'. Volgens marketingmanager Daniëlle Wolfs moet je op een aantal dingen letten bij het kiezen van een goed slot:

Let op het keurmerk

"Sloten worden door de Stichting ART gecertificeerd en beoordeeld met een aantal sterren. Hoe meer sterren, hoe diefstalbestendiger het slot is. Een goed slot heeft minimaal twee sterren."

Stem het slot af op de situatie

"We leveren sloten in verschillende categorieën. Afhankelijk van de plek waar je je fiets meestal achterlaat, kies je voor de juiste beveiligingsklasse. Dan is er nog keuze uit een kettingslot of een vouwslot. Welk type je neemt is vaak afhankelijk van de persoonlijke voorkeur."

Neem een slot met een aparte cilinder

"Door een tweede slot met een eigen cilinder te kiezen, moet de dief twee verschillende sloten openmaken. Dat kost erg veel tijd en maakt diefstal minder interessant."

Lokaliseer je gestolen e-bike met gps

In de fietsbeveiliging heeft inmiddels ook de elektronica zijn intrede gedaan. Diverse merken bieden gps-trackers, al dan niet ingebouwd in het slot. Dat dit niet zomaar een gadget is, weet Leon Hagen van gps Partner. "We hebben veel ervaring met gps-beveiliging van voertuigen en boten, maar kregen steeds meer vraag naar een tracker voor e-bikes. Vorig jaar introduceerden we daarom de Onntrack-e."

Het apparaatje wordt door de fietsspecialist verstopt in het frame en op de elektronica van de fiets aangesloten. De tracker zendt een gps-signaal uit dat je met een app kunt volgen. Hagen: "Om leveringsproblemen door het chiptekort te voorkomen, hebben we niet te veel reuring aan de marktintroductie gegeven. Maar puur door mond-tot-mondreclame verkochten we er al tiendzuiend per kwartaal. De wens voor een elektronische beveiliging was er, maar het product was er simpelweg nog niet."

De Nederlandse fietsenfabrikant VanMoof gaat nog een stap verder. Die introduceerde VanMoof Bike Hunters: eigen, professionele speurders die op zoek gaan naar gestolen fietsen, desnoods over de grens. De klant moet wel extra betalen voor deze piece of mind-service. Intussen innoveert VanMoof ook flink in nieuwe elektronica om de fietsen te bewaken. Ga je aan een op slot staande e-bike van dit merk morrelen, dan maakt deze alarmgeluiden en gaat de verlichting knipperen. Uiteindelijk kan de fiets in lockdown mode belanden, waarbij het elektrische systeem blokkeert.

Fietsenmaker Flucken is sceptisch over gps-trackers in fietsen. "De meeste fietsen gaan hier in Limburg meteen de grens over. Dan pik je het signaal van de tracker op en je gaat ermee naar de politie, maar die kan er vervolgens niets mee doen." Overigens stelt verzekeraar ENRA zo'n gps-beveiliging wél verplicht op elektrische bakfietsen.

Goed beveiligen van je e-bike begint bij jezelf

Kortom, waar autofabrikanten er alles aan doen om hun producten zo goed mogelijk tegen diefstal te beveiligen, ben je als fietseigenaar vooral op jezelf aangewezen om de juiste beveiliging aan te schaffen. Fietsenfabrikant Batavus geeft weliswaar op de website een uitgebreide instructie over hoe je de kans op diefstal van je fiets verkleint, maar er wordt toch ook hier een beroep gedaan op je eigen handelen.

Wil je een deel van de beveiliging tóch aan iemand anders overlaten, dan is er uiteraard altijd nog de mogelijkheid om je fiets (al dan niet tegen betaling) in een bewaakte fietsenstalling te parkeren. Adressen van bewaakte fietsenstallingen vind je op veiligstallen.nl.