Afgelopen weekend is in regio Noord de voorjaarsvakantie begonnen, terwijl de overige regio's komende zaterdag aan de beurt zijn. Veel mensen gaan dan de weg op om naar de bekende wintersportgebieden te reizen. Waar kun je de meeste drukte verwachten en waar moet je onderweg zoal rekening mee houden? Een overzicht.

Afgelopen zaterdag was het al direct raak op de belangrijkste Europese routes naar wintersportgebieden. Volgens de ANWB was er veel vertraging op de A6 van Parijs naar Lyon en vanuit Lyon naar de skidorpen rond Chambéry. Verderop in de Franse Alpen was het minstens zo druk.

In Duitsland liep het vast op de A7 van Stuttgart naar de Oostenrijkse grens, met name tussen Ulm en Memmingen. Ook verderop bij de grensovergang bij de Beierse plaats Füssen moesten verkeersdeelnemers rekening houden met vertraging.

Op de Duitse A9 kwamen wintersporters op de gebruikelijke plaatsen stil te staan. Dat was onder meer het geval bij Neurenberg, Ingolstadt en even buiten München.

Komend weekend bovengemiddeld druk op de weg

Dat zal komend weekend niet anders zijn. Het wordt dan bovendien nog drukker, aangezien niet alleen meer mensen naar de skigebieden zullen reizen, maar ook de eerste groep dan huiswaarts keert.

Met name in Frankrijk en Oostenrijk zal het zeer druk worden, is de verwachting op basis van de verkeersdruktekalender van de ANWB. Als vorige week zaterdag een indicatie is, dan moet je op minimaal twee à drie uur extra reistijd rekenen.

Omrijden kan, maar de ANWB waarschuwt dat het onderliggende wegennet lang niet altijd even goed begaanbaar is, zeker bij winterse omstandigheden en sneeuw.

In een poging de drukte zoveel mogelijk te vermijden, gaan wintersporters vaak 's nachts al rijden. Een logische gedachte, maar volgens slaapexperts tevens een risicovolle stap.

Mondkapjes in je verbanddoos

Zoals bekend, heb je voor Oostenrijk en Zwitserland een tolvignet nodig. Het exemplaar voor Oostenrijk, dat tevens digitaal verkrijgbaar is, kost 12,55 euro voor tien dagen. Ga je twee weken lang skiën, dan ben je aangewezen op het 31,15 euro kostende vignet voor twee maanden. Voor Zwitserland kun je alleen vignet met een geldigheid van een jaar krijgen. Dat kost je 41,95 euro.

Een milieusticker heb je niet nodig, tenzij je onderweg in Duitsland een stad bezoekt. De ervaring leert dat dit niet vaak gebeurt. Houd er in Oostenrijk rekening mee dat je op bepaalde trajecten mogelijk nog apart tol dient te betalen.

Daarnaast moet je ervoor zorgen dat de verplichte veiligheidsuitrusting van de auto in orde is. Denk daarbij aan een verbanddoos, veiligheidshesje of gevarendriehoek.

Meer informatie vind je onder meer op de website van de ANWB.

Frankrijk

Gevarendriehoek

Veiligheidshesje (verplicht voor bestuurder bij pech)

Duitsland

Verbanddoos

Gevarendriehoek

Veiligheidshesje

Oostenrijk

Verbanddoos

Gevarendriehoek

Veiligheidshesje (verplicht voor bestuurder bij pech)

Zwitserland

Gevarendriehoek

Italië

Gevarendriehoek

Veiligheidshesje

De regels voor Duitsland gelden overigens alleen voor voertuigen met een Duits kentenen, maar je doet er volgens de ANWB verstandig aan om de lokaal geldende regels te volgen. Voor de verbanddoos geldt sinds enige tijd dat er ook twee mondkapjes in moeten zitten.

De juiste vierseizoenenband

In Duitsland moet je op banden rijden die passen bij de weersomstandigheden. Dat betekent winterbanden in de winter. Vierseizoenenbanden zijn toegestaan als ze zijn voorzien van het zogeheten Alpine-symbool: een driepuntig bergpictogram met een sneeuwvlok.

Een band met het M+S-teken is niet toegestaan, tenzij deze banden van voor 2018 zijn. Maar je moet je uiteraard afvragen of je met ruim vier jaar oude banden onderweg wil zijn, temeer omdat even verderop in Oostenrijk een minimale profieldiepte van 4 millimeter geldt.

Houd rekening met maximale dakbelasting

Als je met een dakkoffer op pad gaat, zorg dan dat je weet wat deze koffer in combinatie met de dakdragers weegt. Dit in verband met de maximale dakbelasting van je voertuig. Als dat 85 kilo is bij een 15 kilo zware dakkoffer (inclusief dragers), dan kan er dus 70 kilo in.

Controleer ten slotte de bandenspanning. Het zal ongetwijfeld even geleden zijn dat je met vier personen, bagage en een dakkoffer onderweg was.

De dakkoffer kun je niet zomaar volladen De dakkoffer kun je niet zomaar volladen Foto: BMW