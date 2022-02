Zakelijke rijders hebben dankzij gunstige bijtellingsregels al een aantal jaar de schijn tegen. Met een dikke leasebak en tankpas van de baas zou die groep maar weinig last hebben van dure brandstof en de gestegen kosten voor snelladen. Toch ontspringen zakelijke rijders de dans niet, ook degenen met een elektrische auto niet.

De verwijten die zakelijke rijders de afgelopen jaren werden gemaakt, zijn bij velen bekend. Tegen een gunstige bijtelling een op papier zuinige hybride Toyota Prius leasen, om er vervolgens mee op de linkerbaan plankgas te geven. De bijtelling is het percentage van de nieuwwaarde die bij het inkomen wordt opgeteld, zodat over dat bedrag ook inkomstenbelasting betaald kan worden.

Daarna kwam het hoofdpijndossier van de plug-inhybride Mitsubishi Outlander, waarvoor je aanvankelijk helemaal geen bijtelling hoefde te betalen. De auto vond dan ook gretig aftrek. Al snel gingen echter verhalen rond dat veel zakelijke rijders de auto nauwelijks aan de oplader hingen, waardoor er van het beloofde verbruik niks terechtkwam. De Mitsubishi kreeg vervolgens de bijnaam 'Foutlander'.

Als klap op de vuurpijl was er de pikante 4 procent bijtelling voor elektrische auto's. Zo kon het gebeuren dat in 2018, het laatste jaar voordat er aan de regeling gesleuteld werd, duizenden leaserijders nog snel aan de haal gingen met kostbare elektrische Jaguars en Tesla's.

De Jaguar I-Pace was dankzij gunstige bijtellingsregels kortstondig razend populair in Nederland De Jaguar I-Pace was dankzij gunstige bijtellingsregels kortstondig razend populair in Nederland Foto: AutoWeek

Roer niet direct om

Inmiddels is 1 liter brandstof duurder dan ooit en ook de tarieven voor het (snel)laden van een elektrische auto zitten in de lift. Dat betekent niet dat bij leasemaatschappijen het roer nu radicaal omgaat. Die beweging is volgens onder andere Athlon en ALD Automotive al veel eerder op gang gekomen.

"Wij zijn continu in gesprek met werkgevers en leaserijders om te bepalen hoe je het beste kan acteren op de huidige brandstofprijzen en tarieven voor snelladen. Op advies van Athlon heeft al meer dan 70 procent van onze klanten tanken langs de snelweg uitgesloten in hun mobiliteitsbeleid. Ook zijn er beperkingen gesteld voor snelladen", aldus commercieel directeur Niels van den Hoogen van Athlon Nederland tegen NU.nl.

Bij ALD zien ze een vergelijkbare ontwikkeling. "We zien niet dat werkgevers nu ineens hun regelingen aanpassen in reactie op de hogere brandstofprijzen en gestegen laadtarieven", zegt een woordvoerder. "Werkgevers die op kosten sturen, hebben al veel eerder regelingen opgetuigd."

Snelladen is de uitzondering

Laden is volgens de woordvoerder van ALD nog geen hete aardappel. Wel ziet het bedrijf dat er meer vragen rond energiekosten binnenkomen en waar je het beste kunt laden.

"Bij onze adviezen horen het ontraden van tanken of snelladen langs de snelweg", zegt Van den Hoogen. "We maken dus ook geen onderscheid tussen tanken en laden. Dat laatste kan in de meeste gevallen ook thuis of op kantoor."

Athlon streeft in zijn adviezen naar een volledig elektrische mobiliteitsregeling bij bedrijven. "We zien dat veel bedrijven in Nederland dat zelf ook willen, omdat ze de duurzaamheidskalender - net als Athlon zelf - hoog in het vaandel hebben staan. Het autobeleid is daar een belangrijk onderdeel van."

Bij een leasebedrijf dat niet bij naam genoemd wil worden, zeggen ze dat snelladen de uitzondering op de regel is en het daarom niet actief ontmoedigd hoeft te worden. Het bedrijf verwacht dat dit in de toekomst zo zal blijven.

Het gebruik van de snellader lijkt vooralsnog mee te vallen Het gebruik van de snellader lijkt vooralsnog mee te vallen Foto: Fastned

Vergoeding voor thuisladen niet langer voldoende

Wat wel aan verandering onderhevig is geweest, is de vergoeding voor thuisladen. "Leaserijders kunnen die kosten declareren, maar de vergoeding bleek vanwege de hogere stroomtarieven niet langer kostendekkend", zegt de woordvoerder van ALD. "We zijn daarover met onze partners in gesprek gegaan, zodat de werkelijke kosten doorbelast kunnen worden."

Bij Athlon werken ze volgens Van den Hoogen inmiddels met een systeem waarbij het tarief dat leaserijders kunnen declareren flexibel is in te stellen. "Daarmee komt de werknemer niet tekort en betaalt de werkgever niet te veel."

Dat er tankpassen, laadpassen en andere soorten vergoedingen bestaan, betekent volgens ALD niet dat leaserijders zich totaal niet met kosten bezighouden. Uit eigen onderzoek zou blijken dat hogere kosten bij deze groep wel degelijk van invloed zijn op de keuze van hun volgende leaseauto. Daarbij blijkt tevens dat hogere brandstofkosten meer effect hebben op die beslissing dan stijgende elektriciteitskosten.