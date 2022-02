Het is nog winter, maar toch is het verstandig om de caravan of camper alvast een onderhoudsbeurt te geven. In de werkplaatsen is het hoogseizoen en lopen de wachtlijsten snel op. Bovendien komen nogal wat caravans en campers met problemen uit de winterstalling.

Het kampeerseizoen lijkt nog ver weg. Maar wie straks veilig en comfortabel met de caravan of camper op pad wil gaan, doet er verstandig aan nu al in actie komen. De werkplaatsen van caravan- en camperdealers werken nu al met wachtlijsten voor onderhoud en reparatie. Leveranciers van onderdelen lopen ook over. En dat terwijl een camper of caravan niet altijd probleemloos uit zijn winterslaap ontwaakt.

"Onze agenda zit tot in mei al behoorlijk vol", zegt Tom van Vliet, eigenaar van het gelijknamige stalling- en onderhoudsbedrijf in Wateringen. "Voor onderhoud kunnen we nog wel een plekje vinden, maar schadeherstel gaat echt niet lukken. En zeker bij leveranciers van originele onderdelen en accessoires mag je aansluiten in de rij. De levertijden zijn enorm opgelopen. Ik heb vorig jaar mei een luifel besteld, die moet nu nóg geleverd worden."

Ook Michel Orth, salesmanager bij Tradekar, moet nu al alle zeilen bijzetten om de drukte het hoofd te bieden. Hij is leverancier van onder meer Enduro-caravanmovers, de elektrische apparaten waarmee een caravan met afstandsbediening op zijn plaats wordt gezet. Orth: "De hausse in de caravanverkopen is al een tijd aan de gang, je ziet bovendien dat mensen meer besteden aan caravanaccessoires, zowel in euro's als aantallen. Sommige dealers hebben daar tijdig op ingespeeld en flinke voorraad ingekocht."

"Bedrijven die dat niet deden, moeten rekening houden met enorm opgelopen levertijden. Een mover die we normaal gesproken de dag na een bestelling konden leveren, laat nu één tot twee maanden op zich wachten. Veel van de onderdelen en producten komen uit Azië; het transport is nog steeds een probleem."

Berucht euvel: technische problemen na lange stallingsperiode

Wie pas in mei de caravan of camper vakantieklaar wil laten maken, kan dus teleurgesteld worden. Het is ronduit vervelend als je pas net voor het geplande vertrek ontdekt dat je camper of caravan niet probleemloos uit de stalling komt. De oorzaak van de topdrukte? De afgelopen jaren zijn niet alleen meer mensen gaan kamperen, er zijn ook caravans en kampeerauto's meerdere seizoenen aaneen op stal gebleven.

Die langdurige stilstand kan zijn sporen hebben nagelaten, zoals:

Schimmels in het interieur door slechte ventilatie

Uitgedroogde en vervormde banden

Uitgeputte en drooggevallen accu's

Corrosie in elektronische componenten door vochtinwerking

Ook de caravan verdient alle aandacht na de winterstalling.

Bacteriegroei en water in diesel kan tot zware motorschade leiden

Een vaak vergeten oorzaak van malheur is de kwaliteit van brandstof die in de tank van de camper is achtergebleven, veelal is dit diesel. Marcel Hoornsman, technisch specialist en trainer bij de Harderwijker dieselspecialist Büchli, weet precies wat je kunt verwachten bij een dieselmotor die lang heeft stilgestaan.

"Als de motor lang niet draait, zal de brandstof verouderen en daarmee worden een aantal belangrijke eigenschappen langzaamaan minder", legt Hoornsman uit. "Een van de grootste uitdagingen is het ontluchten van het complete brandstofsysteem en daarna een koude motor aan de gang brengen met een verouderde brandstof."

Omdat menig camper met malheur uit de stalling komt, is het ook in de werkplaats van Büchli topdrukte wanneer het kampeerseizoen begint. "We zien duidelijk een grotere vraag naar reparaties en revisies van dieselpompen. In de camperwerkplaatsen lopen ze ook nog eens tegen het probleem aan dat er te weinig geschoold personeel is om de pompen te vervangen."

Zo voorkom je brandstofproblemen in je camper

Vooral eigenaren van een camper met een moderne dieselmotor moeten waken voor brandstofproblemen, waarschuwt Hoornsman. "Het dieselsysteem van een moderne dieselmotor is gevoeliger voor storingen én voor de brandstof die gebruikt wordt. Door het verplicht bijmengen van biodiesel in de reguliere diesel die je aan de pomp tankt, is er een verhoogde kans op aanwezigheid van water in de brandstof. Hierdoor kunnen dure en soms zelfs onherstelbare schades ontstaan als er niet tijdig wordt ingegrepen bij storingen."

Om dieselellende te voorkomen heeft Hoornsman een belangrijke tip: "Gooi voordat de camper de stalling in gaat de brandstoftank helemaal vol met synthetische diesel, de zogenoemde HVO of GTL. Reguliere diesel kan een voedingsbodem voor bacteriegroei zijn, door het water kan de tank gaan roesten. Daarnaast loop je kans dat filters en leidingen verstoppen door bacteriën en roest. Met synthetische diesel heb je daar veel minder last van."

