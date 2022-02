De gemeentebesturen van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht trokken eind vorig jaar aan de bel voor een verlaging van de maximumsnelheid in de stad naar 30 kilometer per uur. Een nobel streven, maar het verkeer wordt niet per definitie veiliger van een dergelijke snelheidsverlaging, zegt een expert in gesprek met NU.nl. Je moet er ook voor zorgen dat de openbare ruimte op een slimme manier wordt ingericht.

Het lijkt zo logisch: laat het verkeer maximaal 30 kilometer per uur rijden in de stad en er zullen minder ongevallen plaatsvinden. Maar laten dergelijke locaties nu net de plekken zijn waar alle denkbare vervoersvormen samenkomen. "Dat geeft aan dat je daar op een andere manier met het verkeer bezig moet zijn", zegt Mark Maaskant van VVCR-Prodrive, een bedrijf dat zich specialiseert in rijvaardigheid en verkeersveiligheid.

Dat begint wat Maaskant betreft al met het idee van een algehele snelheidsverlaging. "Snelheidslimieten moeten in overeenstemming zijn met het verkeersbeeld. Er zijn wegen denkbaar waar een verlaging van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur op onbegrip zal stuiten, waardoor mensen minder geneigd zijn zich aan de geldende snelheid te houden en dat vervolgens ook niet doen in gebieden waar het wel belangrijk is."

Daarom moet er volgens Maaskant ook meer aandacht zijn voor plekken en wegen waar de verschillende verkeersstromen bij elkaar komen. Daar moeten de beleidsbepalers zorgen dat de verkeersdeelnemers veilig samen kunnen rijden.

"Het wordt nu eenmaal overal steeds drukker, vooral met fietsers. Als je met een relatief brede bakfiets onderweg bent op de fietsstrook van de rijbaan, dan ga je automatisch wat meer in het midden rijden. Dan is het prettig als het gemotoriseerde verkeer niet harder dan 30 rijdt, zodat het snelheidsverschil niet zo groot is."

'Regels worden te ingewikkeld'

Nederland was altijd al fietsland bij uitstek, maar door de coronacrisis is de fiets verder in populariteit toegenomen. Daar moeten de overheden op anticiperen, stelt Maaskant. Dat kan met een snelheidsverlaging, maar zou eigenlijk hand in hand moeten gaan met de ombouw van een weg. Dus bijvoorbeeld bredere fietspaden en smallere hoofdrijbanen. Of deze twee verkeersstromen juist beter scheiden.

Door aanpassingen aan de weg sla je wat Maaskant betreft twee vliegen in één klap. "Je maakt het voor de langzamere verkeersdeelnemers veiliger, terwijl het voor het gemotoriseerde verkeer duidelijker is waarom 30 kilometer per uur daar noodzakelijker is dan op de brede, overzichtelijke wegen waar je je moet afvragen welk doel de snelheidsverlaging dient."

Maar als je dat doet, zorg dan wel dat overal dezelfde regels worden gehanteerd, waarschuwt Maaskant. "Ik constateer dat op veel wegen die van 50 kilometer per uur naar 30 gaan verschillende regels gelden. Waar rechts eerst voorrang had, geldt dat nu niet meer of andersom. Denk ook aan de rotondes waar fietsers soms wel en soms niet voorrang krijgen. Ten slotte, waar laat je de snelle speedpedelecs (elek­tri­sche fiets met krach­ti­ge mo­tor, red.)? Soms rijden ze met aangepaste snelheid op het fietspad, waarna ze gezien het snelheidspotentieel op andere locaties weer naar de rijbaan moeten. De regels worden te ingewikkeld."

Samenvattend wil Maaskant af van het idee dat snelheidsverlagingen noodzakelijk zijn omdat overal gevaar schuilt. Deelnemen aan het verkeer is nu eenmaal een van de risicovolste ondernemingen van een gemiddelde dag, zegt hij.

"Het wordt nu simpelweg te druk op sommige type wegen en daarbij neemt het aantal fietsende verkeersdeelnemers snel toe. We moeten dus samen naar manieren kijken hoe we het voor alle verkeersdeelnemers veilig en verantwoord kunnen houden."