Nederland heeft volgens verschillende onderzoeken de beste laadinfrastructuur binnen de EU, waar bestuurders over het algemeen ook over erg te spreken zijn. Maar dat betekent niet dat het in ons land perfect geregeld is. Dit zijn nog enkele 'blinde vlekken' in ons netwerk.

In Nederland kunnen bestuurders van elektrische auto's terecht bij een kleine 83.000 (semi-) publieke laadpunten, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daarnaast telt ons land ruim 2.500 snelladers.

Dat betekent volgens de Europese koepelorganisatie ACEA dat Nederland 47,6 laadpunten telt voor elke 100 kilometer weg. Daarmee staat ons land op eenzame hoogte, want Luxemburg (34,5 laadpunten per 100 kilometer) en Duitsland (19,4) volgen op gepaste afstand.

Maar net zoals er scheefgroei in Europa is, zijn de regionale verschillen in Nederland ook fors. Waar Zuid-Holland 22.730 laadpunten telt, zijn er dat in Drenthe slechts 1.191. Het aantal snelladers in Zuid-Holland staat op 505, terwijl ze in Groningen met 54 stuks dun gezaaid zijn.

Veel laadpunten, maar ook steeds meer elektrische auto's

Het grote aantal laadpunten is overigens geen overbodige luxe. De verkoop van volledig elektrische auto's en stekkerhybrides, de twee voertuigsoorten die van laadpalen gebruikmaken, zit namelijk in de lift. In 2020 waren ze goed voor een marktaandeel van 24,8 procent, het afgelopen jaar al voor 29,7 procent.

De drukte bij de Nederlandse laadpunten neemt dan ook toe. In 2020 was 1 publieke laadpaal per 3,9 elektrische auto's beschikbaar, inmiddels nadert die verhouding de 1 op 5.

Het wordt in Nederland steeds drukker bij de beschikbare laadpunten Het wordt in Nederland steeds drukker bij de beschikbare laadpunten Foto: AutoWeek

Bij veel attractieparken prik je mis

Dat zul je onder meer merken bij de populaire dagattracties die Nederland telt. Uit eerder deze maand gepubliceerd onderzoek van de site bungalowparkoverzicht.nl kun je bij zeven van de 25 onderzochte locaties niet opladen. Dat is onder meer het geval bij Madorudam en Ouwehands Dierenpark Rhenen.

Op plekken waar je wel kunt laden, zetten de onderzoekers de verwachte aantallen bezoekers met een elektrische auto af tegen het aantal laadpunten. Daaruit blijkt dat er bij bijna de helft van de attractieparken in feite een tekort aan laadpalen is.

Uit het overzicht blijkt tevens dat de Efteling met 174 laadpunten de absolute koploper is bij de bekende Nederlandse dagattracties. Sport- en evenementencentrum De Uithof en pretpark Walibi volgen met respectievelijk 24 en 20 laadpalen.

Laden tijdens de boodschappen gewenst

Uit onderzoek (pdf) van laadpaalmaker EVBox blijkt dat het merendeel van de bestuurders zijn of haar elektrische auto thuis of op het werk oplaadt. Maar gevraagd naar waar ze hun auto het liefst op zouden willen laden, dan blijkt dat bij winkels of op parkeergelegenheden te zijn.

Toeval of niet, Albert Heijn kondigde eerder deze maand aan 240 laadplekken met snelladers te zullen creëren in samenwerking met Eneco eMobility. Het aantal laadpunten met een maximale laadsnelheid van 225 kW moet in 2025 opgelopen zijn tot tweeduizend. Of je er net zoals bij Lidl-vestigingen in Duitsland gratis van gebruik kan maken, is nog niet bekend.

Concurrent Jumbo laat in een reactie aan NU.nl weten laadpalen te zullen gaan installeren "bij alle winkels waar dit mogelijk is". Wanneer de supermarktketen hiermee zal beginnen en om welke aantallen het gaat, kon de woordvoerder niet zeggen.

Bij PLUS zeggen ze dat het aan de zelfstandige ondernemers zelf is of en zo ja wanneer zij een laadpaal bij de winkel willen laten plaatsen, zegt een woordvoerder. Bij sommige winkels zijn al laadpunten geïnstalleerd.

Afgelopen december liet Shell weten dat het de komende twee jaar in totaal 120 laadpunten bij dertig supermarkten zal plaatsen.

Met een vermogen van 225 kW zit de auto bij de geplande laadpunten bij AH zo weer vol Met een vermogen van 225 kW zit de auto bij de geplande laadpunten bij AH zo weer vol Foto: Eneco